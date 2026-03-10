Volodimir Zelenski vine joi în România. Care este motivul vizitei

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, ar urma să vină într-o vizită în România.

Potrivit surselor G4Media, liderul de la Kiev ar urma să ajungă în țara noastră în cursul zilei de joi. Președintele ucrainean se va întâlni cu omologul său român, Nicușor Dan.

Oficialii români și ucraineni stabilesc acum ultimele detalii ale vizitei liderului ucrainean în România. Printre subiectele care vor fi abordate se numără conflictul din țara vecină, dar și ajutorul pe care îl poate oferi în continuare România Kievului.

În noiembrie 2025, preşedintele Nicuşor Dan a avut o convorbire telefonică cu omologul său ucrainean, cu care a discutat despre situaţia actuală de securitate, precum şi despre relaţiile în plan bilateral.

„Ucraina trebuie să câştige războiul, deoarece luptă pentru securitatea întregii Europe şi pentru valorile noastre comune. Pe plan bilateral am agreat să facem eforturi pentru stabilirea unui parteneriat strategic, amândoi suntem dedicaţi să implementăm o agendă pragmatică, de perspectivă şi sustenabilă”, a transmis atunci preşedintele Nicușor Dan pe X.

