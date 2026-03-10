Cum arată mormântul lui Gabriel Cotabiță, la un an și jumătate de când a fost incinerat

La aproape un an și jumătate de la dispariția îndrăgitului artist Gabriel Cotabiță, memoria lui continuă să fie vie pentru cei care l-au admirat și i-au ascultat muzica timp de decenii. Deși timpul a trecut, locul în care a fost depusă urna cu cenușa sa rămâne un punct de reculegere pentru prieteni, admiratori și pentru toți cei care au simțit că vocea lui le-a marcat într-un fel sau altul viața.

Familia cântărețului a ales să amenajeze locul de veci în celebrul Cimitirul Bellu, unul dintre cele mai cunoscute cimitire din România, loc în care odihnesc numeroase personalități ale culturii române. Urna cu cenușa artistului se află pe renumita Alee a Artiștilor, un spațiu simbolic unde sunt comemorați mulți dintre cei care au contribuit la dezvoltarea muzicii, teatrului sau literaturii românești.

Cum arată mormântul lui Gabriel Cotabiță

Deși au trecut multe luni de la momentul trist al despărțirii, locul dedicat lui Gabriel Cotabiță nu pare deloc uitat. Din contră, mormântul este adesea împodobit cu flori proaspete, ghivece decorative și lumânări aprinse. Aceste mici gesturi arată cât de mult a fost apreciat artistul și cât de puternică este legătura dintre el și publicul care i-a ascultat melodiile de-a lungul anilor.

Vizitatorii care ajung la locul său de odihnă lasă frecvent mesaje sau aprind candele în semn de respect. Pentru mulți dintre ei, vizita la mormântul cântărețului reprezintă o modalitate de a-și aminti de perioada în care melodiile lui răsunau la radio, la concerte sau în momente importante din viața lor. Muzica sa continuă să fie ascultată, iar amintirea artistului este păstrată vie atât de familie, cât și de public.

”Ooof… A fost greu primul an. Am refuzat să cred sau să înregistrez cu adevărat realitatea. Oricum vorbeam cu el des în mintea mea. Și așa am reușit să nu simt ceea ce fix la un an a ieșit la suprafață- un dor imens! O dorință egoistă poate dar devastatoare de a-l aduce înapoi să îi mai aud glumele, ironiile, melodiile, înțelepciunile. Și am plâns atunci cât nu am plâns nici la înmormântare. Și acum îi sunt recunoscătoare fiicei lui că a avut această inițiativă de a-l aduce la Bellu. Atât pentru noi, cei care găsim un loc unde să vorbim fizic cu el și să îl onorăm cumva, cât și pentru el. E acum între cei cu care a petrecut o viață… și se tot adună din păcate…”, a declarat Roxana Iliescu, pentru VIVA.

