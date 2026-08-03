Maria Avram, fosta concurentă din sezonul 9 de la „Insula Iubirii”, a făcut dezvăluiri emoționante despre lupta pe care o duce cu psoriazisul. La podcastul Face to Face, aceasta a dezvăluit că boala autoimună s-a agravat în cele mai dificile momente din viața sa. Pierderea unei sarcini și infidelitatea lui Marius au fost adevărate șocuri pentru blonda din Thailanda, care i-au afectat starea de sănătate acum ceva timp.

Maria Avram a mărturisit că psoriazisul nu se vindecă, ci doar poate fi ținut sub control. Fosta concurentă a declarat că urmează un tratament complicat și face analize din două în două săptămâni pentru a monitoriza boala.

„Este o boală autoimună de care nu te vindeci, dar într-adevăr ți se poate curăța scoama respectivă de pe piele. Poate să degenereze în altă formă, poți să faci artrită, diabet și multe alte boli autoimune. Eu fac analize din două în două săptămâni, analize de sânge. Iau medicamente foarte puternice. Tratament medicamentos și injectabil am început în urmă cu doi ani.”

Maria a povestit că primul episod grav al bolii a apărut după pierderea unei sarcini. Ulterior, starea i s-a înrăutățit după ce a aflat că Marius o înșela.

„După episodul cu primul înșelat al lui Marius cumva am căzut emoțional. Eu vedeam mereu pozitivul în orice și a fost un șoc prea mare. A reapărut, îl țineam sub control. Scoame foarte mici de la soare, dar de la creme treceau. Când am avut episodul ăla a degenerat, a apărut în zonă mai mare pe corp și a început să fie mai grav. Și sângera în anumite momente. Mă ascundeam inclusiv de Marius și am luat decizia să merg pe altă variantă, anume injectabil și medicamentos.”

Maria Avram: „Doar cine are boala știe cât de păcătoasă este”

Fosta concurentă a explicat că tratamentul injectabil a avut rezultate, însă vine cu numeroase efecte adverse. Din acest motiv, medicii i-au recomandat să limiteze perioada în care îl urmează.

„Cine are psoriazis știe cât de păcătoasă este această boală. Dacă faci injectabil automat îți afectează și rinichi, ficat, pancreas, îți scade fertilitatea și multe alte lucruri. De aceea am rămas pe medicamentos pentru că nu am un copil. Mulți doctori mi-au zis să nu merg prea mult pe varianta asta. E adevărat că la injectabil îmi trecuse datorită tratamentului și când am ieșit de la Insulă din nou a avut o repulsie.”

Ba mai mult, Maria Avram a recunoscut că stresul este principalul factor care îi reactivează boala. Spune despre ea că trăiește emoțiile foarte intens și că încă încearcă să învețe să gestioneze momentele dificile.

„Eu sunt foarte emotivă. Trăiesc emoțiile mult mai intens. Iau și multe lucruri personal. Știu că nu este ok. Nu pot să schimb asta la mine, mi-aș dori să schimb. Cred că este de la zodie. Când am pierdut sarcina eram gravidă în trei luni. Am știut de când am văzut că era corelat. I-am zis și lui Marius și nu a crezut. El nici acum nu înțelege boala, nu o poate înțelege multă lume decât dacă trăiește cu ea.”

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