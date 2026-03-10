Ce este ”ploaia acidă” care a apărut după războiul din Iran. Fenomenul este extrem de periculos

Războiul afectează nu doar țările sau populația, ci și natura. În urma bombardamentelor, a avut loc un fenomen nemaivăzut, denumit ”ploaie acidă”.

După atacurile care au avut loc asupra depozitelor de petrol din Iran, au fost raportate precipitații sub formă de ploaie acidă. Acest fenomen a avut efecte grave asupra locuitorilor.

Majoritatea populației din Iran a trecut prin momente și mai grele în acest weekend. Aceștia au acuzat dureri de cap severe, dificultăți de respirație. Ploaia care s-a abătut sub pământul iranian avea în compoziție și poluanți toxici.

Ce este ploaia acidă

Războiul din acest moment dintre Iran, Israel și Statele Unite afectează mai multe țări și mai multe planuri. Din cauza bombardamentelor din Iran, populația a avut de suferit destul de tare. În acest weekend, un fenomen ciudat s-a năpustit asupra lor. Depozitele de petrol au fost atacate, iar asta a dus la o situație tragică. A început să plouă, însă au fost prezenți și poluanți toxici.

Această ploaie indică prezența unor poluanți toxici precum hidrocarburi, particule ultrafine (PM2.5) și compuși cancerigeni numiți hidrocarburi aromatice policiclice (PAH), a spus un om de știință.

Fumul negru și dens care a rezultat din acest fenomen de ploaie acidă sau ploaie neagră cum mai este cunoscută, conținea și dioxid de sulf, și dioxid de azot, care, în contact cu apa din atmosferă, formează acid sulfuric și azotic. Acești compuși au efecte negative asupra omului și nu numai. Pe termen scurt, locuitorii Iranului au resimțit dureri de cap puternice și respirație greoaie. Cele mai afectate categorii, conform specialiștilor, sunt femeile însărcinate și copiii.

Populațiile vulnerabile, inclusiv persoanele în vârstă, copiii mici și femeile însărcinate, sunt cele mai expuse riscurilor, spun ei.

Ce efecte are asupra mediului

Ploaia acidă nu afectează doar oamenii, poate avea consecințe și asupra mediului. Poluanții pot ajunge în ape și pot afecta resursele de apă potabilă. De asemenea, pe suprafețe se depun reziduuri, care pot deveni periculoase.

În astfel de situații, este crucial ca oamenii să se protejeze, purtând măști, rămânând în interior și curățând suprafețele pentru a reduce expunerea, au mai adăugat ei.

VEZI ȘI: Experții au analizat apărarea statelor din Europa. O țară este considerată cea mai vulnerabilă

Alertă în Europa! Europol avertizează: risc de atacuri teroriste și cibernetice