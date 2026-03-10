Acasă » Știri » Cum arată mormântul lui Gabriel Cotabiță, la un an și jumătate de când a fost incinerat

Cum arată mormântul lui Gabriel Cotabiță, la un an și jumătate de când a fost incinerat

De: Anca Chihaie 10/03/2026 | 15:46
Cum arată mormântul lui Gabriel Cotabiță, la un an și jumătate de când a fost incinerat
Gabriel Cotabiță / Sursă foto: Capturi video
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
4 poze
Vezi galeria foto

La aproape un an și jumătate de la dispariția îndrăgitului artist Gabriel Cotabiță, memoria lui continuă să fie vie pentru cei care l-au admirat și i-au ascultat muzica timp de decenii. Deși timpul a trecut, locul în care a fost depusă urna cu cenușa sa rămâne un punct de reculegere pentru prieteni, admiratori și pentru toți cei care au simțit că vocea lui le-a marcat într-un fel sau altul viața.

Familia cântărețului a ales să amenajeze locul de veci în celebrul Cimitirul Bellu, unul dintre cele mai cunoscute cimitire din România, loc în care odihnesc numeroase personalități ale culturii române. Urna cu cenușa artistului se află pe renumita Alee a Artiștilor, un spațiu simbolic unde sunt comemorați mulți dintre cei care au contribuit la dezvoltarea muzicii, teatrului sau literaturii românești.

Cum arată mormântul lui Gabriel Cotabiță

Deși au trecut multe luni de la momentul trist al despărțirii, locul dedicat lui Gabriel Cotabiță nu pare deloc uitat. Din contră, mormântul este adesea împodobit cu flori proaspete, ghivece decorative și lumânări aprinse. Aceste mici gesturi arată cât de mult a fost apreciat artistul și cât de puternică este legătura dintre el și publicul care i-a ascultat melodiile de-a lungul anilor.

Vizitatorii care ajung la locul său de odihnă lasă frecvent mesaje sau aprind candele în semn de respect. Pentru mulți dintre ei, vizita la mormântul cântărețului reprezintă o modalitate de a-și aminti de perioada în care melodiile lui răsunau la radio, la concerte sau în momente importante din viața lor. Muzica sa continuă să fie ascultată, iar amintirea artistului este păstrată vie atât de familie, cât și de public.

Mormântul lui Gabriel Cotabiță

”Ooof… A fost greu primul an. Am refuzat să cred sau să înregistrez cu adevărat realitatea. Oricum vorbeam cu el des în mintea mea. Și așa am reușit să nu simt ceea ce fix la un an a ieșit la suprafață- un dor imens! O dorință egoistă poate dar devastatoare de a-l aduce înapoi să îi mai aud glumele, ironiile, melodiile, înțelepciunile.

Și am plâns atunci cât nu am plâns nici la înmormântare. Și acum îi sunt recunoscătoare fiicei lui că a avut această inițiativă de a-l aduce la Bellu. Atât pentru noi, cei care găsim un loc unde să vorbim fizic cu el și să îl onorăm cumva, cât și pentru el. E acum între cei cu care a petrecut o viață… și se tot adună din păcate…”, a declarat Roxana Iliescu, pentru VIVA.

CITEȘTE ȘI: Gabriel Cotabiță și Horia Moculescu au lăsat un gol imens! Aurelian Temișan: ”Dumnezeu a avut alte planuri”

Cum a apărut văduva lui Gabriel Cotabiță în public, la aproape 6 luni de la moartea artistului: „A plâns încontinuu”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Guvernul a publicat Ordonanţa pentru preţul gazelor în Monitorul Oficial. Cum se schimbă facturile
Știri
Guvernul a publicat Ordonanţa pentru preţul gazelor în Monitorul Oficial. Cum se schimbă facturile
Un nou divorț zdruncină monarhia britanică! Efectele sunt devastatoare
Știri
Un nou divorț zdruncină monarhia britanică! Efectele sunt devastatoare
Dacă izbucnește al Treilea Război Mondial, acestea sunt cele mai sigure 3 țări din lume în care să te poți refugia
Mediafax
Dacă izbucnește al Treilea Război Mondial, acestea sunt cele mai sigure 3 țări...
Ipocrizia lui Nicușor Dan. Nu ratează nicio ocazie să spună că economisește bani la buget, dar primește de la Bolojan cu 45% mai mult în 2026. Suma depășește 100 de milioane de lei
Gandul.ro
Ipocrizia lui Nicușor Dan. Nu ratează nicio ocazie să spună că economisește bani...
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de...
De ce Orientul Mijlociu are atât de mult petrol – și de ce acesta rămâne blocat acolo
Adevarul
De ce Orientul Mijlociu are atât de mult petrol – și de ce...
Donald Trump a pus ochii pe o nouă țară. Cum ar putea organiza „o preluare prietenoasă” a unui stat insular
Digi24
Donald Trump a pus ochii pe o nouă țară. Cum ar putea organiza...
NASA a trimis 2.500 de meduze în spațiu: s-au întors 60.000, dar ceva nu era în regulă
Mediafax
NASA a trimis 2.500 de meduze în spațiu: s-au întors 60.000, dar ceva...
Parteneri
Îl mai recunoști? A prezentat cea mai îndrăgită emisiune a anilor 2000. Foarte puțini sunt cei care și-au dat seama cine e
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îl mai recunoști? A prezentat cea mai îndrăgită emisiune a anilor 2000. Foarte puțini sunt...
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Marina Almășan, la Judecătorie de mână cu noul iubit, Sorin Mărcuș: „A vrut s-o susțină în caz că venea Georgică Cornu” De ce a lipsit omul de afaceri timișorean de la ultima înfățișare
Click.ro
Marina Almășan, la Judecătorie de mână cu noul iubit, Sorin Mărcuș: „A vrut s-o susțină...
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce preferă să rămână în umbră deocamdată
Digi 24
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De...
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar este în scădere
Digi24
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar...
Dacia Striker apare pentru prima dată în imagini oficiale
Promotor.ro
Dacia Striker apare pentru prima dată în imagini oficiale
BANCUL ZILEI. Alinuța: – Tocmai am pus capăt unei relații de cinci ani
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța: – Tocmai am pus capăt unei relații de cinci ani
Micul Mirage 2000 s-a făcut „mare” în Ucraina: Avionul care umilește Rusia
go4it.ro
Micul Mirage 2000 s-a făcut „mare” în Ucraina: Avionul care umilește Rusia
Trucul simplu de 10 minute care te face mai fericit!
Descopera.ro
Trucul simplu de 10 minute care te face mai fericit!
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Go4Games
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Ipocrizia lui Nicușor Dan. Nu ratează nicio ocazie să spună că economisește bani la buget, dar primește de la Bolojan cu 45% mai mult în 2026. Suma depășește 100 de milioane de lei
Gandul.ro
Ipocrizia lui Nicușor Dan. Nu ratează nicio ocazie să spună că economisește bani la buget,...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Guvernul a publicat Ordonanţa pentru preţul gazelor în Monitorul Oficial. Cum se schimbă facturile
Guvernul a publicat Ordonanţa pentru preţul gazelor în Monitorul Oficial. Cum se schimbă facturile
Persoana care a tras focuri de armă spre reședința Rihannei din Los Angeles a fost arestată! Poliția ...
Persoana care a tras focuri de armă spre reședința Rihannei din Los Angeles a fost arestată! Poliția încearcă să stabilească motivul atacului
Un nou divorț zdruncină monarhia britanică! Efectele sunt devastatoare
Un nou divorț zdruncină monarhia britanică! Efectele sunt devastatoare
Doliu în presă! A murit Gheorghe Tulică
Doliu în presă! A murit Gheorghe Tulică
Ce este ”ploaia acidă” care a apărut după războiul din Iran. Fenomenul este extrem de periculos
Ce este ”ploaia acidă” care a apărut după războiul din Iran. Fenomenul este extrem de periculos
Valerie Lungu, acuzată că i-a “furat” viața altei influencerițe. Blondina a rămas în pană de idei?
Valerie Lungu, acuzată că i-a “furat” viața altei influencerițe. Blondina a rămas în pană de idei?
Vezi toate știrile