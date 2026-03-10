Acasă » Știri » Ai abonament de la Digi RCS-RDS România? Ce se întâmplă cu facturile în 2026

De: Alina Drăgan 10/03/2026 | 14:42
Digi este liderul pieței de telecomunicații din România, iar adesea aduce pentru clienții săi oferte imbatabile. De această dată, compania a venit cu un altfel de anunț pentru clienții săi. Ce se întâmplă cu facturile în 2026?

Digi este liderul pieței de telecomunicații din România pe segmentele de internet de bandă largă (broadband), servicii de distribuție TV (pay-TV) și telefonie fixă, deținând o cotă importantă pe segmentul de comunicații mobile, precum și cea mai mare acoperire la nivel național. De asemenea, compania este orientată către clienți și aduce adesea pe piață oferte de nerefuzat pentru clienții săi.

Digi RCS-RDS a venit cu un anunț pentru toți cei care au abonament. Compania este orientată către clienți și încearcă să facă experiența cât mai ușoară. Iar pentru a îi scăpa pe abonați de timpul lung petrecut la ghișeu pentru a-și plăti factura, Digi promovează plata facturii online.

Din doar câteva clik-uri, direct de pe canapea sau în pauza de cafea, clienții își pot achita facturile. Plata online a fost simplificată, iar cei care aleg această metodă rezolvă totul în doar câteva minute.

„Mai mult timp pentru ce contează cu adevărat! De ce să îți complici programul când poți rezolva totul în câteva secunde? Cu plata online, achiți factura DIGI rapid și în siguranță, direct de pe canapea sau în pauza de cafea. Câștigi timp și scapi de griji”, anunță Digi.

Digi RCS-RDS a făcut anunțul primăverii

De asemenea, la început de primăvară, Digi a venit cu o ofertă de nerefuzat, destinată mediului de afaceri, care combină servicii de internet fix și telefonie mobilă într-un singur pachet. Noua opțiune comercială, denumită DIGI Start, este promovată ca o soluție accesibilă pentru firmele mici și mijlocii care au nevoie de conectivitate stabilă și servicii mobile moderne la un cost redus.

Pachetul propus include acces la internet fix pentru sediul companiei, dar și abonament mobil cu trafic de date 5G și minute nelimitate. Costul lunar anunțat pentru acest pachet este de 62 de lei, fără TVA, ceea ce îl poziționează în zona ofertelor considerate accesibile pentru antreprenorii aflați la început de drum sau pentru companiile care doresc să reducă cheltuielile operaționale.

Pe lângă serviciile de comunicații incluse în pachet, oferta este completată și de posibilitatea achiziționării de telefoane mobile în rate. Companiile care aleg portarea numerelor către rețeaua DIGI pot opta pentru dispozitive plătite în 24 de rate lunare, fără avans inițial.

Cât a plătit un român factura la telefon după ce s-a conectat la rețeaua din Serbia

Ai abonament TV de la Digi RCS-RDS? Ce se întâmplă de la 1 februarie 2026

