Doliu la Hollywood. Actorul Tom Kane, cunoscut pentru „Star Wars” și „Powerpuff Girls”, a murit la 64 de ani

De: Daniel Matei 19/05/2026 | 10:25
Sursa foto: Profimedia
Hollywoodul este în doliu după moartea actorului de dublaj Tom Kane, unul dintre cele mai recognoscibile nume din industria dublajului american.

Artistul, celebru pentru interpretările sale din universul „Star Wars” și serialul animat „The Powerpuff Girls”, a murit la vârsta de 64 de ani, în urma complicațiilor provocate de un accident vascular cerebral suferit în 2020, potrivit Forbes.

Kane a murit într-un spital din Kansas City, înconjurat de familie. Agentul său a transmis că actorul „a modelat copilăria și imaginația a milioane de oameni din întreaga lume” prin personajele sale memorabile.

Pentru generații întregi de fani, vocea lui Tom Kane a fost sinonimă cu înțelepciunea maestrului Yoda. Actorul a interpretat celebrul personaj în peste 130 de episoade din serialul animat „Star Wars: The Clone Wars”, difuzat între 2008 și 2020. De-a lungul carierei sale, Kane a mai dat voce unor personaje precum „Admiral Ackbar”, „Qui-Gon Jinn” sau „Boba Fett” în mai multe producții din universul creat de George Lucas.

Tom Kane avea probleme de sănătate de câțiva ani

 

Moartea lui Kane a fost anunțată și printr-o postare pe Facebook a agenției sale de reprezentare, Galactic Productions, care l-a descris drept „un actor de voce legendar, a cărui muncă a modelat copilăria și imaginația a milioane de oameni din întreaga lume”.

„De la interpretările sale de neuitat din Star Wars până la nenumărate seriale animate, documentare și jocuri, Tom a adus în fiecare rol înțelepciune, forță, umor și suflet. Vocea lui a devenit parte din viețile noastre, din amintirile noastre și din poveștile pe care le purtăm cu noi”, se arată în postare.

În paralel, actorul a devenit extrem de popular și în zona desenelor animate pentru copii. În „The Powerpuff Girls”, Kane a interpretat atât personajul Profesorul Utonium, cât și antagonistul HIM, două dintre cele mai iubite figuri ale serialului produs de Cartoon Network.

Problemele de sănătate ale actorului au început în 2020, când a suferit un accident vascular cerebral sever care i-a afectat capacitatea de a vorbi și de a citi. În 2021, familia confirma oficial retragerea sa din activitate. Cu toate acestea, în martie 2026, Tom Kane a avut o apariție emoționantă la o reuniune cu actrițele care au dat voce personajelor principale din „Powerpuff Girls”, moment devenit viral pe rețelele sociale.

