De ce îți verifici telefonul fără să ai notificări. Explicația psihologilor

Ți se întâmplă să iei telefonul în mână, să deblochezi ecranul și să verifici aplicațiile, deși nu ai primit nicio notificare? Nu este neapărat vorba despre faptul că aștepți un mesaj. De multe ori, gestul devine un obicei automat, declanșat de plictiseală, rutină sau simpla anticipare că ai putea găsi ceva nou.

Verificarea telefonului poate ajunge să fie un comportament aproape reflex. Cercetările și explicațiile psihologilor arată că, atunci când o acțiune este repetată și este urmată uneori de o recompensă, un mesaj, o veste interesantă, o reacție pe rețelele sociale, creierul învață să repete comportamentul chiar și atunci când recompensa nu este garantată, potrivit Psychology Today.

De ce iei telefonul în mână fără motiv

Unul dintre motive este formarea unui obicei. Dacă verifici telefonul de zeci de ori pe zi, nu mai este nevoie să existe de fiecare dată o notificare pentru ca gestul să apară. Anumite situații pot deveni declanșatori: aștepți la coadă, te plictisești, iei o pauză de la muncă sau pur și simplu ai câteva secunde libere.

Creierul începe să asocieze aceste momente cu telefonul, iar verificarea acestuia poate deveni aproape automată. Psychology Today descrie astfel de comportamente drept acțiuni pe care ajungem să le facem cu foarte puțin efort conștient.

Mai există un mecanism important: nu știi niciodată ce vei găsi atunci când verifici telefonul.

Poate fi un mesaj, o fotografie nouă, un comentariu sau o știre interesantă. Tocmai această incertitudine poate face verificarea mai tentantă. Psihologii explică faptul că anticiparea unei recompense poate contribui la repetarea comportamentului.

Asta explică și situația în care deblochezi telefonul, verifici rapid câteva aplicații și îl închizi imediat pentru că nu s-a întâmplat nimic. După câteva minute, este posibil să repeți gestul. Telefonul este și o soluție extrem de ușoară pentru momentele în care nu ai nimic de făcut.

Câteva secunde de așteptare pot fi suficiente pentru ca mâna să ajungă automat la telefon. În loc să rămâi într-un moment de plictiseală sau să lași mintea să rătăcească, ai la dispoziție instantaneu informații, divertisment și conversații.

Și frica de a rata ceva poate avea un rol

Un alt motiv este FOMO (fear of missing out), adică teama că se întâmplă ceva important sau interesant în timp ce tu nu ești atent.

Chiar și fără o notificare, poți avea impulsul să verifici dacă nu cumva cineva ți-a trimis un mesaj, dacă nu a apărut o știre nouă sau dacă nu s-a întâmplat ceva pe rețelele sociale.

Un psiholog citat de Psychology Today explică faptul că, în unele cazuri, verificarea telefonului nu este asociată atât cu plăcerea, cât cu senzația de ușurare că nu ai ratat ceva.

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