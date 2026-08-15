Acasă » Știri » De ce îți verifici telefonul fără să ai notificări. Explicația psihologilor

De ce îți verifici telefonul fără să ai notificări. Explicația psihologilor

De: Daniel Matei 15/08/2026 | 07:10
De ce îți verifici telefonul fără să ai notificări. Explicația psihologilor
Sursa foto: Shutterstock
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Ți se întâmplă să iei telefonul în mână, să deblochezi ecranul și să verifici aplicațiile, deși nu ai primit nicio notificare? Nu este neapărat vorba despre faptul că aștepți un mesaj. De multe ori, gestul devine un obicei automat, declanșat de plictiseală, rutină sau simpla anticipare că ai putea găsi ceva nou.

Verificarea telefonului poate ajunge să fie un comportament aproape reflex. Cercetările și explicațiile psihologilor arată că, atunci când o acțiune este repetată și este urmată uneori de o recompensă, un mesaj, o veste interesantă, o reacție pe rețelele sociale, creierul învață să repete comportamentul chiar și atunci când recompensa nu este garantată, potrivit Psychology Today.

De ce iei telefonul în mână fără motiv

Unul dintre motive este formarea unui obicei. Dacă verifici telefonul de zeci de ori pe zi, nu mai este nevoie să existe de fiecare dată o notificare pentru ca gestul să apară. Anumite situații pot deveni declanșatori: aștepți la coadă, te plictisești, iei o pauză de la muncă sau pur și simplu ai câteva secunde libere.

Creierul începe să asocieze aceste momente cu telefonul, iar verificarea acestuia poate deveni aproape automată. Psychology Today descrie astfel de comportamente drept acțiuni pe care ajungem să le facem cu foarte puțin efort conștient.

Mai există un mecanism important: nu știi niciodată ce vei găsi atunci când verifici telefonul.

Poate fi un mesaj, o fotografie nouă, un comentariu sau o știre interesantă. Tocmai această incertitudine poate face verificarea mai tentantă. Psihologii explică faptul că anticiparea unei recompense poate contribui la repetarea comportamentului.

Asta explică și situația în care deblochezi telefonul, verifici rapid câteva aplicații și îl închizi imediat pentru că nu s-a întâmplat nimic. După câteva minute, este posibil să repeți gestul. Telefonul este și o soluție extrem de ușoară pentru momentele în care nu ai nimic de făcut.

Câteva secunde de așteptare pot fi suficiente pentru ca mâna să ajungă automat la telefon. În loc să rămâi într-un moment de plictiseală sau să lași mintea să rătăcească, ai la dispoziție instantaneu informații, divertisment și conversații.

Și frica de a rata ceva poate avea un rol

Un alt motiv este FOMO (fear of missing out), adică teama că se întâmplă ceva important sau interesant în timp ce tu nu ești atent.

Chiar și fără o notificare, poți avea impulsul să verifici dacă nu cumva cineva ți-a trimis un mesaj, dacă nu a apărut o știre nouă sau dacă nu s-a întâmplat ceva pe rețelele sociale.

Un psiholog citat de Psychology Today explică faptul că, în unele cazuri, verificarea telefonului nu este asociată atât cu plăcerea, cât cu senzația de ușurare că nu ai ratat ceva.

CITEȘTE ȘI:

De ce simțim nevoia să revedem aceleași filme și seriale. Explicația psihologilor

Ce spun poftele alimentare despre starea ta de spirit. Explicațiile specialiștilor

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cât timp poți păstra mâncarea gătită în frigider fără să se strice
Știri
Cât timp poți păstra mâncarea gătită în frigider fără să se strice
S-a dus iubirea de pe Transfăgărășan! Gestul pensionarului SRI, care a scandalizat o țară întreagă după ce și-a înșelat soția cu Anna, a fost șters
Știri
S-a dus iubirea de pe Transfăgărășan! Gestul pensionarului SRI, care a scandalizat o țară întreagă după ce și-a…
Spectacol de Ziua Marinei! „Zeul Neptun” revine la Constanța, iar două nave fac senzație la prima lor paradă
Mediafax
Spectacol de Ziua Marinei! „Zeul Neptun” revine la Constanța, iar două nave fac...
O revoltă a celor mai periculoși pușcăriași, înăbușită în ultimul moment. Ce s-a întâmplat cu liderii răzmeriței
Gandul.ro
O revoltă a celor mai periculoși pușcăriași, înăbușită în ultimul moment. Ce s-a...
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum de baie
Prosport.ro
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu,...
Marian Godină s-a trezit cu o nouă plângere la poliție. Cine l-a reclamat în legătură cu fiicele sale
Adevarul
Marian Godină s-a trezit cu o nouă plângere la poliție. Cine l-a reclamat...
Premierul Peter Magyar suspectează Rusia că a sabotat „acordul secolului”. „Niște depozite și două gropi mari de beton”
Digi24
Premierul Peter Magyar suspectează Rusia că a sabotat „acordul secolului”. „Niște depozite și...
Grătarele și focurile de tabără, interzise din cauza incendiilor! Britanicii, avertizați direct pe telefoane
Mediafax
Grătarele și focurile de tabără, interzise din cauza incendiilor! Britanicii, avertizați direct pe...
Parteneri
Cum arăta Bianca Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Bianca Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”....
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală: „Sunt fericită că trăiesc!”
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală: „Sunt fericită...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Ioana Ginghină, emoționată înainte ca fiica ei să împlinească 18 ani: „Nu e ușor deloc”
Click.ro
Ioana Ginghină, emoționată înainte ca fiica ei să împlinească 18 ani: „Nu e ușor deloc”
Mesaje de „La mulți ani” pentru Sfânta Maria 2026: Urări pe care să le trimiți sărbătoriților pe 15 august
Digi 24
Mesaje de „La mulți ani” pentru Sfânta Maria 2026: Urări pe care să le trimiți...
Cum a pregătit Rusia „trupe de șoc” care să creeze haos în Rep. Moldova: Un plan pus la cale din „Silicon Valley”-ul Kremlinului
Digi24
Cum a pregătit Rusia „trupe de șoc” care să creeze haos în Rep. Moldova: Un...
Exclusiv | Cum arată noile camere de rovinietă inteligente, montate de CNAIR. Calculează câți KM a parcurs o mașină
Promotor.ro
Exclusiv | Cum arată noile camere de rovinietă inteligente, montate de CNAIR. Calculează câți KM...
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Facem dragoste de trei ori pe săptămână!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Facem dragoste de trei ori pe săptămână!
Un nou domeniu din România vrea să angajeze IT-iștii concediați
go4it.ro
Un nou domeniu din România vrea să angajeze IT-iștii concediați
Legumele din întreaga lume dispar. Iată cum ne afectează, fără să știm, alimentația
Descopera.ro
Legumele din întreaga lume dispar. Iată cum ne afectează, fără să știm, alimentația
Pisicile războinice cuceresc acest joc
Go4Games
Pisicile războinice cuceresc acest joc
O revoltă a celor mai periculoși pușcăriași, înăbușită în ultimul moment. Ce s-a întâmplat cu liderii răzmeriței
Gandul.ro
O revoltă a celor mai periculoși pușcăriași, înăbușită în ultimul moment. Ce s-a întâmplat cu...
Tags:
ULTIMA ORĂ
După ce a pus internetul pe jar, fosta ispită supremă lămurește misterul. Oana Monea: „Problemele ...
După ce a pus internetul pe jar, fosta ispită supremă lămurește misterul. Oana Monea: „Problemele de sănătate m-au făcut să mă opresc”
Cât timp poți păstra mâncarea gătită în frigider fără să se strice
Cât timp poți păstra mâncarea gătită în frigider fără să se strice
S-a dus iubirea de pe Transfăgărășan! Gestul pensionarului SRI, care a scandalizat o țară întreagă ...
S-a dus iubirea de pe Transfăgărășan! Gestul pensionarului SRI, care a scandalizat o țară întreagă după ce și-a înșelat soția cu Anna, a fost șters
Familia Regală pare să confirme că încă unul dintre nepoții Reginei Elisabeta nu își va folosi ...
Familia Regală pare să confirme că încă unul dintre nepoții Reginei Elisabeta nu își va folosi titlurile regale
BANC | „Bulă, tu crezi în viața de după moarte?”
BANC | „Bulă, tu crezi în viața de după moarte?”
De ce se spune „La mulți ani” pe 15 august, de Sfânta Maria Mare, deși este zi de adormire
De ce se spune „La mulți ani” pe 15 august, de Sfânta Maria Mare, deși este zi de adormire
Vezi toate știrile