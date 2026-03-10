Ce înseamnă Mercur retrograd și ce nu este bine să facem în această perioadă, potrivit astrologilor

Toată lumea a auzit de Mercur retrograd, dar puțini știu ce înseamnă acest aspect despre care astrologii ne avertizează. Această planetă a ajuns să fie considerată „ghinionistul de serviciu” și mereu dăm vina pe ea când avem o perioadă neplăcută. Astăzi vom vorbi despre ce reprezintă, de fapt, și ce nu este bine să facem când Mercur retrogradează.

Mercur retrograd este una dintre planetele care are o influență mai puternică asupra zodiilor. Energia ei se simte constant, dar se amplifică în momentul în care iese din mers direct. Potrivit astrologilor, Mercur intră în mișcare retrogradă de 3-4 ori pe an, în diferite case sau semne zodiacale. Acest aspect durează în medie 3 săptămâni.

Cine a fost zeul Mercur

Încă din vechime, elementele din astrologie au fost îmbinate cu elemente din legende, mitologie și simboluri străvechi. Acest lucru a fost realizat pentru a defini personalitatea astrelor din zodiac. Mercur, prima planetă de la Soare și cea mai mică din Sistemul Solar, a fost asemuită zeului cu același nume, care era apropiat de oameni și se implica des în mersul lucrurilor de pe pământ.

Mercur (sau Hermes) era fiul lui Zeus cu nimfa Maia. Acesta a fost înzestrat de la naștere cu abilități ieșite din comun, pe care alți zei nu le-au avut. Era iute, descurcăreț și putea să zboare cu viteza, datorită sandalelor sale din aur fermecat. Astfel, reușea să observe cu ușurință tot ce se întâmplă în jurul oamenilor. Ceilalți zei au văzut abilitatea sa și au decis să îl desemneze mesagerul lor.

Mercur stăpânea lumina și întunericul, putând să vadă tot ce se întâmpla și pe timp de noapte. Călătorea cu ușurință între universul zeilor, al pământenilor și al lumii subpământene, unde plecau sufletele muritorilor. Ca personalitate, era un zeu pus pe glume și farse, fiind pregătit să le dea lecții celor care nu „deschideau ochii la timp”.

Planeta Mercur în astrologie

Mercur este considerată a fi planeta comunicării, a comerțului, a logicii și intelectului. Este guvernatoarea zodiilor Gemeni și Fecioară, și ne influențează curiozitatea, adaptabilitatea și sistemul nervos.

În astrologie, Mercur este patronul glumelor, al farselor, al distracției și petrecăreților. Mai este considerat a fi simbolul informației, al tehnologiei, al noutăților și călătoriilor. Mercur este numit ocrotitorul sportivilor, al actorilor, negustorilor, comedianților, călătorilor, al angajaților din domeniile transportului, economiei, negoțului, presă, relații sociale, relații publice sau publicitate.

Din categoria meseriilor pe care le patronează fac parte și politicienii, avocații, profesorii și restul angajaților din domeniile de cercetare și tehnice.

Ce înseamnă Mercur retrograd

În momentul în care o planetă retrogradează, aceasta pare să meargă înapoi față de Pământ, având o evoluție mai lentă. În această perioadă, astrele se apropie mai mult de Terra, motiv pentru care influența lor se resimte mai puternic. Semnele de Aer și de Apă resimt cel mai puternic energia dată de retrogradare. Dintre toate planetele întâlnite în zodiac, doar Soarele și Luna nu pot retrograda.

În momentul în care Mercur intră în retrogradare, în viața nativilor apar obstacole. De cele mai multe ori, acestea se resimt atunci când este vorba de parteneriate, finanțe, negocieri și comunicare. Astrologii avertizează că este o perioadă în care ne putem accidenta ușor, putem avea eșecuri, pierderi, certuri sau neînțelegeri cu cei din jur. Este o perioadă în care trebuie să fim foarte atenți la modul în care alegem să comunicăm.

Ce beneficii aduce Mercur retrograd

Dar astrologii vin și cu vești bune! Această planetă nu aduce numai ghinioane sau neplăceri atunci când este în mișcare retrogradă. Mercur pare să încetinească ritmul în care lucrurile se desfășoară. Acest lucru ne ajută să analizăm mai bine ce vrem să spunem sau să facem. Este o perioadă benefică pentru introspecții și, de ce nu, pentru dialogul interior de care avem nevoie pentru a evolua pe plan personal.

Este o perioadă în care trebuie să ne axăm mai mult pe sănătate și pe odihnă, să fim mai blânzi cu noi înșine. În viața de cuplu, ne îndeamnă să fim atenți la dorințele persoanei pe care o iubim, să fim mai atenți cu ea și mai romantici.

Ce e interzis să faci când Mercur este retrograd

Potrivit astrologilor, perioada în care această planetă iese din mers direct este una de maximă atenție. Trebuie să ne gândim de două ori înainte de a comunica sau de a întreprinde anumite acțiuni, mai ales când este vorba de a semna acte sau a face achiziții majore (o casă, o mașină).

Îți prezentăm câteva lucruri pe care nu este indicat să le faci când Mercur este retrograd:

Nu te gândi la trecut, mai ales la greșelile făcute. Nu îți regreta viața și deciziile luate.

Nu te lăsa influențat de anumite acțiuni care pot afecta relația de cuplu sau cu familia.

Nu te lăsa păcălit de persoanele care ți-au demonstrat deja că sunt profitoare și schimbătoare, cu multe fețe.

Nu te lua după aparențe, caută în profunzime adevărul

Nu face schimbări majore în viața ta, indiferent de sector (bani, carieră, viață de cuplu, grup social etc.).

Ai mare grijă la bani! Nu da imprumuturi, mai ales sume mari, nu cheltui nesăbuit și nu lua bani de la alte persoane.

Nu cere o negociere de salariu sau de contract, prime sau bonusuri; perioada nu este favorabilă pentru tine.

Evită discuțiile care sunt sensibile sau dureroase pentru tine sau pentru cei din jur, fie că sunt din cercul apropiat sau de la muncă.

Nu îți complica viața cu activități si proiecte dificile, la care nu crezi că poți face față.

Ai mare grijă atunci când mergi pe drum sau pleci în călătorii cu mașina. Este o perioadă predispusă la accidente.

Evită să faci schimbări în viața ta sau a familiei tale.

Ce poți face când Mercur este retrograd

După cum am menționat anterior, perioada aceasta în care planeta intră în retrograd are și aspecte bune. Potrivit astrologilor, este bine să acordăm mai multă atenție acestor aspecte:

Mercur retrograd este o perioadă bună pentru a repara lucrurile stricate din mediul nostru, fie că este vorba despre haine, electrocasnice, mașini sau reparații la casă.

Este indicat să faci curățenie generală în această perioadă, fie că este vorba despre casă, birou, acte sau chiar dressing.

Tot ce ai făcut greșit trebuie refăcut într-un mod corect.

Tot ce ai amânat trebuie să fie reluat.

Dacă ai probleme cu o persoană, este bine să îți revizuiești sentimentele față de ea sau de o situație creată.

Dacă îți plac anumite persoane, dar ai ezitat să îți îmbunătățești relația cu ele, acum este momentul potrivit să o faci.

Dacă ai un cerc mare de prieteni, este indicat să ieși la socializat doar cu cei cu care te înțelegi și rezonezi cel mai bine.

Trebuie să te odihnești mai mult, să te ocupi de sănătate, să te apuci de un sport, să mergi mai mult pe jos etc.

Este indicat să petreci mai mult timp în natură când Mercur este retrograd și, dacă ai posibilitatea, în compania animalelor.

Este bine să îți arăți generozitatea, să faci fapte bune și să sprijini persoanele care vin la tine și îți cer ajutorul.

Când va fi Mercur retrograd în 2026

Potrivit astrologilor, anul acesta Mercur va retrograda doar în zodiile de Apă, în lunile februarie, iunie și octombrie.

Pești (26 februarie-20 martie 2026)

Pot apărea confuzii în comunicare, probleme în relații și dificultăți în a lua decizii importante. Nativi vor simți nevoia de introspecție, de a se retrage și analiza trecutul. Vor reevalua anumite alegeri, vor relua proiecte vechi și vor clarifica unele conflicte emoționale nerezolvate.

Rac (29 iunie-24 iulie 2026)

În această perioadă, nativii vor pune accent pe casă și familie, pe amintiri și relații. Unele zodii vor dori să reia legăturile cu rudele sau persoanele importante din trecutul lor. Apar discuții vechi, tensiuni și probleme legate de casă. Este un moment potrivit pentru a vindeca rănile vechi și a consolida relațiile bazate pe sinceritate. Apar întârzieri sau schimbări bruște în plan profesional. Atenție la documente!

Scorpion (24 octombrie-13 noiembrie 2026)

Este o perioadă în care vor ieși la suprafață secrete, conflicte majore și adevăruri ascunse. Va fi o perioadă intensă emoțional. Relațiile cu cei din jur vor fi puse la încercare, iar discuțiile vor fi tensionate. Este momentul potrivit pentru a renunța la persoanele toxice din viața ta, dar și la vicii.

Cum afectează Mercur retrograd zodiile în 2026

Berbec/ Ascendent în Berbec

În perioada 26 februarie-20 martie 2026, nativii se vor retrage din viața cotidiană pentru a reflecta. Vor elimina persoanele sau situațiile care îi opresc din evoluție. Vor să înceapă o etapă nouă și vor face un bilanț al lucrurilor toxice.

Între 29 iunie – 24 iulie 2026, Berbecii vor reevalua relațiile de familie, casa în care locuiesc și situația lor emoțională.

Ultima perioadă de retrogradare a lui Mercur, 24 octombrie – 13 noiembrie 2026, vine cu vulnerabilitate și rezolvarea unor contexte financiare. Se ocupă de administrarea banilor și a bunurilor pe care le dețin în comun cu partenerul de viață sau alte persoane.

Taur / Ascendent în Taur

În perioada 26 februarie-20 martie 2026, nativii simt nevoia să reevalueze cercul social, unde se află relațiile cu prietenii, dar și proiectele de viitor.

Între 29 iunie – 24 iulie 2026, Taurii vor reevalua comunicarea pe care o au cu cei din jur. Vor schimba modul în care transmit informații, negociază contracte sau își exprimă sentimentele.

Între 24 octombrie – 13 noiembrie 2026, atenția se va îndrepta către relațiile de cuplu și interacțiunile pe care le au cu colaboratorii.

Gemeni/ Ascendent în Gemeni

În perioada 26 februarie-20 martie 2026, imaginea, reputația și direcția profesională întră sub lupa Gemenilor. Nativii vor reevalua modul în care se implică emoțional în carieră.

Între 29 iunie – 24 iulie 2026, atenția se mută în sectorul financiar. Vor reorganiza cheltuielile și administrarea finanțelor.

Între 24 octombrie – 13 noiembrie 2026, atenția se mută în sectorul sănătății. Vor fi mai atenți la rutina zilnică și vor reevalua activitățile profesionale.

Rac/ Ascendent în Rac

În perioada 26 februarie-20 martie 2026, nativii se concentrează pe planurile personale și carieră. Vor aprofunda mai mult ce idealuri, credințe și valori au.

Apoi, între 29 iunie – 24 iulie 2026, atenția revine asupra propriei persoane și a emoțiilor. Își vor autoanaliza imaginea personală și modul în care răspund la situațiile care le apar în cale.

Ultima perioadă de retrogradare a lui Mercur, 24 octombrie – 13 noiembrie 2026, aduce focusul pe relația cu copiii și cu partenerul de viață.

Leu/ Ascendent în Leu

În perioada 26 februarie-20 martie 2026, Leii vor acorda mai multă atenție sectorului financiar. Vor reevalua și emoțiile ascunse, dar și relațiile pe care le au cu cei din jur.

Între 29 iunie – 24 iulie 2026, nativii se vor retrage pentru a face o introspecție necesară. În această perioadă, vor clarifica unele emoții, se vor vindeca și vor închide etape din viața lor.

În perioada 24 octombrie – 13 noiembrie 2026, vor aduce schimbări în locuință. Se vor gândi mai mult la relațiile de familie.

Fecioară/ Ascendent în Fecioară

În perioada 26 februarie-20 martie 2026, Fecioarele acordă mai multă atenție comunicării și nevoilor afective. Parteneriatele și relațiile cu cei din jur vor fi și ele reanalizate.

Apoi, între 29 iunie – 24 iulie 2026, își vor regândi planurile de viitor. Vor să facă modificări. Focusul revine în cercul de prieteni, unde vor revizui ce rol au unii oameni în viața lor.

Ultima perioadă de retrogradare a lui Mercur, 24 octombrie – 13 noiembrie 2026, îi determină pe nativi să analizeze modul în care gândesc și comunică ceea ce vor să spună.

Balanță/ Ascendent în Balanță

În perioada 26 februarie-20 martie 2026, nativii acordă mai multă atenție sănătății și modului în care sunt suprasolicitați la job. Rutina zilnică și activitățile profesionale vor fi analizate profund.

Între 29 iunie – 24 iulie 2026, Balanțele își vor reevalua complet cariera și activitățile profesionale. Vor să afle dacă au sau nu ambiții noi.

În săptămânile dintre 24 octombrie – 13 noiembrie 2026, se gândesc la valoarea de sine și emoțiile puternice pe care le au.

Scorpion/ Ascendent în Scorpion

Între 26 februarie-20 martie 2026, atenția cade pe relațiile sentimentale și cele cu copiii. Se gândesc intens la modul în care își exprimă iubirea și creativitatea.

Pentru perioada cuprinsă între 29 iunie – 24 iulie 2026, nativii se orientează către sistemul de valor și credințele personale. Se vor gândi mai mult și la direcția profesională.

Ultima perioadă de retrogradare a lui Mercur, 24 octombrie – 13 noiembrie 2026, aduce focus pe propria persoană. Scorpionii își vor reevalua identitatea și modul în care se prezintă în lume.

Săgetător/ Ascendent în Săgetător

Între 26 februarie-20 martie 2026, nativii se vor gândi mai mult la trecut și la rădăcinile lor. Vor reevalua relațiile de familie și se gândesc la o reamenajare a locuinței.

Apoi, între 29 iunie – 24 iulie 2026, focusul va fi pe casa banilor. Vor reevalua situația financiară pe care o au, datoriile și banii puși la comun cu partenerul de viață. Pot apărea situații emoționale profunde.

În săptămânile dintre 24 octombrie – 13 noiembrie 2026, se vor gândi la evenimentele care s-au petrecut în timpul verii. Vor face un bilanț și își vor elibera emoțiile acumulate.

Capricorn/ Ascendent în Capricorn

În perioada 26 februarie-20 martie 2026, nativii vor revizui modul în care reacționează la factorii externi. Se gândesc la modul în care dialoghează cu cei din jur și vor simți nevoia să învețe ceva nou.

Între 29 iunie – 24 iulie 2026, Capricornii se focusează pe relații, parteneriate, contracte profesionale și asociați.

Ultima perioadă de retrogradare a lui Mercur, 24 octombrie – 13 noiembrie 2026, îi determină să acorde atenție sporită cercului social și relațiilor cu prietenii. Proiectele pe termen lung vor fi reanalizate.

Vărsător/ Ascendent în Vărsător

În perioada 26 februarie-20 martie 2026, valorile personale vor fi reanalizate de acești nativi. Se vor concentra și pe situația financiară, pe care vor să o sporească.

Între 29 iunie – 24 iulie 2026, rutina zilnică, sănătatea și echilibrul emoțional vor fi în centrul atenției. Vărsătorii vor să își modifice activitățile profesionale.

Ultima perioadă de retrogradare a lui Mercur, 24 octombrie – 13 noiembrie 2026, aduce din nou focusul în zona carierei, a ambițiilor profesionale și a reputației la job.

Pești/ Ascendent în Pești

În perioada 26 februarie-20 martie 2026, nativii se gândesc la modul în care își exprimă sentimentele. Se gândesc la modul în care comunică în grupul social.

Apoi, între 29 iunie – 24 iulie 2026, relațiile cu cei din jur sunt vedetele perioadei. Se gândesc la modul în care își exprimă sentimentele în relațiile cu copiii și persoanele dragi. Creativitatea va fi și ea analizată.

În săptămânile dintre 24 octombrie – 13 noiembrie 2026, Peștii simt nevoia de a deveni mai spirituali. Își vor reconsidera sistemul de credințe și valori, precum și intuiția.

