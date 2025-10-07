Acasă » Bancuri » BANCUL ZILEI | Sfat psihologic

BANCUL ZILEI | Sfat psihologic

De: Anca Chihaie 07/10/2025 | 12:23
BANCUL ZILEI | Sfat psihologic

O nouă zi, o nouă glumă bună! Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze.

– Ce faci?
-Mi-a spus psihologul că atunci când am nervi să mă plimb.
– Unde eşti acum?
– Aproape de Istanbul..

Alte bancuri savuroase

După noaptea nunții, Bulă îi spune proaspetei lui soții:

– Bubulino, eu am trei obiceiuri la care nu voi renunța pentru nimic in lume!
– Ok, Bulă. Care sunt?
– În fiecare seară de joi, mă duc să văd meciul cu băieții, că joacă FCSB în Europa League. Nu contează, ninge, plouă, eu mă duc să văd meciul. Ai înțeles?
– Am înțeles, Bulă!
– În fiecate vineri seară, eu joc poker cu băieții! Nu mă interesează că este sărbătoare, că avem invitați, eu sunt cu băieții la poker! Ai înțeles?
– Am înțeles!
– Și al treilea. În fiecare duminică dimineață, mă duc cu băieții la pescuit! Nu mă interesează că ninge, ca plouă, ca e ziua ta, eu plec la pescuit! Ai înțeles?
– Da, Bulă, am înțeles!
– Bine, Bubulino, mă bucur. Dar tu ai vreun obicei despre care ar trebui să-l știu?
– Da, Bulă, unul singur. Eu în fiecare zi, la ora 10 seara, fac dragoste! Este soțul acasă, nu e soțul acasă, nu mă interesează! Eu fac dragoste. Ai înțeles?

Bulă și cele trei blonde

Bulă își savurează berea într-un bar. Din dorinţa de a conversa, se apleacă spre femeia solidă de lângă el şi îi spune:
– Vrei să auzi un banc trăznet cu blonde?
Cu o voce răguşită, ea îi răspunde:
– Până să te apuci să spui bancul, cred că ar fi bine să clarific câteva detalii: sunt blondă, am 1.80 m, 88 kg şi sunt campioană balcanică la judo. Blonda de lângă mine are tot 1.80 m, 78 kg și este ofiţer de aviaţie. Cea care stă lângă ea are 1.85 m, 85 kg, este halterofilă şi, ai ghicit deja, este tot blondă. Ei bine, acum mai vrei să ne spui bancul acela cu blonde?
– Nu prea. Pentru că n-am chef să explic poanta de trei ori!

„Bolojan mi-a luat 82 de lei!”. Ce PENSIE primește Maria, o pensionară de 92 de ani din Bârlad, după o viață întreagă de muncă
„Bolojan mi-a luat 82 de lei!”. Ce PENSIE primește Maria, o pensionară de...
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...

BANC | „BULĂ, ÎMI PARE RĂU. AM PICAT EXAMENUL DE CONDUCERE”

Intra pe raziculacrimi.ro!
Tags:
Iți recomandăm
BANC | „Bulă, îmi pare rău. Am picat examenul de conducere”
Bancuri
BANC | „Bulă, îmi pare rău. Am picat examenul de conducere”
Bancul începutului de săptămână | „Vezi, dragul meu, noi aici în Rai primim pe criterii de performanță”
Bancuri
Bancul începutului de săptămână | „Vezi, dragul meu, noi aici în Rai primim pe criterii de performanță”
S-a emis Cod Roșu pentru București și încă 5 județe. „Ciclonul” lovește Capitala la noapte și mâine
Mediafax
S-a emis Cod Roșu pentru București și încă 5 județe. „Ciclonul” lovește Capitala...
„Bolojan mi-a luat 82 de lei!”. Ce PENSIE primește Maria, o pensionară de 92 de ani din Bârlad, după o viață întreagă de muncă
Gandul.ro
„Bolojan mi-a luat 82 de lei!”. Ce PENSIE primește Maria, o pensionară de...
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
Prosport.ro
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
De la bișniță la business. Șocul comerțului liber după ’90: „Românii nu înțelegeau libertatea prețurilor”
Adevarul
De la bișniță la business. Șocul comerțului liber după ’90: „Românii nu înțelegeau...
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește îngrijorare în SUA
Digi24
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește îngrijorare în...
Se întoarce iarna adevărată. Iarna 2025/2026 ar putea fi cea mai rece din ultimii ani, experții avertizează asupra unei reveniri a frigului în Europa
Mediafax
Se întoarce iarna adevărată. Iarna 2025/2026 ar putea fi cea mai rece din...
Parteneri
Imagini spectaculoase cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cum s-a fotografiat bruneta: a încins atmosfera
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini spectaculoase cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cum s-a fotografiat bruneta: a încins atmosfera
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap”
Prosport.ro
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Mihai Trăistariu intervine în scandalul burselor: „Unde să lucreze studenții, să facă striptease noaptea?” Mesaj dur pentru guvernanți: „Asta nu mai e carte!”
Click.ro
Mihai Trăistariu intervine în scandalul burselor: „Unde să lucreze studenții, să facă striptease noaptea?” Mesaj...
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
WOWBiz.ro
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă...
Trei tineri au plecat la plimbare cu un Cybertruck. Însă au avut un accident, portierele s-au blocat, iar mașina a luat foc
Antena 3
Trei tineri au plecat la plimbare cu un Cybertruck. Însă au avut un accident, portierele...
„Trădarea a venit la final”: Cum l-a forțat Donald Trump pe Benjamin Netanyahu să accepte planul său pentru oprirea războiului din Gaza
Digi 24
„Trădarea a venit la final”: Cum l-a forțat Donald Trump pe Benjamin Netanyahu să accepte...
ANM a actualizat prognoza: cod roșu de ploi puternice în București și în cinci județe. Cum va fi vremea în restul țării HARTĂ
Digi24
ANM a actualizat prognoza: cod roșu de ploi puternice în București și în cinci județe....
Mai are Poliția voie să-ți ridice mașina dacă e parcată jumătate pe trotuar? Reguli mai puțin știute din Codul Rutier 2025
Promotor.ro
Mai are Poliția voie să-ți ridice mașina dacă e parcată jumătate pe trotuar? Reguli mai...
Instructor de parașutism, mort după ce a căzut în gol, în timpul unui salt în tandem! Bărbatul supraviețuise, recent, prăbușirii unui avion
kanald.ro
Instructor de parașutism, mort după ce a căzut în gol, în timpul unui salt în...
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
StirileKanalD
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu...
Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă bomba, la aproape un an de la moartea ei
kfetele.ro
Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă bomba, la...
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
WOWBiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și...
Un bărbat cu studii în Finanţe a renunţat la viaţa privilegiată şi trăieşte pe stradă cu 14$ pe lună
observatornews.ro
Un bărbat cu studii în Finanţe a renunţat la viaţa privilegiată şi trăieşte pe stradă...
BANCUL ZILEI. Bulă este obligat să renunțe la plăceri: - E cazul s-o cam rărești cu escapadele
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă este obligat să renunțe la plăceri: - E cazul s-o cam rărești...
Review Dreame Z30 Station – Aspirator vertical premium sau gadget inteligent? Ambele și încă ceva în plus
go4it.ro
Review Dreame Z30 Station – Aspirator vertical premium sau gadget inteligent? Ambele și încă ceva...
Care este cel mai scump obiect construit vreodată de om?
Descopera.ro
Care este cel mai scump obiect construit vreodată de om?
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat acum despre trecutul Gabrielei Cristea întrece orice așteptare: „Mi-au dat lacrimile...”
Viva.ro
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat...
Vestiarul lui U Cluj, pe un butoi de pulbere! Convins să rămână, Ioan Ovidiu Sabău se află în conflict total cu Alessandro Murgia. De ce nu joacă, de fapt, italianul
Fanatik.ro
Vestiarul lui U Cluj, pe un butoi de pulbere! Convins să rămână, Ioan Ovidiu Sabău...
Meme Stoica a dezvăluit ce-l deranjează cel mai mult la patronul FCSB. „Gigi Becali e unic! Asta nu am înțeles-o niciodată. De ce să o faci?”
Fanatik.ro
Meme Stoica a dezvăluit ce-l deranjează cel mai mult la patronul FCSB. „Gigi Becali e...
Adevărul despre Călin Georgescu. Legătura cu Ion Iliescu: Cultura lor politică e cea a securiștilor național-comuniști
Capital.ro
Adevărul despre Călin Georgescu. Legătura cu Ion Iliescu: Cultura lor politică e cea a securiștilor...
Şcoli închise miercuri în Bucureşti. ANM a emis COD ROŞU, urgia începe în orele următoare
Romania TV
Şcoli închise miercuri în Bucureşti. ANM a emis COD ROŞU, urgia începe în orele următoare
Romania are un potențial imens în industria jocurilor video
Go4Games
Romania are un potențial imens în industria jocurilor video
Anvelopele de iarnă pe care șoferii nu trebuie să le folosească. Sunt extrem de periculoase. Trebuie să le evitați
Capital.ro
Anvelopele de iarnă pe care șoferii nu trebuie să le folosească. Sunt extrem de periculoase....
De ce plătesc românii dobânzi uriașe la bănci, comparativ cu vecinii din UE
evz.ro
De ce plătesc românii dobânzi uriașe la bănci, comparativ cu vecinii din UE
Cât a plătit un client pentru o cursă BOLT de 5 ore, din București până în Târgu Mureș
Gandul.ro
Cât a plătit un client pentru o cursă BOLT de 5 ore, din București până...
Discursul dur al lui Ion Ţiriac: Voi, proştilor şi incompetenţilor!
as.ro
Discursul dur al lui Ion Ţiriac: Voi, proştilor şi incompetenţilor!
Sacrificiul pe care l-a făcut Alina Puşcău pentru a putea participa la Asia Express. Ce a dezvăluit abia acum
A1
Sacrificiul pe care l-a făcut Alina Puşcău pentru a putea participa la Asia Express. Ce...
Cauza morții lui Felix Baumgartner a fost stabilită! Ce s-a întâmplat, de fapt, cu iubitul Mihaelei Rădulescu în urmă cu trei luni?
radioimpuls.ro
Cauza morții lui Felix Baumgartner a fost stabilită! Ce s-a întâmplat, de fapt, cu iubitul...
Vedeta Universității Craiova, la un pas de Dinamo! Andrei Nicolescu a recunoscut totul: „Nu îmi imaginam ce impact va avea”
Fanatik.ro
Vedeta Universității Craiova, la un pas de Dinamo! Andrei Nicolescu a recunoscut totul: „Nu îmi...
Dan Petrescu, aproape să se lase de fotbal la 23 de ani! Giovanni Becali dezvăluie cine erau cei 3 muschetari ai Generației de Aur. Cine a spart gașca?
Fanatik.ro
Dan Petrescu, aproape să se lase de fotbal la 23 de ani! Giovanni Becali dezvăluie...
Știrile zilei, 1 octombrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 1 octombrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Legea majoratului online ar putea fi adoptată în România. Ce înseamnă asta pentru copii
Legea majoratului online ar putea fi adoptată în România. Ce înseamnă asta pentru copii
Se închid mai multe școli din cauza CICLONULUI! Ce județe vor să țină elevii acasă în această zi
Se închid mai multe școli din cauza CICLONULUI! Ce județe vor să țină elevii acasă în această zi
Numerologia lunii octombrie 2025. Ce te așteaptă în funcție de cifra destinului tău
Numerologia lunii octombrie 2025. Ce te așteaptă în funcție de cifra destinului tău
Oana și Viorel Lis, înfrânți de facturi! Câte sute de lei le-a venit pe luna trecută, deși stau ...
Oana și Viorel Lis, înfrânți de facturi! Câte sute de lei le-a venit pe luna trecută, deși stau în frig pentru a economisi
Prima țară din lume care este condusă de femei: președintă, vicepreședintă și prim-ministru
Prima țară din lume care este condusă de femei: președintă, vicepreședintă și prim-ministru
Cauza oficială a morții lui Felix Baumgartner, publicată la 3 luni de la tragedie. Ce s-a întâmplat ...
Cauza oficială a morții lui Felix Baumgartner, publicată la 3 luni de la tragedie. Ce s-a întâmplat în aer cu el
Vezi toate știrile
×