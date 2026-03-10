Doliu în presă! A murit Gheorghe Tulică

Este doliu în presa din România! Gheorghe Tulică, fost operator de imagine la TV Neptun din Constanța, a murit la vârsta de 67 de ani după o lungă suferință cu o boală terminală.

Gigi Tulică, alias Gix, așa cum era cunoscut printre colegii de breaslă, a fost unul dintre operatorii de imagine al postului TV Neptun încă de la început din 1995 până în 2017). Gix rămâne în memoria celor care l-au cunoscut ca fiind unul dintre cei mai vechi și profesioniști cameramani din Constanța. Potrivit apropiaților, fostul operator și-a trăit ultimele zile din viață în grija medicilor de la spitalul Județean Constanța, unde fusese internat din cauza unei boli grave.

Doliu în presa din România

Cei care își doresc să îi aducă lui Gigi un ultim omagiu sunt așteptați marți, 10 martie, la casa funerară a Cimitirului Municipal din Constanța, unde sicriul cu trupul neînsuflețit va fi depus începând cu ora 17:00.

„Camera lui Gyx s-a oprit prea devreme, dar imaginile și amintirile pe care le-a lăsat în urmă vor continua să spună povești.

Gheorghe Tulică, sau așa cum îl știau aproape toți: GYX, a fost un om jovial, mereu cu zâmbetul pe buze, un om care iubea oamenii și viața. A iubit cu pasiune tot ceea ce a făcut și a pus suflet în fiecare întâlnire, în fiecare poveste, în fiecare moment.

A fost un tată minunat, un soț extraordinar, un socru blând și altruist, dar și un coleg de nădejde. Pentru el, presa nu a fost doar o profesie, ci o parte din viață. A iubit această lume și pe oamenii pe care i-a întâlnit de-a lungul carierei sale.

Gyx avea o pasiune aparte pentru a surprinde viața în imagini. Îi plăcea să filmeze și să păstreze amintiri, să captureze clipele frumoase și momentele care meritau trăite. Poate că cea mai prețioasă moștenire pe care o lasă în urmă sunt tocmai aceste fragmente de viață: zâmbete și întâlniri pe care le-a surprins și care vor rămâne peste timp.

Astăzi, după o luptă fulgerătoare, după multe eforturi și speranțe, Dumnezeu a ales să îl cheme la El, mult prea devreme, lăsând în urmă o familie îndurerată și amintiri prețioase pentru toți cei care l-au avut aproape.

Un ultim rămas-bun îi poate fi adus mâine după ora 17:00 la Casa Funerară – Cimitirul Municipal, str. Baba Novac nr. 194.“, au transmis apropiații.

