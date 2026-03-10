Un satelit NASA revine pe Pământ după 14 ani. Ce riscuri există pentru populație

Un satelit uriaș lansat în 2012 se întoarce pe Pământ. Specialiștii de la NASA au explicat că satelitul Van Allen Probe A a fost trimis pentru a studia centurile de radiații din jurul planetei noastre.

Satelitul Van Allen Probe A și Van Allen Probe B au fost lansate în același timp în 2012 pentru a analiza centurile de radiații. Satelitul are o greutate de 600 de kilograme.

În anul 2019, cei doi sateliți au fost dezactivați. Începând de luni după-amiază, 9 martie, Forțele Spațiale ale SUA au explicat că satelitul va urma să aterizeze pe Pământ. Ei preconizează că va ajunge marți seara în jurul orei 23:45 GMT, plus minus 24 de ore.

Satelitul Van Allen Probe A se va întoarce pe Pământ

Satelitul care are o greutate gigantică de 600 de kilograme se apropie de Terra. După o călătorie de 14 ani, NASA a anunțat că este momentul să revină. Anunțul a fost făcut de Forțele Spațiale ale SUA și au declarat că presupun că va ajunge marți seara cu 24 de ore plus minus. După ce au studiat radiațiile atât de mult timp, aceștia revin, însă vor fi supuși unor riscuri atât ei, cât și populația.

Ce riscuri există

Oficialii NASA au venit cu câteva explicații. Ei au spus luni că se așteaptă ca acest satelit să ardă treptat în timpul coborârii spre Pământ. Cu toate acestea, unele elemente ale satelitului sunt puternice și vor rezista acestei situații. Totuși, riscul pentru populație este unul scăzut, mai precis de 1%, iar componentele care ar putea cădea pe traseu din cauza arsurilor sau a altor inconveniente vor cădea în ocean și nu în locuri populate.

Misiunea ar fi trebuit să dureze doar doi ani, dar a continuat să funcționeze până în 2019. Ora la care va ajunge este doar estimativă și va fi actualizată de cei de la NASA pe parcursul călătoriei. Finalul va fi anunțat tot pe paginile oficiale NASA.

