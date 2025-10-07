BANCUL ZILEI | Sfat psihologic

O nouă zi, o nouă glumă bună! Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze.

– Ce faci?

-Mi-a spus psihologul că atunci când am nervi să mă plimb.

– Unde eşti acum?

– Aproape de Istanbul..

Alte bancuri savuroase

După noaptea nunții, Bulă îi spune proaspetei lui soții:

– Bubulino, eu am trei obiceiuri la care nu voi renunța pentru nimic in lume!

– Ok, Bulă. Care sunt?

– În fiecare seară de joi, mă duc să văd meciul cu băieții, că joacă FCSB în Europa League. Nu contează, ninge, plouă, eu mă duc să văd meciul. Ai înțeles?

– Am înțeles, Bulă!

– În fiecate vineri seară, eu joc poker cu băieții! Nu mă interesează că este sărbătoare, că avem invitați, eu sunt cu băieții la poker! Ai înțeles?

– Am înțeles!

– Și al treilea. În fiecare duminică dimineață, mă duc cu băieții la pescuit! Nu mă interesează că ninge, ca plouă, ca e ziua ta, eu plec la pescuit! Ai înțeles?

– Da, Bulă, am înțeles!

– Bine, Bubulino, mă bucur. Dar tu ai vreun obicei despre care ar trebui să-l știu?

– Da, Bulă, unul singur. Eu în fiecare zi, la ora 10 seara, fac dragoste! Este soțul acasă, nu e soțul acasă, nu mă interesează! Eu fac dragoste. Ai înțeles?

Bulă și cele trei blonde

Bulă își savurează berea într-un bar. Din dorinţa de a conversa, se apleacă spre femeia solidă de lângă el şi îi spune:

– Vrei să auzi un banc trăznet cu blonde?

Cu o voce răguşită, ea îi răspunde:

– Până să te apuci să spui bancul, cred că ar fi bine să clarific câteva detalii: sunt blondă, am 1.80 m, 88 kg şi sunt campioană balcanică la judo. Blonda de lângă mine are tot 1.80 m, 78 kg și este ofiţer de aviaţie. Cea care stă lângă ea are 1.85 m, 85 kg, este halterofilă şi, ai ghicit deja, este tot blondă. Ei bine, acum mai vrei să ne spui bancul acela cu blonde?

– Nu prea. Pentru că n-am chef să explic poanta de trei ori!

