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Amenințare cu bomba în Portul Constanța. Toate persoanele au fost evacuate

De: Irina Vlad 29/07/2026 | 12:54
Amenințare cu bomba în Portul Constanța. Toate persoanele au fost evacuate
Alertă cu bomba în portul Constanța/ sursă foto: captură video Observatornews.ro
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A fost alertă cu bombă în portul Constanța, în zona terminalului de pasageri. Accesul în zonă a fost restricționat, iar persoanele aflate în apropiere au fost evacuate preventiv.

Alarma a fost dată în dimineața zilei de miercuri, 29 iulie, la Poarta 1, terminalul de pasageri din incinta Portului Constanța, în urma unei amenințări cu bomba. Alerta a fost declanșată după descoperirea unui bagaj suspect în incinta portului.

Alertă cu bomba în portul Constanța

Din motive de securitate, manevrele pentru navele maritime și fluviale din Portul Constanța Nord și Sud au fost suspendate. Alarma cu bombă a fost primită de la Autoritatea Navală Română, potrivit declarațiilor oferite de prefectul județului Constanța, Adrian Picoiu:

„La ora 11:26 a fost înregistrat un apel la 112, prin care un angajat ANR informează, că pe rețeaua telefonică a instituției a recepționat un mesaj audio înregistrat, în limba română, privind existența unor bombe în zona Terminalului Pasageri din Portul Constanța. Structurile cu atribuții în domeniu desfășoară verificări și monitorizează situația.

Am rugămintea la calm și transmit populației că nu sunt elemente de îngrijorare și să aibă încredere în instituțiile statului”, a declarat Adrian Picoiu, prefectul județului Constanța pentru News.ro.

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