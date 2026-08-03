Personajele mega celebre cu care Andra Măruță a luat masa în Spania: ”O bucurie și o onoare”

Andra nu va uita prea curând vacanța din Spania. Artista a bifat un moment la care nici nu îndrăznea să viseze în urmă cu ani buni: a stat la aceeași masă cu Angelique Boyer și Sebastián Rulli, actorii care au făcut istorie în celebra telenovelă „Teresa”. Vizibil emoționată, cântăreața a recunoscut că întâlnirea a avut o însemnătate aparte, mai ales că le urmărea serialele încă din copilărie.

Întâlnirea a fost una relaxată, presărată cu zâmbete, povești și fotografii. Mai mult, cei doi actori au acceptat imediat să filmeze un mesaj pentru românii care i-au urmărit ani la rând pe micile ecrane, iar imaginile au devenit rapid virale.

Personajele mega celebre cu care Andra Măruță a luat masa în Spania

Andra a povestit că telenovelele în care au jucat Angelique Boyer și Sebastián Rulli au făcut parte din copilăria ei și chiar au ajutat-o să învețe limba spaniolă. Tocmai de aceea, întâlnirea cu ei a avut o încărcătură emoțională uriașă.

„Pentru mine este o mare onoare să mă întâlnes cu oamenii pe care i-am urmarit de foarte multă vreme și mi se pare așa… o bucurie și o onoare de care nu credeam ca o să am parte. Chiar e o mare bucurie pentru că așa am învățat și eu spaniolă, urmărindu-i pe ei de mică.”, a spus Andra.

Surprizele nu s-au oprit aici. La rugămintea Andrei, cei doi actori au transmis un mesaj pentru fanii din România.

„Vă pupăm”, le-au spus Angelique Boyer și Sebastian Rulli fanilor din România.

Filmarea a fost primită cu entuziasm în mediul online, iar comentariile au curs imediat. Mulți internauți au recunoscut că au crescut urmărind „Teresa” și că s-au bucurat să-i revadă pe cei doi actori împreună.

Povestea care i-a făcut celebri în întreaga lume

Angelique Boyer și Sebastián Rulli au devenit cunoscuți la nivel internațional datorită telenovelei „Teresa”, producție care s-a transformat într-un adevărat fenomen. Povestea dintre Teresa și Arturo, construită în jurul iubirii, ambiției, trădării și dorinței de răzbunare, a ținut milioane de telespectatori cu sufletul la gură și a rămas una dintre cele mai apreciate telenovele mexicane.

Pentru Andra, întâlnirea cu cei doi actori a fost unul dintre cele mai frumoase momente ale vacanței. Artista și-a văzut, la propriu, visul din copilărie împlinit.

VEZI ȘI: Imagini speciale din vacanța familiei Măruță. După Spania, s-au ”mutat” în Italia

Cum arătau Dan Negru și Andra Măruță în urmă cu 25 de ani! Fanii au fost surprinși să îi vadă în această ipostază