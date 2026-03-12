Bancul de joi | „Bulă, a venit primăvara!”

Poți începe fiecare dimineață cu o porție sănătoasă de râs. Bancurile de mai jos îți vor aduce zâmbetul pe buze și ăți vor face ziua mai bună. Bulă este un personaj cunoscut în folclorul românesc și te va amuza cu replicile sale.

– Bulă, a venit primăvara!

– Da, Ștrulă. A venit momentul…

– Momentul să ce?

– A venit momentul să renunț la depresia de iarnă și s-o schimb cu astenia de primăvara…

Alte bancui amuzante

Ce ţi-e domne cu tehnologia asta modernă, zise un călător dintr-un compartiment de tren. Am văzut un documentar italian pe Discovery, unde arăta că la şapte dimineaţa intra cireada de vite pe poarta abatorului şi la şapte seara ieşeau pe poartă containerele cu conserve!

– Ehei, dar în Japonia, la şase dimineaţa intra pe poartă camionul cu nisip, iar, la ora 13, ieşea vagonul cu microprocesoarele pe bază de siliciu, zise alt călător.

– Vax, zice Bulă, uite, în oraşul nostru, cam pe la nouă dimineaţa au început să toarne fundaţia la fabrica de bere şi spirt, iar pe la zece deja toţi erau beţi morţi

Într-o cofetărie intră Bulişor, un băieţel de vreo 8-9 ani, cu o hârtie în mână:

– Tanti, aş vrea 300 gr. caramele a 25 lei kilogramul, 500 gr. biscuiti a 9 lei kilogramul..

– Atât? întreabă vânzătoarea.

– Ar mai trebui 280 gr. bomboane fondante a 35 lei kilogramul şi 400 gr. fursecuri a 31 lei kilogramul.

Vânzătoarea cântăreşte atent cele spuse de băieţel şi-i spune suma pe care o are de plătit.

– Ei, ţi-a dat mămica ta destui bani ca să cumperi toate astea?

– Tanti, mama nu mi-a dat nici un leu dar am venit la matale pentru că nu ştiam să-mi fac problema la matematică.

Auzi, măi Bulă, vrem să tapetăm camera de zi şi e la fel de mare ca a ta. Tu când ţi-ai tapetat câte suluri ai cumpărat?

– 20.

– Mulţumesc.

După 2 săptămâni se întâlnesc:

– Auzi, mă tâmpitule, am cumpărat 20 de suluri şi 7 mi-au rămas în plus.

– Păi şi mie…

