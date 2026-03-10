Un bebeluș de 1 an și 9 luni a murit, la două zile după ce a fost externat de la Spitalul Sfânta Maria din Iași. Ce arată raportul medico-legal

Un copil în vârstă de 1 an și 9 luni a murit, după ce cadrele medicale de la Spitalul Sfânta Maria din Iași l-au trimis acasă. Bebelușul a fost internat, împreună cu mama sa, iar după ce a fost consultat, a fost externat la scurt timp. Motivul examinării a fost apariția simptomelor de febră, iar medicii i-au transmis mamei că este în regulă, doar că trebuie să revină la un alt consult luni, în data de 9 martie. Între timp, cel mic a decedat, iar mama sa este extrem de revoltată și învinuiește cadrele medicale.

În data de 5 martie, bebelușul a fost consultat de medicii de la Spitalul Sfânta Maria din Iași, care i-au făcut o perfuzie, iar mai apoi i-au spus mamei să meargă acasă și să revină peste patru zile, în data de 9 martie. În data de 7 martie, acesta a revenit la doctor cu elicopterul SMURD în stare de inconștiență. Din nefericire, minorul s-a stins din viață la scurt timp.

Ce spune mama

Mama copilului declară că pentru moartea acestuia sunt de vină doctorii, care, după spusele ei, au trimis-o acasă, chiar dacă analizele fiului ei nu au avut rezultate bune. După ce a fost transportat cu elicopterul SMURD la spital și i s-a spus că îl vor interna, la câteva minute distanță, copilul a decedat:

Când am ajuns și eu la spital, mi-au spus medicii să mai stau, că și-a revenit copilul meu și să mai stau 30 de minute, că o să mă interneze cu el. Dar nu a durat jumătate de oră, a durat mai puțin. Și mi-au spus că a decedat. Copilul meu avea 1 an și 9 luni. Noi suntem din comuna Țibana. Acum este la IML. Medicii nu trebuiau să îi dea drumul acasă. Analizele nu i-au ieșit bine și trebuia să îl țină în spital. El a făcut febră, nu a avut pneumonie, a declarat femeia.

Aceasta a mai adăugat și că vrea să se facă dreptate și îi acuză pe doctori de omor:

Vreau să răspundă cei care sunt vinovați, că dacă îl țineau în spital, copilul meu nu murea. Mi-au omorât copilul. El nu murea dacă îl țineau în spital. Copilul meu trăia dacă atunci, joi, pe data 5 martie 2026, de când am venit eu cu el la spital, îl internau. Eu nu am semnat nimic, că nu vreau internare. La Urgențe, am fost cu el, a mai adăugat mama victimei.

În urma certificatului medico-legal preliminar a reieșit faptul că băiețelul ar fi suferit de o meningoencefalită, care i-ar fi fost fatală. Printre simptomele acestei urgențe medicale se enumeră și febra puternică, semn cu care minorul s-a prezentat la urgențe încă de la prima vizită.

Citește și:

Românii care au adoptat un copil cu o malformație rară în Germania. Cât de greu le-a fost cu micuțul Ionuț

Spitalele din România care vor fi finalizate până în 2030. Banii provin din fonduri europene