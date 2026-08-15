Secretul Laurei Cosoi pentru siluetă la două săptămâni după naștere. Cum arată actrița în prezent: „Mi se pare wow”

În urmă cu aproximativ două săptămâni, Laura Cosoi a trăit din nou emoția de a deveni mamă, aducând-o pe lume pe cea de-a cincea sa fetiță, micuța Nina. La scurt timp după naștere, actrița a făcut o schimbare față de anii trecuți și le-a arătat urmăritorilor săi cum arată corpul ei în prezent, după cea de-a cincea sarcină.

Laura Cosoi a născut natural pe 30 iulie 2026, iar familia s-a mărit cu o fetiță perfect sănătoasă, care a avut la naștere 4,4 kilograme. Fmilia a așteptat-o cu brațele deschise pe micuța lor.

Cum arată Laura Cosoi după naștere

Actrița a ales să vorbească deschis despre perioada de după naștere și despre transformările prin care a trecut corpul său. Laura Cosoi a publicat pe Instagram o fotografie în care apare purtând o centură și a explicat că, spre deosebire de perioadele de după sarcinile anterioare, acum a decis să folosească acest accesoriu.

Laura Cosoi spune că a fost surprinsă să constate că nu a acumulat atât de multe kilograme pe cât credea în timpul sarcinii. În același timp, ea este conștientă că organismul are nevoie de timp pentru a reveni la forma de dinaintea sarcinii.

„Până acum nu am purtat centură, dar aceasta mi se pare wow. Am ales mărimea XS. Am avut impresia despre mine că am pus mult mai multe kg, dar, în realitate, pare că doar Nina ocupa mare parte, de fapt! Corpul meu la fix două săptămâni după naștere. Sigur că mai am până îmi revin la dimensiunile inițiale, dar alăptatul ajută mult și asta mi se confirmă după cinci sarcini. Tot ce contează este să dăm corpului timp și spațiu, căci el știe exact ce are de făcut! Răbdare, răbdare, răbdare”, a scris Laura Cosoi pe Instagram.

Actrița a menționat că alăptarea contribuie la procesul de revenire, lucru pe care l-a observat și după celelalte sarcini. Cel mai important în această perioadă este ca femeile să nu își grăbească organismul și să îi ofere timpul necesar pentru recuperare.

„Sigur că mai am până îmi revin la dimensiunile inițiale, dar alăptatul ajută mult și asta mi se confirmă după cinci sarcini. Tot ce contează este să dăm corpului timp și spațiu, căci el știe exact ce are de făcut! Răbdare, răbdare, răbdare”, a adăugat actrița.

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