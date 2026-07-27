Acasă » Exclusiv » Amuly și Ian au avut lipici la domnișoare, Azteca a rămas cu ochii-n pahare! Trapperii au dat drumul la dezmăț! Sticlele s-au golit, tentațiile s-au înmulțit

Amuly și Ian au avut lipici la domnișoare, Azteca a rămas cu ochii-n pahare! Trapperii au dat drumul la dezmăț! Sticlele s-au golit, tentațiile s-au înmulțit

De: Maria Iancu 27/07/2026 | 06:50
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

În Herăstrău, cei mai admirați trapperi din noua generație nu au măsurat timpul în ore ci în pahare și numărul de persoane cu care au socializat pe parcursul serii. Amuly, Ian și Azteca au ieșit împreună să se distreze, iar gașca a avut parte de o noapte cu alcool din belșug, dansuri și companie feminină selectă. Totuși, norocul în dragoste nu s-a împărțit în mod egal. Dacă primii doi au avut cu cine să schimbe priviri și vorbe la ureche, Azteca a încheiat seara pe cont propriu. CANCAN.RO are imagini tari!

Localul din Herăstrău era arhiplin, muzica răsuna cât să nu mai auzi nici propriile gânduri, iar paharele treceau cu repeziciune dintr-o mână în alta. În mijlocul agitației și-a făcut apariția și Amuly, însă nu singur. Trapperul a venit însoțit de o tânără brunetă, iar din ce am putut observa, domnișoara nu este iubita sa oficială.

O domnișoară brunetă a stat lipită de Amuly toată seara

Cei doi au stat foarte aproape unul de celălalt, au schimbat câteva vorbe și s-au lăsat purtați de atmosfera serii. Nu știm ce explicații are artistul pregătite și nici în ce categorie intră această întâlnire, însă după aceste imagini, niște răspunsuri tot trebuie să dea.

Ian pare să fi uitat-o definitiv pe producătoarea de la Desafio

Nici Ian nu a venit la club ca să studieze decorul. După despărțirea de producătoarea de la Desafio, trapperul pare să fi trecut la capitolul următor. Artistul a fost surprins în compania unei tinere roșcate, care a stat mai toată seara în preajma lui.

Cei doi au discutat și au părut extrem de confortabili unul în compania celuilalt. Într-un local în care abia aveai loc să arunci un ac, tânăra și-a găsit, totuși, poziția ideală, chiar lângă artist. Dacă între ei există deja o poveste sau a fost doar o apropiere de-o noapte, rămâne de văzut. Cert este că viața de burlac a trapperului nu pare deloc pustie.

Roșcata se simte foarte bine în compania lui Ian

Azteca a rămas singur la finalul serii

Din gașcă nu putea lipsi Azteca, însă pentru el astrele nu s-au aliniat la fel de generos. În timp ce prietenii săi erau ocupați să socializeze cu domnișoarele din jur, trapperul a rămas mai degrabă concentrat pe distracție.

A dansat, a băut și s-a bucurat de atmosferă, dar finalul serii nu i-a adus nicio cucerire. Se mai întâmplă și la case mai mari. Nu poți să dai lovitură, după lovitură chiar în fiecare noapte.

CITEȘTE ȘI: Cu cine și-a petrecut Azteca după-amiaza în Pipera. După ce a fost în centrul atenției la Beach, Please!, trapperul a revenit în București

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Călin Donca a ieșit cu Lambo la plimbare, dar ce avea în picioare? Luxul e lux, dar confortul e sfânt!
Exclusiv
Călin Donca a ieșit cu Lambo la plimbare, dar ce avea în picioare? Luxul e lux, dar confortul…
Moștenitorul lui Cristi Borcea, marcaj strâns la Andreea Bostănică în Biutiful. Au schimbat priviri dulci, dar finalul serii i-a dat toate planurile peste cap!
Exclusiv
Moștenitorul lui Cristi Borcea, marcaj strâns la Andreea Bostănică în Biutiful. Au schimbat priviri dulci, dar finalul serii…
Raed Arafat spune că mascații se pregăteau să intre peste el în casă, dar un judecător i-a oprit
Mediafax
Raed Arafat spune că mascații se pregăteau să intre peste el în casă,...
Gândul denunță un atac fără precedent asupra presei din partea USR și o acțiune de intimidare din partea unor oficiali ai statului român. Armate de “susținători” și membri de partid s-au năpustit asupra ziarului, instigați de postările ministrului Radu Miruță, ca reacție la dezvăluirile ziarului despre vacanța în Turcia
Gandul.ro
Gândul denunță un atac fără precedent asupra presei din partea USR și o...
Cristina ICH, aproape goală! Imagini incendiare: „Tu chiar eşti perfectă”
Prosport.ro
Cristina ICH, aproape goală! Imagini incendiare: „Tu chiar eşti perfectă”
Cum au reușit soții Károlyi să își scoată fiica din România după ce au fugit în SUA
Adevarul
Cum au reușit soții Károlyi să își scoată fiica din România după ce...
Administrația Trump intervine după atacurile din Marea Neagră: Ucraina, avertizată să nu țintească nave non-rusești
Digi24
Administrația Trump intervine după atacurile din Marea Neagră: Ucraina, avertizată să nu țintească...
Un avion, la prețul unei cafele? OFERTA care pare greu de crezut
Mediafax
Un avion, la prețul unei cafele? OFERTA care pare greu de crezut
Parteneri
Imagini cu Bianca Drăgușanu la plajă, în costum de baie. Cum arată în realitate, la 44 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini cu Bianca Drăgușanu la plajă, în costum de baie. Cum arată în realitate, la...
FOTO. Diana Bulimar, în costum de baie: „Nu vă lăsați păcăliți de imagini!”
Prosport.ro
FOTO. Diana Bulimar, în costum de baie: „Nu vă lăsați păcăliți de imagini!”
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Revine Festivalul Mamaia! Reacțiile acide ale foștilor prezentatori ai concursului, Octavian Ursulescu și Dan Negru: „Și-a pierdut identitatea!”
Click.ro
Revine Festivalul Mamaia! Reacțiile acide ale foștilor prezentatori ai concursului, Octavian Ursulescu și Dan Negru:...
Generalul (r) Bălăceanu: Apar drone în țara noastră pentru că, probabil, ucrainienii s-au perfecționat în mijloace de război electronic
Digi 24
Generalul (r) Bălăceanu: Apar drone în țara noastră pentru că, probabil, ucrainienii s-au perfecționat în...
Reacția Moscovei, după ce președintele kazah a cerut „înghețarea conflictului” cu Ucraina: „S-ar putea termina până la sfârșitul zilei”
Digi24
Reacția Moscovei, după ce președintele kazah a cerut „înghețarea conflictului” cu Ucraina: „S-ar putea termina...
VW Touareg a supraviețuit exploziei unei rachete balistice în Ucraina. SUV-ul a pornit și a plecat pe roți după atac
Promotor.ro
VW Touareg a supraviețuit exploziei unei rachete balistice în Ucraina. SUV-ul a pornit și a...
BANCUL ZILEI. El și ea la prima întâlnire: – Știi, eu sunt cam timid!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El și ea la prima întâlnire: – Știi, eu sunt cam timid!
“Facebook Verified”, o nouă funcție gratuită pentru utilizatorii Facebook
go4it.ro
“Facebook Verified”, o nouă funcție gratuită pentru utilizatorii Facebook
Astronomii ar fi descoperit primul satelit natural în afara sistemului nostru solar. Sau este ceva mai ciudat?
Descopera.ro
Astronomii ar fi descoperit primul satelit natural în afara sistemului nostru solar. Sau este ceva...
Când se lansează EA SPORTS FC 27. Ce noutăți aduce ediția de anul acesta
Go4Games
Când se lansează EA SPORTS FC 27. Ce noutăți aduce ediția de anul acesta
Gândul denunță un atac fără precedent asupra presei din partea USR și o acțiune de intimidare din partea unor oficiali ai statului român. Armate de “susținători” și membri de partid s-au năpustit asupra ziarului, instigați de postările ministrului Radu Miruță, ca reacție la dezvăluirile ziarului despre vacanța în Turcia
Gandul.ro
Gândul denunță un atac fără precedent asupra presei din partea USR și o acțiune de...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Cât costă un kilogram de pepene în piețe. Trucurile producătorilor pentru a alege cel mai gustos ...
Cât costă un kilogram de pepene în piețe. Trucurile producătorilor pentru a alege cel mai gustos fruct
Ani grei de închisoare pentru patru români care au jefuit 449 de locuințe în doar zece luni
Ani grei de închisoare pentru patru români care au jefuit 449 de locuințe în doar zece luni
Reducere importantă a vârstei de pensionare pentru femeile cu copii. Condițiile prevăzute de lege
Reducere importantă a vârstei de pensionare pentru femeile cu copii. Condițiile prevăzute de lege
Furtunile lovesc România! Județele vizate de avertizarea emisă de ANM
Furtunile lovesc România! Județele vizate de avertizarea emisă de ANM
Dragostea verii la Hollywood? După luni de speculații, actrița celebră s-a afișat cu misteriosul ...
Dragostea verii la Hollywood? După luni de speculații, actrița celebră s-a afișat cu misteriosul artist
Alertă în Europa! Putin ar putea provoca NATO în lunile următoare
Alertă în Europa! Putin ar putea provoca NATO în lunile următoare
Vezi toate știrile