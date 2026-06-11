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Makaveli, audiat într-un dosar greu de evaziune fiscală! Veniturile în valoare de 3.324.147 lei nu au fost declarate, iar autoritățile au descins în cadrul unei operațiuni ample

De: Andrei Iovan 11/06/2026 | 14:16
Makaveli, audiat într-un dosar greu de evaziune fiscală! Veniturile în valoare de 3.324.147 lei nu au fost declarate, iar autoritățile au descins în cadrul unei operațiuni ample
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Patru persoane care ar fi obținut venituri consistente din activitatea desfășurată pe platformele de social-media au intrat în vizorul anchetatorilor, într-un dosar de evaziune fiscală instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București. Potrivit unor surse judiciare, acțiunea se desfășoară în cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a Inspectoratului General al poliției Române. Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice pun în aplicare patru mandate de aducere emise pe numele unor persoane cercetate pentru evaziune fiscală în formă continuată și complicitate la evaziune fiscală. Iar unul dintre cei vizați este un celebru influencer. Despre cine este vorba, aflați din rândurile de mai jos. CANCAN.RO are detalii! 

Ancheta vizează o practică tot mai atent monitorizată de autorități, veniturile generate din activitatea online. Conform datelor din dosar, persoanele cercetate ar fi ascuns în mod repetat și nu ar fi declarat către stat sumele încasate din activitatea de creator de conținut pe rețelele sociale și alte platforme digitale. Iar printre cei care se află la audieri la Direcția de Investigare a Criminalității Economice se numără și influencerul Makaveli, pe numele real Zidaru Virgil Alexandru.

Makaveli, audiat într-un dosar greu de evaziune fiscală

Valoarea totală a veniturilor nedeclarate ar ajunge la 3.324.147 de lei, iar prejudiciul estimat adus bugetului general consolidat al statului este de aproximativ 574.000 de lei. S-au făcut deja pași în această investigație, iar anchetatorii au urmărit identificarea și aducerea celor patru persoane la sediul unității de poliție, unde li s-au adus la cunoștință acuzațiile, drepturile și obligațiile procesuale. Totodată, procurorii analizează instituirea unor măsuri asigurătorii pentru recuperarea prejudiciului. Se pare că Makaveli avea un pan bine pus la punct. Influencerul se folosea de celelalte trei persoane pentru a aduce banii în țară, prin conturi, astfel încât nimeni să nu știe că banii, de fapt, îi aparțin lui.

Makaveli, audiat într-un dosar greu de evaziune fiscală

Dosarul vine într-un context în care autoritățile fiscale și structurile de combatere a criminalității economice și-au intensificat verificările asupra veniturilor obținute din mediul online. În ultimii ani, influencerii, creatorii de conținut și persoanele care monetizează activitatea pe platforme sociale au intrat tot mai des în atenția instituțiilor statului, pe fondul creșterii semnificative a sumelor generate din publicitate, colaborări comerciale, donații și alte forme de monetizare. Ancheta este în desfășurare, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o hotărâre definitivă a instanței.

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