Sebastian Stan și iubita lui au atras toate privirile la Cannes. Annabelle Wallis și-a afișat pentru prima dată burtica de gravidă pe covorul roșu

Sebastian Stan și partenera sa, Annabelle Wallis, au fost în centrul atenției la Festivalul de Film de la Cannes 2026, după ce actrița și-a făcut prima apariție oficială cu burtica de gravidă.

Cei doi au participat la gala Kering Women in Motion Awards, unde Annabelle Wallis, în vârstă de 41 de ani, a impresionat într-o rochie neagră strălucitoare, cu o croială asimetrică ce i-a evidențiat sarcina, potrivit People.

Annabelle Wallis și-a afișat burtica de gravidă

Apariția de la Cannes vine la doar câteva zile după ce actorul a confirmat public că el și Annabelle Wallis urmează să devină părinți pentru prima dată. Într-un interviu recent acordat Deadline, Sebastian Stan a vorbit deschis despre emoțiile pe care le trăiește înainte de a deveni tată.

„Vreau să fiu un tată bun. Simt responsabilitatea de a fi un tată bun. Ca să nu mai vorbim despre a fi un om bun. Am 43 de ani și simt că, în multe privințe, abia acum încep să învăț. Mi se pare pur și simplu incredibil. Îmi place să descopăr perspectivele diferite ale oamenilor. Încerc să citesc cât mai mult posibil, indiferent care este punctul de vedere, doar ca să îl înțeleg”, a spus actorul.

Sebastian Stan și Annabelle Wallis așteaptă un copil

Relația dintre Sebastian Stan și Annabelle Wallis a început în 2022, însă cei doi au preferat să își țină povestea de dragoste departe de lumina reflectoarelor. Actorul a declarat într-un interviu că încearcă să păstreze viața personală cât mai privată, deși acest lucru devine tot mai dificil.

Cu toate acestea, în ultimul an, cei doi au început să apară mai des împreună la evenimente importante. Annabelle Wallis l-a susținut pe Sebastian Stan și în timpul sezonului de premii din 2025, când actorul a fost nominalizat pentru rolurile din „The Apprentice” și „A Different Man”.

La Cannes, Sebastian Stan își promovează noul film, „Fjord”, regizat de Cristian Mungiu. Actorul joacă rolul unui tată dintr-o familie de imigranți români stabilită în Norvegia, iar producția a fost selectată în competiția oficială a festivalului.

