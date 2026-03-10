Acasă » Știri » Doliu în lumea filmului! A murit Jennifer Runyon, actrița din Vânătorii de fantome

Doliu în lumea filmului! A murit Jennifer Runyon, actrița din Vânătorii de fantome

De: Anca Chihaie 10/03/2026 | 13:45
Doliu în lumea filmului! A murit Jennifer Runyon, actrița din Vânătorii de fantome
Jennifer Runyon a murit/foto: social media

Actrița americană Jennifer Runyon, cunoscută publicului pentru aparițiile sale în filmul Ghostbusters și în serialul de televiziune Charles in Charge, a murit la vârsta de 65 de ani. Informația privind decesul său a fost făcută publică de membrii familiei prin intermediul rețelelor de socializare, care au anunțat că actrița s-a stins din viață după o perioadă dificilă marcată de probleme grave de sănătate.

Potrivit apropiaților, Jennifer Runyon s-a confruntat în ultimele luni cu o formă de cancer, afecțiune despre care nu s-a vorbit public până după moartea sa. Boala ar fi evoluat rapid, iar starea ei de sănătate s-a deteriorat într-un interval relativ scurt de timp. În momentul decesului, actrița se afla alături de familie, care i-a fost aproape în această perioadă complicată.

Jennifer Runyon a murit!

Jennifer Runyon s-a născut la 1 aprilie 1960, în orașul Chicago. Încă din tinerețe și-a manifestat interesul pentru actorie și pentru lumea cinematografiei, iar începutul carierei sale a avut loc la începutul anilor ’80. Debutul pe marele ecran s-a produs în 1980, când a jucat în filmul horror To All a Goodnight, o producție care a reprezentat primul pas într-o carieră dedicată industriei de divertisment.

În anii care au urmat, Runyon a început să apară în tot mai multe proiecte cinematografice și de televiziune, reușind să devină o prezență familiară pentru publicul american. Unul dintre cele mai cunoscute momente ale carierei sale a fost participarea la filmul Ghostbusters, lansat în 1984 și considerat în prezent un clasic al culturii pop. În această comedie supranaturală, actrița a avut o apariție memorabilă într-o scenă din debutul producției, în care personajul interpretat de Bill Murray desfășoară un experiment de percepție extrasenzorială asupra unor studenți. Chiar dacă rolul său nu a fost unul principal, scena a rămas una dintre cele mai cunoscute secvențe ale filmului și a contribuit la recunoașterea sa în rândul publicului.

Pe lângă aparițiile în cinema, Jennifer Runyon a avut și o carieră notabilă în televiziune. În anii ’80 a devenit cunoscută pentru rolul interpretat în serialul Charles in Charge, una dintre producțiile populare ale perioadei. În cadrul sitcomului, actrița a dat viață personajului Gwendolyn Pierce, rol care i-a adus o vizibilitate mai mare și i-a consolidat prezența pe micul ecran.

Tot în acea perioadă, Jennifer Runyon a fost distribuită în filmul de televiziune A Very Brady Christmas, unde a interpretat personajul Cindy Brady. Producția a fost o continuare a celebrului univers televizat asociat serialului clasic Brady și a reunit mai mulți actori cunoscuți publicului american.

Cariera actriței a continuat și în anii următori, însă în anii ’90 Jennifer Runyon a decis să se retragă pentru o perioadă din lumina reflectoarelor. Alegerea a fost motivată de dorința de a se concentra asupra vieții personale și a familiei, motiv pentru care aparițiile sale în producții cinematografice și televizate au devenit mult mai rare.

După o perioadă îndelungată în care s-a dedicat în principal vieții private, actrița a revenit în industria filmului începând cu mijlocul anilor 2010. În această etapă a carierei sale a participat mai ales la proiecte independente și la producții de gen, continuând să rămână conectată cu comunitatea de fani care o urmărea încă din perioada de început a carierei.

