Cristian Rizea a fost la locul exploziei din Monaco. Totul indică un atentat asupra lui Vadim Iermolaiev: ”Este o nebunie aici încă de azi-noapte”

Explozia produsă în Monaco a stârnit panică într-unul dintre cele mai sigure locuri din Europa. La Dan Capatos Show, Cristian Rizea a povestit că a ajuns imediat la locul deflagrației și susține că totul pare un atentat atent pregătit. Fostul politician locuiește în Principat și spune că imaginile văzute la fața locului l-au șocat. CANCAN.ro are toate detaliile!

Cristian Rizea a declarat că informațiile obținute de la jurnaliștii locali indică un scenariu pus la punct. Potrivit acestuia, bomba ar fi fost amplasată cu doar câteva minute înainte ca familia vizată să ajungă acasă. Vezi emisiunea integrală aici!

„Am fost la locul exploziei să filmez. Am făcut un scurt live să vadă toată lumea. S-a făcut crater pe străduța aia. E o străduță cu sens unic, iar blocul acela este unul elegant. Eu merg des în zona aia și, sincer, nu mi-a venit să cred. A fost atentat. Mafia, pe bune. Ăștia nu se joacă. Am stat de vorbă cu reporterii de aici, din Monaco și Franța. Mi-au spus că, la ora asta, omul este în stare gravă, dar toți au scăpat cu viață. Vorbim despre oligarhul ucrainean Vadim Iermolaiev. Ei l-au urmărit într-un stil adevărat mafiot. Bomba a fost pusă cu patru sau cinci minute înainte ca ei să intre în clădire. Totul a fost calculat.”

„Au vrut să-i omoare pe toți”

Rizea a declarat că dispozitivul exploziv a avut o forță uriașă și că familia aflată în mașină a scăpat la limită. Acesta a povestit că inclusiv copilul oligarhului a fost transportat la spital după explozie.

„Copilul este în spital, are 13 ani. Au vrut să-i omoare pe toți. Omul are picioarele amputate. Îți dai seama cât de puternică a fost bomba. Totul a fost gândit ca în filme. Dacă treceau alți oameni pe acolo, mureau și ei. A fost un atentat criminal. Nu s-a mai întâmplat niciodată așa ceva aici. Astăzi, inclusiv unde merg eu zilnic, la Hotel de Paris, te controlează în geantă. Este exact ca la aeroport. Asta este măsura luată după atentat. Au venit elicoptere, poliție peste tot și este stare de alertă. Cel care a făcut asta ar fi fugit imediat și încă nu a fost prins. Monaco era un loc sigur. Nu s-a mai întâmplat niciodată așa ceva. Acum toată lumea vorbește doar despre explozie. Oamenii sunt speriați și este o nebunie aici încă de azi-noapte.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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