Doliu în presă! Jurnalista Alina Mitrache a murit: „Un om atât de deosebit”

O veste cumplită a căzut ca un trăsnet peste lumea presei din Constanța. Alina Mitrache, jurnalistă și prezentatoare TV apreciată de colegi și telespectatori, s-a stins din viață după ce a purtat, departe de ochii lumii, o luptă grea cu o boală nemiloasă.

Dispariția sa a lăsat un gol uriaș în rândul apropiaților și al colegilor de breaslă. Deși a continuat să lupte cu mult curaj, boala a învins, iar vestea morții sale a îndurerat întreaga comunitate din Constanța. De-a lungul carierei sale, și-a câștigat respectul colegilor și aprecierea telespectatorilor, fiind descrisă de apropiați drept un om discret, dedicat și cu un suflet uriaș.

Jurnalista Alina Mitrache s-a stins din viață

Familia a anunțat când vor putea cei care au iubit-o să îi aducă un ultim omagiu. Apropiații au spus că jurnalista era un om cu adevărat deosebit și că nu o vor uita niciodată.

„Scumpa și iubita noastră Alina, un om atât de deosebit a fost chemată în Împărăția Cerurilor astăzi.

Dumnezeu a vrut-o înger atât de devreme. Cei ce au cunoscut-o cu adevărat și au îndrăgit-o sunt așteptați de mâine, 03 August 2026 orele 13, pentru a-și lua rămas bun la Casa Luminii, str. Bărăganului nr 12 Constanta.(vis a vis de Cimitirul Central)

Stâlpii se vor citi în jurul orelor 19, urmând ca marți 04 August după slujba de înmormântare ce va avea loc la orele 12:30 la Biserica Constantin si Elena din Km 4-5 (incinta unității militare) sa fie condusă pe ultimul drum spre Cimitirul Municipal (Energia)”, a fost mesajul transmis de familie.

Va fi condusă pe ultimul drum marți

Cei care vor să îi aducă un ultim omagiu o vor putea face începând de luni, 3 august, la Casa Luminii din Constanța. Slujba de înmormântare este programată marți, 4 august, la Biserica „Constantin și Elena”, după care cortegiul funerar se va îndrepta spre Cimitirul Municipal.

Dispariția Alinei Mitrache a lăsat un gol imens în rândul colegilor de breaslă și al tuturor celor care au cunoscut-o. În spatele imaginii de jurnalist și prezentator TV s-a aflat un om apreciat pentru profesionalism, modestie și bunătate, iar vestea morții sale a adus multă tristețe în presa din Constanța.

Mesajele de condoleanțe continuă să apară, semn că Alina Mitrache va rămâne în memoria celor care au avut șansa să o cunoască și să lucreze alături de ea.

VEZI ȘI: Jurnalista și prezentatoarea TV Felicia Popa a murit. „O voce puternică a presei”

Doliu în televiziunea din România. O jurnalistă de 46 de ani a murit