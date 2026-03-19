BANC | Proverb vechi chinez

Astăzi este joi, zilele de weekend se apropie cu pași repezi, așadar CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să râzi cu gura până la urechi.

Un vechi proverb chinez zicea așa:

我可以肯定，你把它翻译，现在笑。

Mare adevăr!

Mi-a mers la suflet…

Alte bancuri amuzante

O dimineață cu Angelia Jolie

– Ce faci dacă te trezeşti dimineața cu Angelina Jolie lângă tine-n pat?

– Iei o pioneză și…pui posterul la loc pe perete.

Soțul ajunge târziu acasă

Vine soţul târziu în noapte acasă şi îşi găseşe soţia în pat cu amantul. Când îl vede, femeia zice:

-La ora asta se vine acasă?!

Bărbatul furios, răspunde:

-Şi ăsta cine e, nenorocito?

-Nu schimba subiectul!!!

Examenul de logică

La un examen de logică, profesorul îl întreabă pe un student:

— Dacă ai avea două mere și cineva ți-ar mai da două, câte ai avea?

Studentul stă, se gândește, numără pe degete…

— Cinci, domnule profesor.

Profesorul, ușor iritat:

— Nu, gândește logic! Două plus două fac patru. Hai să încercăm altfel. Dacă ai două pisici și mai primești două, câte ai?

— Patru.

— Perfect! Deci dacă ai două mere și mai primești două?

— Cinci.

Profesorul, deja nervos:

— Dar de ce?!

— Pentru că mai am un măr în ghiozdan.

Bulă la ora de geografie

Bula la ora de geografie este intrebat de profesoara:

– Bula, spune un afluent al lui Mississippi.

– Oh yo!?!

– Da, Bula, dar se spune Ohio.

– Spune si capitala Japoniei.

– Tot yo?!?

– Da, Bula, Tokyo. Ai luat 10, bravo!

Întâlnire romantică la un restaurant

Aseară am fost la întâlnire cu o tipă la un restaurant.

I-am spus că femeile nu ar trebui lăsate să facă toate treburile în gospodărie: curăţenie, spălat, călcat, gătit şi toate alea.

– Cred că rolurile ar trebui inversate, îi zic, bărbaţii ar trebui să facă toate lucrurile pe care le fac femeile, iar femeile să facă toate lucrurile pe care le fac bărbaţii.

– Sunt perfect de acord, îmi zice ea zâmbind.

– Minunat, îi răspund, întinzându-i nota de plată.

