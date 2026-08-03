O influenceriță face dezvăluiri despre un amantlâc în care ar fi fost implicat Azteca: ”O înșela pe Dana cu prietena mea”

După mai bine de cinci ani de relație, Azteca și Dana Scintei și-au spus adio. Artistul a fost cel care a făcut anunțul despărțirii, precizând că relația lor s-a consumat și că despărțirea a fost una pașnică. Însă, acum, o influenceriță dinamitează povestea fostului cuplu și a făcut dezvăluiri despre un amantlâc în care ar fi fost implicat Azteca.

Vreme de cinci ani, Azteca și Dana au format un cuplu solid și admirat de fani. Însă, povestea acestora a ajuns la final, iar despărțirea a fost una pașnică. Aceștia au rămas în relații bune deși nu mai formează un cuplu, însă acum câteva dezvăluiri neașteptate ar putea zgudui liniștea dintre cei doi foști parteneri.

O influenceriță face dezvăluiri despre un amantlâc în care ar fi fost implicat Azteca

Deși atunci când a făcut anunțul despărțirii Azteca a precizat că în relația cu Dana nu au existat probleme și despărțirea nu are la bază un motiv precum înșelatul, acum alte informații au ieșit la iveală. O influenceriță a făcut dezvăluiri surprinzătoare și spune că de fapt Azteca și-ar fi înșelat fosta parteneră.

Cristina Ivone este cea care a făcut mărturisirile ce i-au pus pe jar pe internauți. Recent, bruneta a făcut un joc pe TikTok în care trebuia să claseze, în funcție de preferințe, cântăreții din România. Printre aceștia s-a numărat și Azteca, iar influencerița a profitat de ocazie.

Mai exact, Cristina Ivone a spus despre artist că nu ar fi fost fidel în relația cu Dana. Mai mult, ar fi înșelat-o pe aceasta chiar cu prietena Cristinei. Iar dacă asta nu era suficient, influencerița nu s-a oprit aici și a spus că și Dana ar fi călcat strâmb în relație.

„O înșela pe Dana cu prietena mea (…) Vorbea cu prietena mea cât era cu Dana și după ce s-au despărțit mi-a arătat aia mesajele și spunea Azteca că nu-i plăcea de Dana, că mereu cerea chestii de la el, gen fizice și că lui nu îi place să ceară, ci să vină inițiativa de la el. A înșelat-o pe aia zi și noapte (…) Da’ și aia îl înșela pe el”, a spus Cristina Ivone, în mediul online.

Mărturisirile făcute de Cristina Ivone i-au intrigat pe internauți. Unii i-au dat crezare, în timp ce alții au acuzat-o că inventează totul doar pentru a câștiga popularitate.

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