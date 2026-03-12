Acasă » Știri » Știri externe » Țara europeană care ar putea primi un număr record de turiști ca urmare a crizei din Orientul Mijlociu. Este și una din destinațiile preferate ale românilor

Țara europeană care ar putea primi un număr record de turiști ca urmare a crizei din Orientul Mijlociu. Este și una din destinațiile preferate ale românilor

De: Daniel Matei 12/03/2026 | 07:50
Țara europeană care ar putea primi un număr record de turiști ca urmare a crizei din Orientul Mijlociu. Este și una din destinațiile preferate ale românilor
Sursa foto: Shutterstock

Probelemele de securitate din țările din Gloful Persic, dar și zborurile anulate și situația incertă din Orientul Mijlociu, ar putea avea efecte benefice pentru alte destinații turistice.

Astfel, turiștii care în mod normal ar fi ales să-și petreacă vacanțele în Dubai, Qatar sau alte țări din regiune ar putea alege să meargă mai aproape de casă. Iar acest lucru ar urma să reprezinte un avantaj pentru o țară europeană, scrie Euronews.

Războiul din Orientul Mijlociu începe deja să modifice harta călătoriilor internaționale. Escaladarea tensiunilor a forțat închiderea temporară a două dintre principalele centre aeriene ale regiunii, Dubai și Doha, ceea ce a dus la anulări, devieri de rute și o incertitudine crescândă în rândul companiilor aeriene și al călătorilor.

Însă impactul ar putea merge dincolo de companiile aeriene. Pe măsură ce tensiunile cresc în regiune, unii turiști încep să își reconsidere planurile de călătorie, ceea ce ar putea duce la schimbări în fluxurile turistice internaționale. Un raport al firmei de consultanță în turism Mabrian detectează deja o deteriorare semnificativă a percepției privind securitatea în mai multe destinații din Orientul Mijlociu.

Analiza, bazată pe date privind opiniile călătorilor și comportamentul acestora pe piețele cheie (SUA, Marea Britanie, Germania, Franța și Italia), indică o scădere a încrederii în mai multe destinații din Golf, ceea ce ar putea deschide oportunități pentru alte piețe turistice.

Țara europeană care ar putea avea de câștigat de pe urma conflictului din Iran

În acest context, Spania ar putea deveni una dintre destinațiile favorizate de o posibilă schimbare a fluxurilor turistice internaționale. Potrivit Mabrian, există deja semne că o parte din cererea care se îndreaptă în mod normal către Orientul Mijlociu ar putea fi redirecționată către destinații europene percepute ca fiind mai sigure, cum ar fi Spania, Italia sau Grecia.

Unii operatori anticipează deja această posibilă schimbare. Potrivit ziarului spaniol El País, agențiile și companiile din sector înregistrează deja o creștere a cererilor de anulare în destinații apropiate de conflict, cum ar fi Egiptul, Iordania și Dubai, și anticipează că o parte din această cerere ar putea fi redirecționată către destinații europene.

Studiul subliniază că interesul pentru Spania rămâne puternic pe mai multe dintre piețele analizate. În special, țara ar putea capta o parte din cererea din Statele Unite și Europa de Vest, două regiuni extrem de sensibile la schimbările în percepția securității.

Mai mult, Spania are un avantaj competitiv suplimentar: numeroasele legături pe cale aeriană și o ofertă turistică diversificată care include destinații urbane, culturale și de plajă. Această combinație facilitează absorbția unei părți din turiștii care își reconsideră planurile de vacanță, mai scrie sursa citată.

CITEȘTE ȘI:

Vacanțele românilor din Orientul Mijlociu ar putea fi în pericol. Ce se întâmplă cu banii plătiți, de fapt

Cât au ajuns să coste apartamentele în Dubai acum, în 2026. Cât a influențat războiul prețurile

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Persoana care a tras focuri de armă spre reședința Rihannei din Los Angeles a fost arestată! Poliția încearcă să stabilească motivul atacului
Showbiz internațional
Persoana care a tras focuri de armă spre reședința Rihannei din Los Angeles a fost arestată! Poliția încearcă…
Volodimir Zelenski vine joi în România. Care este motivul vizitei
Știri externe
Volodimir Zelenski vine joi în România. Care este motivul vizitei
Denunț la DNA pe numele Oanei Țoiu pentru abuz în serviciu. S-a cerut ridicarea imunității
Mediafax
Denunț la DNA pe numele Oanei Țoiu pentru abuz în serviciu. S-a cerut...
Berea preferată a românilor, ieftinită cu 40% începând de azi, în Mega Image
Gandul.ro
Berea preferată a românilor, ieftinită cu 40% începând de azi, în Mega Image
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de...
Mascații au intrat din greșeală peste o mamă și fiica sa. Femeia a sunat la 112: „Nu știu ce se întâmplă și sunt foarte speriată”
Adevarul
Mascații au intrat din greșeală peste o mamă și fiica sa. Femeia a...
Scandal la audierea ministrului de Externe, Oana Țoiu. Derapaj xenofob în ședința comisiei parlamentare: „Vă pasă de români?”
Digi24
Scandal la audierea ministrului de Externe, Oana Țoiu. Derapaj xenofob în ședința comisiei...
Human Organ Atlas: harta digitală care arată organele umane în detaliu aproape celular
Mediafax
Human Organ Atlas: harta digitală care arată organele umane în detaliu aproape celular
Parteneri
La 57 de ani, Oana Sârbu sfidează timpul. Vedeta din „Liceenii” uimește cu silueta sa! Arată impecabil la vârsta ei
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
La 57 de ani, Oana Sârbu sfidează timpul. Vedeta din „Liceenii” uimește cu silueta sa!...
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Pe 12 martie 2026, trei zodii atrag prosperitatea financiară în timpul lui Mercur retrograd. Taurii primesc recompense neașteptate
Click.ro
Pe 12 martie 2026, trei zodii atrag prosperitatea financiară în timpul lui Mercur retrograd. Taurii...
O grenadă a fost găsită în corpul unui soldat decedat returnat de Rusia în Cernăuți
Digi 24
O grenadă a fost găsită în corpul unui soldat decedat returnat de Rusia în Cernăuți
Primul război AI. Iranul, folosit de SUA și Israel ca teren de testare pentru tehnologia autonomă: „Un eșec catastrofal”
Digi24
Primul război AI. Iranul, folosit de SUA și Israel ca teren de testare pentru tehnologia...
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
Promotor.ro
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Soldații americani, apărați de tehnologie militară românească în Orientul Mijlociu
go4it.ro
Soldații americani, apărați de tehnologie militară românească în Orientul Mijlociu
Scutul natural al Pământului este sub asalt! Cine este de vină?
Descopera.ro
Scutul natural al Pământului este sub asalt! Cine este de vină?
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Go4Games
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Berea preferată a românilor, ieftinită cu 40% începând de azi, în Mega Image
Gandul.ro
Berea preferată a românilor, ieftinită cu 40% începând de azi, în Mega Image
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
523 RON în plus la pensie, pentru pensionarii din acest județ din România. Cine se încadrează
523 RON în plus la pensie, pentru pensionarii din acest județ din România. Cine se încadrează
Fratele Daniel ne învață salata de păpădie ca la mânăstire. Leacul simplu care curăță trupul ...
Fratele Daniel ne învață salata de păpădie ca la mânăstire. Leacul simplu care curăță trupul după mesele bogate din iarnă
Cât a ajuns să coste benzina la mijlocul săptămânii în România: prețul a trecut de 8 lei pe litru ...
Cât a ajuns să coste benzina la mijlocul săptămânii în România: prețul a trecut de 8 lei pe litru în marile orașe
Bancul de joi | „Bulă, a venit primăvara!”
Bancul de joi | „Bulă, a venit primăvara!”
Horoscop rune azi, 12 martie 2026. Raidho aduce ziua în care întâlnirile și conversațiile pot schimba ...
Horoscop rune azi, 12 martie 2026. Raidho aduce ziua în care întâlnirile și conversațiile pot schimba direcția destinului
Paula Seling, mărturisiri emoționante despre fiica sa! Cum s-a transformat viața artistei, la nouă ...
Paula Seling, mărturisiri emoționante despre fiica sa! Cum s-a transformat viața artistei, la nouă ani de când a adoptat-o pe Elena: “Iubirea de mamă este o altă dimensiune”
Vezi toate știrile