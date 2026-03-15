BANC | „Mi-am înșelat femeia, părinte, dezleagă-mă!”

Pentru că tot ne aflăm în perioada dinaintea sărbătorilor pascale, gluma care urmează se referă la actul spovedaniei. Preoții aud fel de fel de mărturisiri, iar bancul de astăzi îi vizează pe cei care au fost infideli. Totuși, fapta este una gravă, iar cel care a preacurvit trebuie să facă ceva pentru a fi iertat. Răspunsul este unul neașteptat.

În cazul în care ați fost trădători și v-ați înșelat iubitele, ar trebui să știți că s-ar putea să aveți nevoie de o mașină ca să fiți iertați. Sau de două. Una pe care i-o dați cadou nevestei, iar alta ca să vi se ierte păcatele.

Mi-am înșelat femeia, părinte

– Mi-am înșelat femeia, părinte, dezelagă-mă!

– Trebuie să înconjori biserica de câte ori ai înșelat-o!

– Pe jos?

Alte bancuri amuzante

Un tip urcă într-un taxi și îi spune șoferului:

— La gară, vă rog. Dar mergeți mai repede, mă grăbesc!

Șoferul pornește calm, respectând fiecare limită de viteză. Clientul devine nerăbdător:

— Puteți să accelerați? O să pierd trenul!

Șoferul, liniștit:

— Domnule, viața e ca un drum. Important nu e să ajungi repede, ci să ajungi în siguranță.

Clientul:

— Da, dar trenul pleacă în 10 minute!

Șoferul:

— Și timpul e relativ.

Clientul:

— Relativ e și bacșișul, dacă nu ajungem!

După câteva minute, taxiul oprește la un semafor roșu. Nicio mașină pe stradă.

Clientul:

— Haideți, treceți! Nu vine nimeni!

Șoferul:

— Nu pot. Regulile sunt reguli.

Clientul oftează:

— Dar când sunteți singur pe drum?

Șoferul:

— Atunci mă grăbesc… că nu mă vede nimeni.

În final ajung la gară exact când trenul pleacă din stație.

Clientul, disperat:

— Am pierdut trenul!

Șoferul, filozofic:

— Nu l-ați pierdut. Trenul v-a pierdut pe dumneavoastră.

Clientul îl privește lung și spune:

— Perfect… atunci să mă ducă trenul acasă.

Examenul de logică

La facultate, profesorul de logică îi anunță pe studenți:

— Mâine aveți examen surpriză!

A doua zi intră în sală și spune:

— Examenul de azi va fi foarte simplu. O singură întrebare.

Toți răsuflă ușurați. Profesorul scrie pe tablă:

„Demonstrați că această propoziție este falsă.”

Studenții încep să transpire. Unul ridică mâna:

— Domnule profesor, dar dacă demonstrăm că e falsă, înseamnă că e adevărată…

— Exact.

— Și dacă e adevărată… atunci nu mai e falsă!

— Corect.

După două ore de chin, un singur student predă foaia. Profesorul o citește și zâmbește:

— Foarte bine, ai luat 10.

Colegi curioși îl întreabă ce a scris.

— Simplu: „Propoziția este falsă pentru că așa spun eu.”

— Și de ce a mers?

— Pentru că profesorul mi-a demonstrat că are nevoie de o pauză de cafea.

