Cât a ajuns să coste o noapte în Dubai, după bombardamente? Cazare la 13 euro

Războiul din Orientul Mijlociu are repercusiuni grave asupra turismului. Cel mai afectat pare să fie Dubaiul, orașul care atrage în fiecare an sute, poate mii de turiști. În contextul actual, oamenii nu mai vizitează emiratul, iar cererea a scăzut semnificativ, deci și prețul.

Dubai este unul dintre marile orașe care este frecventat zilnic de mii de oameni din toate părțile lumii. Cu toate acestea, din cauza tensiunilor provocate de războiul care are loc între Iran, Israel și Statele Unite, turismul este afectat.

În această perioadă, mulți oameni au rămas blocați acolo, inclusiv persoane cunoscute din țara noastră. Înainte de aceste atacuri violente cazările din orașul luxului aveau prețuri piperate. Acum, însă, fiindcă cererea la hoteluri a scăzut și prețurile au fost reduse considerabil.

Cât costă acum o cazare în Dubai

Se știe deja că în Dubai sunt cele mai opulente cazări. Prețurile pentru o singură noapte la o cazare cu vedere la plajă privată costau în trecut în jur de 400 și 700 de euro. În prezent, lucrurile s-au schimbat și prețurile au devenit mult mai mici. Doar pentru o noapte în același hotel de lux, acum oamenii trebuie să scoată din buzunar aproximativ 250 de euro.

În alte zone, mai puțin populare, de exemplu, unde costurile erau înainte de conflict 230 de euro pentru o noapte, acum costul a ajuns să fie 76 de euro. Există și zone mai puțin frecventate de turiști. Și acolo prețurile au fost reduse. Pentru o singură noapte plătești în acest moment și 13 euro pentru doi adulți.

Apartamente de închiriat mai ieftine

Același lucru se aplică și în cazul apartamentelor care sunt de închiriat. Costul unui apartament a scăzut incredibil de mult. Cazarea pe noapte într-un astfel de loc este aproape 40 de euro, dar se poate găsi și mai ieftin, adică cu 30 de euro pentru o singură persoană. În acest moment, pentru că nu mai merg atât de mulți oameni în Dubai, hotelierii s-au gândit să reducă prețul chiar și cu 50%, tocmai pentru a atrage turiști.

Nu doar în Dubai au scăzut costurile și se aplică promoții. În Abu Dhabi, o cazare pentru o noapte poate să coste în jur de 30-38 de euro. La hotelurile de cinci stele, prețul este de 40-50 de euro pe noapte.

