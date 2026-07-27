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Moștenitorul lui Cristi Borcea, marcaj strâns la Andreea Bostănică în Biutiful. Au schimbat priviri dulci, dar finalul serii i-a dat toate planurile peste cap!

De: Maria Iancu 27/07/2026 | 05:50
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Angelo Borcea a ieșit la Biutiful cu chef de distracție și, judecând după direcția în care i-a fugit privirea toată noaptea, probabil și cu speranța unei mici victorii pe plan sentimental. Fiul lui Cristi Borcea a stat la aceeași masă cu Andreea Bostănică și a părut hotărât să testeze terenul, însă fără să se arunce cu capul înainte. N-au existat atingeri, șoapte la ureche sau alte gesturi care să trădeze o apropiere, dar Angelo și-a ținut radarul reglat pe influenceriță. Poate, poate! CANCAN.RO a fost pe fază și a surprins imagini… interesante.

La doar 23 de ani, Angelo Borcea pare să fi învățat deja cum se trăiește frumos. Tânărul afișează pe rețelele de socializare o viață presărată cu lux, ieșiri în locuri exclusiviste și apariții atent studiate. Și pentru că tatăl său a scris pagini întregi în cronica mondenă, fiul pare să fi citit lecțiile cu mare atenție.

Angelo Borcea, cu ochii pe Andreea Bostănică!

Spune asta pentru că de-a lungul timpului, la brațul lui Angelo au apărut mai multe domnișoare superbe, semn că moștenitorul celebrului om de afaceri apreciază frumosul și nu se sfiește să o arate. La Biutiful, însă, cea care i-a atras toate privirile a fost Andreea Bostănică.

Angelo Borcea a încercat să o cucerească pe influenceriță

Angelo nu s-a grăbit să-și pună toate cărțile pe masă. A preferat strategia discretă, a privit-o, a urmărit-o și a așteptat, probabil, momentul potrivit pentru a vedea dacă se poate lega ceva. Dacă privim atent imaginile ne dăm seama că și Andreea i-a aruncat câteva priviri dulci, suficiente cât să-i dea și mai multe speranțe. Numai că Andreea nu a părut dispusă să transforme seara într-un episod romantic. Cel puțin nu unul surprins de camere.

Momentul care a pus capăt oricăror speranțe a venit chiar la final. Când Angelo a cerut nota, Bostănică a decis că petrecerea ei se încheiase și s-a grăbit să comande un Uber spre casă.

Dacă a existat o încercare de cucerire, aceasta nu a trecut, deocamdată, de faza privirilor. Angelo și-a încercat norocul subtil, însă săgeata lui Cupidon nu și-a găsit ținta în acea seară. Singura cursă care s-a concretizat a fost cea comandată de influenceriță în aplicație!

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