Cauza morții actorului Vincent Pastore a fost dezvăluită. Actorul din „The Sopranos” avea 80 de ani

Cauza morții actorului american Vincent Pastore, cunoscut pentru rolul Salvatore „Big Pussy” Bonpensiero din serialul The Sopranos, a fost făcută publică. Află mai multe detalii!

Cauza morții actorului Vincent Pastore

Potrivit Complex, Vincent Pastore a murit din cauze naturale, iar autoritățile nu au descoperit indicii care să sugereze existența unei fapte penale.

Actorul a fost găsit fără viață în locuința sa din Bronx, New York, după ce apropiații nu au mai reușit să ia legătura cu el timp de mai multe zile. Un vecin și prieten apropiat a fost cel care l-a descoperit și a alertat serviciile de urgență.

Potrivit informațiilor apărute în presa americană, Pastore ar fi murit în somn. Reprezentanții Departamentului de Pompieri din New York au intervenit la domiciliul actorului după ce au primit un apel privind o persoană inconștientă, însă echipajele nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Cine a fost Vincent Pastore

Vincent Pastore a rămas în memoria publicului pentru interpretarea lui Salvatore „Big Pussy” Bonpensiero, unul dintre cele mai cunoscute personaje din serialul HBO The Sopranos. Personajul său, apropiat al lui Tony Soprano, a avut un rol esențial în primele sezoane ale producției și este considerat unul dintre cele mai memorabile din istoria serialului.

În televiziune, Vincent Pastore a avut numeroase apariții în serialul Law & Order și a interpretat roluri importante în producții precum The Practice, Son of the Beach, Queens Supreme, Hawaii Five-0, Wu-Tang: An American Saga, telenovela One Life to Live și miniseria The Last Don II. Cel mai recent, a făcut parte din distribuția permanentă a serialului Gravesend și a avut o apariție specială în Yellowjackets.

Mesaje emoționante din partea colegilor

După anunțul morții sale, mai mulți colegi din distribuția The Sopranos i-au adus un omagiu.

Actorul Michael Imperioli, interpretul lui Christopher Moltisanti, l-a descris drept „un prieten drag”, amintindu-și de numeroasele momente petrecute împreună atât pe platourile de filmare, cât și în afara lor.

La rândul ei, Jamie-Lynn Sigler, care a interpretat-o pe Meadow Soprano, a transmis că Vincent Pastore a fost „un actor minunat și un om bun și iubitor”, exprimându-și recunoștința pentru timpul petrecut alături de acesta.

Vincent Pastore s-a născut la 14 iulie 1946, în New York. Înainte de a deveni actor, a lucrat în industria cluburilor de noapte, experiență care l-a ajutat ulterior să interpreteze cu naturalețe personajele inspirate din lumea mafiotă. De-a lungul carierei, a apărut în zeci de filme și seriale și a rămas unul dintre cei mai apreciați actori de caracter ai televiziunii americane.

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