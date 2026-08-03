Replica lui Marius Avram care a surprins-o pe Maria: „Aș vrea să ies cu Oana Monea”

Marius Avram și-a surprins soția cu o declarație neașteptată. Fostul concurent de la „Insula Iubirii” a mărturisit că și-ar dori să petreacă din nou timp alături de Oana Monea, femeia care i-a atras atenția în timpul emisiunii, însă doar dacă ar avea acceptul Mariei. Reacția soției sale nu a întârziat să apară după această dezvăluire.

Maria și Marius Avram au trecut peste momentul tensionat din „Insula Iubirii”. Ei au decis să își mai dea o șansă relației. Deși au părăsit Thailanda pe drumuri separate, cei doi au realizat ulterior că sentimentele dintre ei sunt încă puternice și au ales să se împace.

Chiar dacă au reușit să își refacă relația, între Maria și Marius Avram mai apar momente tensionate. Cei doi nu au aceeași părere atunci când vine vorba despre Oana Monea. Același lucru se aplică și în privința experienței trăite în cadrul emisiunii „Insula Iubirii”.

Fostul concurent de la „Insula iubirii” s-a dat de gol

Marius Avram a făcut o declarație care a luat-o prin surprindere pe soția sa. Fostul concurent de la „Insula Iubirii” a fost invitat, alături de Maria, într-un podcast în care a vorbit despre experiența din Thailanda și despre oamenii pe care i-a cunoscut în timpul emisiunii.

Întrebat alături de ce foști colegi sau ispite ar mai ieși la o întâlnire după terminarea filmărilor, Marius nu a stat prea mult pe gânduri. Acesta a mărturisit că și-ar dori să îi revadă pe cei cu care a interacționat în cadrul show-ului, inclusiv pe Oana Monea, ispita care a avut un rol important în parcursul său din emisiune. Totuși, a ținut să precizeze că ar face acest lucru doar cu acordul soției sale, Maria.

„Sincer, eu a ieși cu toți (…) Nu, aș ieși și cu ea (n.r. cu Oana Monea), dar… Adică, aici decide Maria”, a declarat Marius Avram, la Face to Face.

Maria a reacționat ferm

Răspunsul Mariei Avram nu a întârziat să apară după declarația soțului său. Cu o replică ironică, aceasta i-a făcut lui Marius o propunere neașteptată. Blondina a transmis că dacă își dorește o reuniune cu foștii colegi și ispite, atunci ar putea să îl invite și pe fostul ei iubit la aceeași întâlnire.

Ulterior, Maria Avram a explicat motivul pentru care consideră nepotrivită o astfel de întâlnire. Fosta concurentă de la „Insula Iubirii” a precizat că nu vede posibil ca două femei cu care un bărbat a avut o relație intimă să fie puse la aceeași masă. Replica lui Marius a venit însă rapid și a reușit să o surprindă pe soția sa. Acesta i-a spus că ar putea avea parte de o surpriză.

„Nu există! Ar fi chiar culmea. Am face trio perfect. Atunci hai să-l sunăm și pe fostul meu iubit și ieșim toți la un suc”, a spus Maria. „Ai fi surprinsă!”, a fost răspunsul lui Marius.

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