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De ce simțim nevoia să revedem aceleași filme și seriale. Explicația psihologilor

De: Daniel Matei 11/08/2026 | 06:10
De ce simțim nevoia să revedem aceleași filme și seriale. Explicația psihologilor
Sursa foto: Pixabay
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Dacă ai un film sau un serial pe care îl revezi constant, deși îi știi deja povestea și chiar și replicile, obiceiul nu este neapărat unul lipsit de sens. Psihologii spun că poveștile familiare ne pot oferi un sentiment de confort și predictibilitate, mai ales în perioadele în care avem nevoie de o pauză de la lucrurile imprevizibile din viața de zi cu zi.

Revederea aceluiași film poate părea, la prima vedere, o alegere ciudată. De ce să urmărești din nou o poveste al cărei final îl știi deja, când există atât de multe filme și seriale noi? Explicația poate avea legătură tocmai cu faptul că știi deja ce urmează, potrivit unei analize publicate de Silicon Canals.

De ce ne oferă confort filmele pe care le-am văzut deja

Atunci când alegem un film nou, trebuie să fim atenți, să urmărim personajele, să înțelegem povestea și să așteptăm să vedem cum se termină. Chiar și atunci când ne uităm la ceva pentru relaxare, creierul trebuie să proceseze informații noi.

În cazul unui film pe care îl cunoaștem deja, mare parte din acest efort dispare. Știm cine sunt personajele, știm ce se va întâmpla și știm că povestea se va încheia într-un mod familiar.

Tocmai această predictibilitate poate fi reconfortantă. Nu există surprize neplăcute, nu trebuie să ne adaptăm constant la informații noi și nu există aceeași curiozitate sau tensiune pe care o presupune o poveste pe care nu o cunoaștem.

Pentru unele persoane, filmul preferat poate deveni astfel un fel de „spațiu sigur”, în care lucrurile se desfășoară exact așa cum se așteaptă.

Creierul știe deja la ce să se aștepte

Unul dintre motivele pentru care poveștile familiare pot fi atât de plăcute este că nu ne solicită în aceeași măsură ca o experiență complet nouă.

Când știm deja ce urmează, putem să ne relaxăm și să fim mai puțin preocupați de rezultat. Nu mai există întrebarea „Oare ce se va întâmpla?”, iar atenția poate fi îndreptată către lucrurile care ne plac la film: personajele, atmosfera, muzica sau anumite scene.

De aceea, un film pe care l-am văzut de zece ori poate fi mai ușor de urmărit într-o seară obositoare decât o producție nouă despre care nu știm nimic.

Filmele cunoscute pot deveni o formă de confort emoțional

Obiceiul poate fi cu atât mai tentant în perioadele stresante. Atunci când viața reală este plină de incertitudini, o poveste pe care o cunoaștem deja oferă exact opusul: predictibilitate.

Știm cum începe, știm ce conflicte apar și știm cum se termină. Nu trebuie să ne facem griji că personajul preferat va avea un destin neașteptat sau că finalul ne va dezamăgi.

Această familiaritate poate explica de ce oamenii revin la aceleași filme în anumite momente ale vieții. Un film asociat cu o perioadă plăcută, cu familia, cu copilăria sau cu o anumită etapă importantă poate avea și o componentă nostalgică.

De ce preferăm uneori filme și seriale vechi în locul unora noi

Alegerea unei producții deja cunoscute poate fi și o modalitate simplă de a elimina o decizie dintr-o zi deja aglomerată.

În loc să petrecem 20 de minute căutând ceva nou, citind descrieri și verificând recenzii, putem apăsa pur și simplu „play” la filmul pe care știm că îl vom aprecia. În plus, faptul că știm deja povestea poate permite să urmărim filmul într-un mod mai relaxat. Putem să ne uităm în timp ce luăm masa, facem ordine sau pur și simplu stăm întinși pe canapea, fără să existe aceeași nevoie de concentrare.

Nu înseamnă neapărat că ne-am plictisit de filmele noi

Faptul că o persoană revede frecvent aceleași filme nu înseamnă automat că evită experiențele noi sau că nu este interesată de producții diferite.

Uneori, este pur și simplu o formă de echilibru. Putem fi curioși să descoperim filme noi, dar în anumite seri să alegem deliberat ceva familiar. Așa se explică de ce unele producții ajung să fie revăzute ani la rând. Ele nu mai sunt doar filme, ci devin repere familiare la care putem reveni atunci când avem nevoie de puțină predictibilitate și confort.

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