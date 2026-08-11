Ben Jones, actorul devenit celebru pentru rolul mecanicului Cooter Davenport din serialul „The Dukes of Hazzard”, a murit la vârsta de 84 de ani. Artistul, care a avut ulterior și o carieră în politică, s-a stins din viață duminică, 9 august 2026, la locuința sa din Washington, Virginia.

Potrivit soției sale, Alma Viator, Ben Jones a suferit un „infarct masiv”. Vestea tristă a fost făcută publică chiar de femeia care i-a fost alături în ultimii ani.

Ben Jones a murit în propria locuință

Alma Viator a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, în care a povestit cum au fost ultimele clipe din viața soțului ei.

„Astăzi am pierdut iubirea vieții mele. Ben a murit în urma unui infarct masiv. Era acasă, se odihnea în fotoliul lui preferat și aștepta să înceapă meciul celor de la Braves, ca să-i învingă pe Yankees. Ben a avut o viață extraordinară, bogată și plină. A iubit și a fost iubit de atât de mulți oameni. Ne va lipsi. L-am iubit atât, atât de mult”, a transmis aceasta.

Rolul care l-a făcut celebru

Ben Jones a devenit cunoscut publicului din întreaga lume datorită personajului Cooter Davenport, mecanicul și proprietarul unui atelier auto din serialul „The Dukes of Hazzard”. Producția CBS a fost difuzată inițial între 1979 și 1985, iar Jones a făcut parte din distribuția tuturor celor șapte sezoane. Ulterior, actorul a revenit în rolul lui Cooter și în proiectele speciale „The Dukes of Hazzard: Reunion!” și „Hazzard in Hollywood”. Personajul său era unul dintre cele mai îndrăgite din serial. Cooter era mecanicul la care ajungeau frecvent personajele principale după aventurile lor, într-o zonă în care accidentele și mașinile avariate erau la ordinea zilei.

„Avea singurul garaj și singura mașină de tractare dintr-un loc în care toată lumea nu făcea decât să-și distrugă mașinile. Așa că, de fiecare dată când îl vedeai, era la muncă, iar oamenii se puteau identifica cu el”, explica Ben Jones despre personaj într-un interviu acordat în 2008.

Tom Wopat, mesaj după moartea colegului său

Moartea lui Ben Jones a provocat reacții emoționante în rândul foștilor colegi din „The Dukes of Hazzard”. Tom Wopat, cunoscut pentru rolul lui Luke Duke, a publicat o fotografie alături de Ben Jones și i-a dedicat un mesaj emoționant.

„The Dukes of Hazzard a pierdut astăzi încă o parte importantă a distribuției. Ben Jones a fost un prieten adevărat și un susținător înfocat al celor mai bune lucruri pe care industria divertismentului le poate oferi. Ne va lipsi enorm… Denver Pyle îi spunea adesea lui Ben: «Nu sunt unchiul tău Jesse!». Dar eu simt că astăzi am pierdut un văr Duke”, a transmis Tom Wopat.

Ben Jones a intrat și în politică

După încheierea serialului, Ben Jones și-a schimbat radical direcția profesională și a intrat în politică. Actorul a candidat pentru un loc în Congresul Statelor Unite în districtul al patrulea din Georgia. A fost ales în 1988 și reales în 1990. În perioada petrecută la Washington, Jones a ocupat funcția de „whip” al democraților și a făcut parte din Comisia pentru Afacerile Veteranilor, precum și din Comisia pentru Lucrări Publice și Transporturi.

În 1994, actorul a încercat să obțină un nou mandat, candidând împotriva lui Newt Gingrich într-un district învecinat, însă a pierdut alegerile.

A deschis un muzeu dedicat „The Dukes of Hazzard”

După perioada petrecută în Congres, Ben Jones nu s-a îndepărtat de universul care l-a făcut celebru. Actorul a deschis în Virginia un muzeu dedicat serialului „The Dukes of Hazzard”, unde fanii puteau vedea obiecte și exponate asociate producției. Ulterior, au fost deschise și alte locații, cu sprijinul soției sale. Jones a pus bazele și evenimentului DukesFest, o întâlnire anuală dedicată fanilor serialului, care combina muzica, mașinile, cursele auto și mâncarea.

De-a lungul anilor, Ben Jones a continuat să apară la emisiuni de televiziune și să scrie articole de opinie pentru publicații.

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