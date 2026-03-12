Adevărul despre divorțul dintre Kate Middleton și Prințul William. De ce se spune că separarea ar fi iminentă

Chiar dacă au înfruntat împreună ploi și furtuni, se pare că nici în familiile regale „pentru totdeauna” nu are sensul din basme. Prințul William și Kate Middleton sunt la un pas să se despartă? Noi informații au apărut cu privire la mariajul care e pe cale să se destrame, iar întreaga lumea este cutremurată de vestea neașteptată. Părea că William a rupt blestemul relațiilor nefericite și a reușit să-și găsească jumătatea, dar zvonurile despre posibilul divorț zdruncină ideea de viață perfectă pe care prințul o afișa.

Totuși, oamenii au început să speculeze despre viitorul divorț care va șoca întreaga lume, după ce prințul nu a dat dovadă neapărat de o atitutine regală. Fanii au observat că în unele apariții la care au fost moștenitorul la tron și prințesa, iar acesta ar fi dat dovadă de orice altceva în afară de o atitudine demnă de o autoritate regală.

De la amante, la nepolitețe

Fiind unul dintre cele mai cunoscute cupluri din lume, este evident că ochii tuturor sunt ațintiți asupra lor. Totuși, se pare că William a cam uitat acest lucru și i-ar fi scăpat niște gesturi de-a dreptul grosolane. Spre surprinderea tuturor, în 2023, Kate Middleton a făcut o remarcă și a întors lumea cu susul în jos! Potrivit unei reviste britanice, în timp ce ducesa era într-o florărie, vânzătoarea i-ar fi zis că este sigură că William îi face un cadou de Ziua Îndrăgostiților. Ceea ce ar fi răspuns Kate a fost neașteptat, iar tabloidele au explodat:

Fără îndoială, William vă va cumpăra niște trandafiri roșii, ar fi spus florăreasa. Nu cred că o va face, ar fi răspuns prințesa.

Ce a mai alimentat aceste bârfe ar fi fost comportamentul lui William din timpul nunții iordaniene a prințului moștenitor Hussein. Elegantă și delicată, așa cum s-a prezentat întotdeauna, Kate s-a oprit să felicite, iar soțul ei ar fi stânjenit-o după ce i-a spus destul de tare, în fața tuturor, să se miște mai repede.

Hai, hai, mai repejor, i-ar fi spus Prințul soției sale.

Lumea a văzut o distanțare clară între cei doi. Ducele de Cornwall nu pare să fie genul romantic, chiar deloc. Totuși, fanii au analizat situația și au comparat-o cu cea a prințesei Diana, mama acestuia, și sunt de părere că se cere eliminarea lui Kate, după ce aceasta a anunțat că este diagnosticată cu cancer. La această teorie se adaugă și existența unor apropieri între William și femeile din cercul aristocratic. Chiar dacă nu este confirmat nimic, presa tabloidă a expus presupusa situație, iar admiratorii familiei regale au fost șocați.

