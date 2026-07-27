Amuly și Ian au avut lipici la domnișoare, Azteca a rămas cu ochii-n pahare! Trapperii au dat drumul la dezmăț! Sticlele s-au golit, tentațiile s-au înmulțit

În Herăstrău, cei mai admirați trapperi din noua generație nu au măsurat timpul în ore ci în pahare și numărul de persoane cu care au socializat pe parcursul serii. Amuly, Ian și Azteca au ieșit împreună să se distreze, iar gașca a avut parte de o noapte cu alcool din belșug, dansuri și companie feminină selectă. Totuși, norocul în dragoste nu s-a împărțit în mod egal. Dacă primii doi au avut cu cine să schimbe priviri și vorbe la ureche, Azteca a încheiat seara pe cont propriu. CANCAN.RO are imagini tari!

Localul din Herăstrău era arhiplin, muzica răsuna cât să nu mai auzi nici propriile gânduri, iar paharele treceau cu repeziciune dintr-o mână în alta. În mijlocul agitației și-a făcut apariția și Amuly, însă nu singur. Trapperul a venit însoțit de o tânără brunetă, iar din ce am putut observa, domnișoara nu este iubita sa oficială.

Cei doi au stat foarte aproape unul de celălalt, au schimbat câteva vorbe și s-au lăsat purtați de atmosfera serii. Nu știm ce explicații are artistul pregătite și nici în ce categorie intră această întâlnire, însă după aceste imagini, niște răspunsuri tot trebuie să dea.

Ian pare să fi uitat-o definitiv pe producătoarea de la Desafio

Nici Ian nu a venit la club ca să studieze decorul. După despărțirea de producătoarea de la Desafio, trapperul pare să fi trecut la capitolul următor. Artistul a fost surprins în compania unei tinere roșcate, care a stat mai toată seara în preajma lui.

Cei doi au discutat și au părut extrem de confortabili unul în compania celuilalt. Într-un local în care abia aveai loc să arunci un ac, tânăra și-a găsit, totuși, poziția ideală, chiar lângă artist. Dacă între ei există deja o poveste sau a fost doar o apropiere de-o noapte, rămâne de văzut. Cert este că viața de burlac a trapperului nu pare deloc pustie.

Azteca a rămas singur la finalul serii

Din gașcă nu putea lipsi Azteca, însă pentru el astrele nu s-au aliniat la fel de generos. În timp ce prietenii săi erau ocupați să socializeze cu domnișoarele din jur, trapperul a rămas mai degrabă concentrat pe distracție.

A dansat, a băut și s-a bucurat de atmosferă, dar finalul serii nu i-a adus nicio cucerire. Se mai întâmplă și la case mai mari. Nu poți să dai lovitură, după lovitură chiar în fiecare noapte.

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