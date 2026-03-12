Taylor Ward, influencerița care a cucerit lumea online. Viața luxoasă a soției lui Riyad Mahrez între Dubai și Arabia Saudită

Taylor Ward a devenit una dintre cele mai cunoscute influencerițe britanice din ultimii ani, iar notorietatea ei a crescut și mai mult după relația cu starul algerian Riyad Mahrez. Model, antreprenor și personalitate online, ea își împarte astăzi viața între familie, proiectele din social media și luxul din Dubai și Arabia Saudită. Cu milioane de urmăritori pe Instagram și o viață care atrage constant atenția presei, Taylor Ward nu este doar soția unuia dintre cei mai celebri fotbaliști ai momentului, ci și o figură influentă în lumea lifestyle-ului și a modei.

Riyad Mahrez este unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști algerieni ai ultimului deceniu, celebru pentru tehnica sa fină, driblingurile elegante și golurile spectaculoase marcate de pe partea dreaptă a atacului.

Cine este Riyad Mahrez

Născut pe 21 februarie 1991 la Sarcelles, în Franța, Mahrez joacă pe postul de extremă dreapta sau mijlocaș ofensiv și evoluează în prezent pentru clubul saudit Al-Ahli. În același timp, el este căpitanul echipei naționale a Algeriei.

Cariera sa a cunoscut o ascensiune spectaculoasă la Leicester City, unde a fost unul dintre eroii sezonului istoric 2015–2016, când clubul a câștigat surprinzător titlul în Premier League. Performanțele sale l-au dus apoi la Manchester City, unde sub comanda lui Pep Guardiola a câștigat multiple trofee, inclusiv Liga Campionilor în 2023.

După transferul în Arabia Saudită, Mahrez a devenit una dintre vedetele ligii saudite, parte din valul de staruri europene care au ales să continue cariera în Orientul Mijlociu.

Cine este Taylor Ward

Taylor Ward este un model și influencer britanic cunoscut pentru activitatea sa în mediul online și pentru aparițiile în reality-show-uri. Ea este fiica lui Dawn Ward, vedetă a emisiunii „The Real Housewives of Cheshire”, și a fostului fotbalist englez Ashley Ward.

Născută pe 28 ianuarie 1998, Taylor Ward a crescut într-o familie înstărită din zona Alderley Edge, într-o vilă luxoasă cu cinema privat și piscină interioară. A studiat la școli prestigioase, inclusiv la Rugby School, iar ulterior s-a orientat spre domeniul modei și al social media.

În prezent este o influenceriță de lifestyle și fashion cu milioane de urmăritori pe Instagram, unde își prezintă viața de familie, călătoriile și stilul de viață luxos. Ea este și cofondatoare a unui brand de bijuterii numit Astalia.

Povestea relației cu Riyad Mahrez

Taylor Ward și Riyad Mahrez s-au cunoscut în 2020 prin intermediul unor prieteni comuni din Manchester. Relația lor a evoluat rapid, iar în 2021 fotbalistul a cerut-o în căsătorie în timpul unei vacanțe în Mykonos, oferindu-i un inel evaluat de presa britanică la peste 400.000 de lire sterline.

Cei doi s-au căsătorit mai întâi într-o ceremonie religioasă musulmană în 2022, iar ulterior au organizat și ceremonii oficiale și petreceri luxoase, inclusiv o nuntă spectaculoasă de trei zile la Lacul Como, în Italia.

Cuplul are o fiică, Mila, născută în 2022, și un băiat, Khayri, născut în 2025. Mahrez mai are două fiice din căsnicia anterioară cu Rita Johal.

Viața între Arabia Saudită și Dubai

După transferul lui Mahrez la Al-Ahli în 2023, familia s-a mutat în orașul saudit Jeddah. Cu toate acestea, ei își împart timpul între Arabia Saudită și Dubai, unde locuiește mama lui Taylor Ward.

Inițial, influencerița a recunoscut că mutarea în Orientul Mijlociu a fost dificilă și că a fost un șoc cultural după viața din Manchester. În timp însă, ea s-a adaptat și a început să vorbească mai des despre experiența trăită în regiune.

Mesajul ei după tensiunile din Orientul Mijlociu

Pe 4 martie 2026, Taylor Ward a publicat pe Instagram mai multe mesaje pentru cei aproape trei milioane de urmăritori ai săi. Influencerița a vorbit despre zilele tensionate din Orientul Mijlociu, după atacuri cu rachete și drone care au afectat regiunea timp de mai multe zile.

Ea a spus că situația a fost înfricoșătoare pentru cei aflați acolo, dar că are încredere că lucrurile vor reveni la normal:

„Cred că toată lumea a văzut la știri ce s-a întâmplat aici. Pentru cei care sunt în zonă a fost cu adevărat înfricoșător și nu este o situație plăcută. Dar sunt destul de sigură că totul ține deja de trecut și că vom merge mai departe cu viețile noastre.”

După acest mesaj, influencerița a revenit la activitatea obișnuită din social media, publicând un clip în care își prezenta rutina de îngrijire a pielii.

Viața de influencer într-o zonă tensionată

Taylor Ward este doar una dintre numeroasele influencerițe occidentale care locuiesc în Dubai și în statele din Golf. În ciuda tensiunilor din regiune, multe dintre ele continuă să transmită pe rețelele sociale imaginea unei vieți luxoase și aparent liniștite.

Pentru Taylor Ward, viața în Orientul Mijlociu înseamnă astăzi o combinație între familia sa, cariera online și statutul de soție a unuia dintre cei mai cunoscuți fotbaliști din liga saudită. Iar mesajul ei recent sugerează că, cel puțin pentru moment, familia Mahrez nu are de gând să părăsească regiunea.

CITEȘTE ȘI: Cine este Andreea, soția fotbalistului Sergiu Hanca. Momentul emoționant când președintele Poloniei i-a mulțumit personal

Alina Onea, soția fotbalistului Răzvan Onea, este însărcinată. Povestea lor de dragoste