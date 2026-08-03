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A fost emis cod roșu de caniculă! Zonele în care căldura va fi insuportabilă

De: Emanuela Cristescu 03/08/2026 | 11:07
A fost emis cod roșu de caniculă! Zonele în care căldura va fi insuportabilă
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Românii se pregătesc pentru încă un val de căldură extremă! Meteorologii au emis o nouă avertizare de Cod Roșu de caniculă, iar temperaturile vor atinge valori greu de suportat în mai multe zone ale țării. În unele județe, mercurul din termometre va urca până la 41 de grade Celsius, iar nopțile nu vor aduce aproape deloc răcoare.

Administrația Națională de Meteorologie a decis să prelungească avertizarea de Cod Roșu și, în același timp, să extindă aria afectată de temperaturile extreme. Astfel, în prima etapă, județele Satu Mare, Bihor și Arad intră sub cea mai severă avertizare meteorologică, iar ulterior și județul Timiș va fi cuprins de valul de căldură.

Un nou val de căldură extremă în România

Potrivit meteorologilor, în intervalul 3 august, ora 10:00 – 4 august, ora 10:00, locuitorii din Satu Mare, Bihor și Arad vor avea de înfruntat un episod de caniculă extremă. Aceștia avertizează că valorile termice estimate sunt comparabile cu recordurile absolute înregistrate în prima decadă a lunii august. În județul Satu Mare sunt prognozate maxime de 37-38 de grade Celsius, în timp ce în Bihor și Arad temperaturile vor urca până la 39-40 de grade.

Pe lângă căldura sufocantă din timpul zilei, disconfortul termic va deveni foarte ridicat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, ceea ce înseamnă că aerul va fi extrem de greu de suportat, mai ales în orele amiezii.

A fost emis cod roșu de caniculă! Zonele în care căldura va fi insuportabilă
A fost emis cod roșu de caniculă! Zonele în care căldura va fi insuportabilă

Nici după apus situația nu se va îmbunătăți prea mult. Meteorologii anunță nopți tropicale, cu temperaturi minime ce vor coborî cu greu la 24-25 de grade, cele mai ridicate valori fiind estimate în zona dealurilor Crișanei.

Valul de căldură nu se oprește aici. În intervalul 4 august, ora 10:00 – 5 august, ora 10:00, avertizarea de Cod Roșu va fi extinsă și în județul Timiș. În această perioadă, maximele vor ajunge la 38-39 de grade în Satu Mare și chiar la 39-41 de grade în Bihor, Arad și Timiș.

Și de această dată, disconfortul termic va fi extrem, iar indicele temperatură-umezeală va depăși din nou pragul critic. Nopțile vor rămâne tropicale, cu temperaturi minime cuprinse între 24 și 26 de grade, ceea ce înseamnă că locuitorii din zonele afectate nu vor avea parte de răcoare nici după lăsarea întunericului.

Vremea în următoarea perioadă

Prognoza pe termen mediu arată că temperaturile ridicate nu vor dispărea prea curând. În săptămâna 10-17 august, valorile termice se vor menține peste normal în aproape toată țara, cele mai mari abateri fiind estimate în vestul României. Doar extremitatea de sud-est ar putea avea temperaturi apropiate de cele specifice perioadei.

În același interval, cantitățile de precipitații vor fi, în general, apropiate de normal. Nici săptămâna 17-24 august nu aduce vești mai bune. Specialiștii estimează că temperaturile vor rămâne peste media obișnuită în cea mai mare parte a țării, cu accent tot pe regiunile vestice, unde canicula își va face din nou simțită prezența. În ceea ce privește precipitațiile, acestea sunt estimate la valori apropiate de cele normale pentru această perioadă.

Abia în intervalul 24-31 august vremea ar putea deveni ceva mai suportabilă. Meteorologii estimează că temperaturile vor rămâne ușor peste normal în regiunile intracarpatice, însă în restul țării valorile se vor apropia de media specifică sfârșitului de august.

VEZI ȘI: Prognoza meteo azi, 3 august 2026. Canicula nu cedează! România intră într-o nouă zi de foc, cu temperaturi apropiate de recordurile lunii august

Cod roșu de caniculă! Care sunt zonele vizate din România

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