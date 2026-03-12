Țara europeană care ar putea primi un număr record de turiști ca urmare a crizei din Orientul Mijlociu. Este și una din destinațiile preferate ale românilor

Probelemele de securitate din țările din Gloful Persic, dar și zborurile anulate și situația incertă din Orientul Mijlociu, ar putea avea efecte benefice pentru alte destinații turistice.

Astfel, turiștii care în mod normal ar fi ales să-și petreacă vacanțele în Dubai, Qatar sau alte țări din regiune ar putea alege să meargă mai aproape de casă. Iar acest lucru ar urma să reprezinte un avantaj pentru o țară europeană, scrie Euronews.

Războiul din Orientul Mijlociu începe deja să modifice harta călătoriilor internaționale. Escaladarea tensiunilor a forțat închiderea temporară a două dintre principalele centre aeriene ale regiunii, Dubai și Doha, ceea ce a dus la anulări, devieri de rute și o incertitudine crescândă în rândul companiilor aeriene și al călătorilor.

Însă impactul ar putea merge dincolo de companiile aeriene. Pe măsură ce tensiunile cresc în regiune, unii turiști încep să își reconsidere planurile de călătorie, ceea ce ar putea duce la schimbări în fluxurile turistice internaționale. Un raport al firmei de consultanță în turism Mabrian detectează deja o deteriorare semnificativă a percepției privind securitatea în mai multe destinații din Orientul Mijlociu.

Analiza, bazată pe date privind opiniile călătorilor și comportamentul acestora pe piețele cheie (SUA, Marea Britanie, Germania, Franța și Italia), indică o scădere a încrederii în mai multe destinații din Golf, ceea ce ar putea deschide oportunități pentru alte piețe turistice.

Țara europeană care ar putea avea de câștigat de pe urma conflictului din Iran

În acest context, Spania ar putea deveni una dintre destinațiile favorizate de o posibilă schimbare a fluxurilor turistice internaționale. Potrivit Mabrian, există deja semne că o parte din cererea care se îndreaptă în mod normal către Orientul Mijlociu ar putea fi redirecționată către destinații europene percepute ca fiind mai sigure, cum ar fi Spania, Italia sau Grecia.

Unii operatori anticipează deja această posibilă schimbare. Potrivit ziarului spaniol El País, agențiile și companiile din sector înregistrează deja o creștere a cererilor de anulare în destinații apropiate de conflict, cum ar fi Egiptul, Iordania și Dubai, și anticipează că o parte din această cerere ar putea fi redirecționată către destinații europene.

Studiul subliniază că interesul pentru Spania rămâne puternic pe mai multe dintre piețele analizate. În special, țara ar putea capta o parte din cererea din Statele Unite și Europa de Vest, două regiuni extrem de sensibile la schimbările în percepția securității.

Mai mult, Spania are un avantaj competitiv suplimentar: numeroasele legături pe cale aeriană și o ofertă turistică diversificată care include destinații urbane, culturale și de plajă. Această combinație facilitează absorbția unei părți din turiștii care își reconsideră planurile de vacanță, mai scrie sursa citată.

