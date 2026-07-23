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Cum arată apartamentul pe care Andreea Bostănică îl dă în chirie! A adus Dubaiul la București: „Am zis să mă inspir puțin”

De: Alina Drăgan 23/07/2026 | 06:40
Cum arată apartamentul pe care Andreea Bostănică îl dă în chirie! A adus Dubaiul la București: „Am zis să mă inspir puțin”
Cum arată apartamentul pe care Andreea Bostănică îl dă în chirie /Foto: Instagram
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În urmă cu doar câteva luni, Andreea Bostănică anunța că intră pe piața imobiliară din Capitală. Mai exact, influencerița a cumpărat mai multe apartamente în Sectorul 1 din București și anunța că după ce le va mobila o să le dea spre închiriere. Ei bine, unul dintre apartamente este gata, iar acum Andreea Bostănică a făcut turul. Cum arată apartamentul amenajat de influenceriță?

Andreea Bostănică este una dintre cele mai apreciate influencerițe, iar activitatea ei din mediul online îi aduce câștiguri impresionante. Așa că șatena a decis să investească, iar în urmă cu doar câteva luni și-a cumpărat mai multe apartamente în Sectorul 1. A început și amenajările interioare, iar recent le-a prezentat fanilor din mediul online și rezultatul.

Cum arată apartamentul pe care Andreea Bostănică îl dă în chirie

Andreea Bostănică și-a dorit să aducă în apartamentele din Capitală aerul din Dubai. Așa că a contactat o echipă de profesioniști pentru a le amenaja, însă ea a fost cea care a dat direcțiile principale.

„Eu în Dubai m-am îndrăgostit de apartamentul meu și de cum a fost făcut. Deci mi-a plăcut atât de mult apartamentul meu din Dubai, pentru că a fost făcut, apropo, de o echipă din Monaco care face case și design de lux interior, așa că am zis să mă inspir puțin și am trimis poze. Deci eu mi-aș dori enorm un apartament în stil modern, contemporan”, spunea Andreea Bostănică.

Ei bine, profesioniștii și-au făcut treaba, iar acum Andreea Bostănică a prezentat rezultatele. Primul apartament a fost amenajat aproape integral, doar balconul mai este în lucru. Apartamentul influenceriței este, în mare parte, amenajat cu mobilier fie din lemn, fie din sticlă.

Livingul este unul mare, în mijlocul căruia se află o canapea imensă, iar nuanțele predominante sunt cele de portocaliu-muștar și negru. În dormitor, paleta de culori a fost schimbată în maro și gri, iar peretele pe care stă patul este îmbrăcat în tapet.

Bucătăria este una închisă, însă unul dintre pereți, cel care face legătura cu livingul, este de sticlă, creând astfel senzația de mai mult spațiu. De asemenea, apartamentul abundă în led-uri, pe care Andreea Bostănică și le-a dorit în mod special, pentru a lumina fiecare colț al casei.

Singurul loc care încă nu este amenajat este balconul. Andreea Bostănică și-a dorit să creeze aici un spațiu aparte, așa că specialiștii mai au încă de muncă.

„Totul este exact cum mi-am imaginat. Singurul lucru pe care a rămas să îl amenajăm este balconul. Vreau să punem lemn jos, să punem multe plante, să fie frumos”, a spus Andreea Bostănică, în mediul online.

 

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Foto: Instagram

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