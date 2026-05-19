Andreea Bostănică și-a cumpărat apartamente în București. Cum arată și ce va face cu ele

Andreea Bostănică îi surprinde din nou pe urmăritorii ei. Aceasta a anunțat pe rețelele de socializare că și-a cumpărat mai multe apartamente în Capitală. De asemenea, ea a vorbit și despre scopul pe care îl are în urma investiției, iar proiectul este în proces.

Andreea Bostănică este una dintre cele mai cunoscute influencerițe din țara noastră și nu numai. Ea are o carieră muzicală îndelungată, este foarte activă pe rețelele de socializare, acolo unde postează adesea din diverse ipostaze, dar mai nou a început o altă activitate. Este vorba de imobiliare. Mai concret, tânăra și-a achiziționat mai multe apartamente în București și are planuri mari.

Ce va face Andreea Bostănică cu apartamentele din București

Influencerița nu se ocupă doar de muzică sau crearea de conținut. Andreea are un simț imobiliar dezvoltat, așadar a ales să investească și a cumpărat mai multe apartamente în București. Ea a dezvăluit totul pe pagina sa de Instagram, acolo unde a postat chiar și un videoclip cu una dintre proprietăți. Scopul principal al vedetei este să le închirieze, după cum a declarat chiar ea în postare.

Hei, salut! Eu sunt Andreea și suntem la unul din apartamentele mele din București pe care foarte curând îl dau în chirie. Suntem încă pe șantier și vreau să vă arăt procesul și cum o să transformăm acest apartament și celelalte.

Artista s-a întâlnit cu echipa care va pune la punct toate detaliile, de la design până la reparații. De asemenea, aceasta vrea să se inspire din apartamentul pe care îl are în Dubai, pentru că i-a plăcut foarte mult cum a fost decorat. În plus, Andreea Bostănică își dorește ca imobilul să aibă accente moderne și contemporane.

Eu în Dubai m-am îndrăgostit de apartamentul meu și de cum a fost făcut. Deci mi-a plăcut atât de mult apartamentul meu din Dubai, pentru că a fost făcut, apropo, de o echipă din Monaco care face case și design de lux interior, așa că am zis să mă inspir puțin și am trimis poze. Deci eu mi-aș dori enorm un apartament în stil modern, contemporan.

