Ariana Grande dispare din lumina reflectoarelor! Anunțul care i-a întristat pe fani

După luni întregi în care fiecare apariție a ei a fost analizată în cele mai mici detalii, Ariana Grande (33 de ani) a decis că este momentul să se retragă din lumina reflectoarelor și să pună pe primul loc liniștea și echilibrul personal. Fanilor nu le-a venit să creadă!

Decizia va intra în vigoare după încheierea turneului„Eternal Sunshine”, programat să se termine luna viitoare. Potrivit echipei sale, cântăreața simte nevoia unei pauze după perioada intensă în care a fost permanent în centrul atenției.

Un reprezentant al artistei a declarat că Ariana Grande „se va retrage din lumina reflectoarelor”, după ce, în ultima perioadă, s-a confruntat cu „o atenție publică nesfârșită și continuă”.

Ariana Grande dispare din lumine reflectoarelor

Faimoasa cântăreață a renunțat și la musicalul „Sunday in the Park with George”, care va avea premiera la Londra, în 2027. Compania care produce spectacolul a confirmat oficial retragerea artistei și a transmis că îi respectă alegerea, precizând că are „înțelegerea și sprijinul deplin” al întregii echipe.

În ultimele luni, Ariana Grande s-a aflat constant în atenția publicului. Aspectul său fizic, starea de sănătate și fiecare apariție au devenit subiecte intens discutate, iar interesul pentru viața ei a crescut și mai mult după lansarea celui mai nou album, „Petal”, și seria de evenimente organizate pentru promovarea acestuia. Fanii i-au scris pe rețelele de socializare că arată destul de rău și că a cam exagerat cu Ozempic-ul. Alții au întrebat-o dacă încă suferă din dragoste sau dacă are probleme în familie.

Reprezentanții artistei au explicat că, înainte de orice alt proiect, Ariana își dorește să termine turneul în cele mai bune condiții, atât fizic, cât și emoțional. După aceea, va lua o pauză de la aparițiile publice și de la ritmul alert pe care îl presupune viața de vedetă.

Artista a divorțat

Pe lângă presiunea profesională, artista a traversat și schimbări importante în plan personal. Ariana Grande și agentul imobiliar Dalton Gomez s-au căsătorit în 2021, într-o ceremonie restrânsă organizată la locuința cântăreței din Montecito.

Cei doi s-au logodit în decembrie 2020, la doar câteva luni după ce și-au început relația, însă povestea lor de dragoste nu a rezistat în timp. După doi ani de mariaj, Ariana Grande și Dalton Gomez au divorțat, fiecare alegând să meargă pe un drum separat. Nu se știe care a fost motivul separării, dar artista trebuie să-i plătească fostului ei partener 1.25 milioane de dolari.

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