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Ce dietă are Alice Peneacă pentru o siluetă de invidiat. ”Nu mănânc ciocolată sub nicio formă”

De: Irina Vlad 27/07/2026 | 06:20
Ce dietă are Alice Peneacă pentru o siluetă de invidiat. ”Nu mănânc ciocolată sub nicio formă”
Ce dietă are Alice Peneacă pentru o siluetă de invidiat. ”Nu mănânc ciocolată sub nicio formă”
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Alice Peneacă (34 de ani) este considerată una dintre cele mai sexy prezențe din modelingul internațional. Despre secretele siluetei sale, stilul de viață și modul în care se menține în formă, a dezvăluit care este secretul său pentru o siluetă de invidiat. Care sunt alimentele pe care nu le mănâncă niciodată, dar și cele de la care nu se poate abține?

Alice Peneacă nu își impune restricții culinare și refuză să urmeze diete „minune” sau orice formă riguroasă de a scăpa de surplusul de kilograme. Fotomodelul internațional urmează câteva principii simple de nutriție, bazate pe echilibru și moderație.

Alimentele de la care Alice Peneacă nu se poate abține

Alice Peneacă se poate considera una dintre femeile norocoase care reușește să își mențină silueta suplă fără ore epuizante petrecute în sala de fitness și fără diete drastice. De altfel, cuvintele care îi definesc viața sunt armonia și simplitatea.

Genetica pare să joace un rol important în structura sa, însă, pe lângă Mama Natură, fotomodelul și-a format un stil de viață echilibrat fără să se priveze de micile plăceri. Nu mănâncă niciodată dulciuri, pentru că nu îi plac, în schimb nu poate să reziste în fața produselor de panificație: pâine și croasante.

Da, mănânc foarte mult. Nu mănânc chiar în fiecare seară, dar aproximativ. La pâine nu rezist. Nu-mi plac dulciurile deloc, iar ciocolata sub nicio formă. Dacă vrea cineva să-mi facă pe plac îmi cumpără cornuri și franzele, scapă foarte ieftin cu mine.

Nu fac nici sport. Ies rar cu soțul meu să alergăm sau să facem sport”, a declarat Alice în urmă cu ceva timp pentru Libertatea.

Alice Peneacă/ sursă foto: CANCAN.RO

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