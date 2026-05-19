Andreea Esca, apariție spectaculoasă la Cannes 2026! Ce ținută a purtat prezentatoarea de la Pro TV

La ediția din 2026 a Festivalului de Film de la Cannes, unul dintre cele mai urmărite evenimente cinematografice internaționale, prezența unor nume cunoscute din România și din industria globală de film a atras atenția publicului și a presei. Printre invitații serii de luni, 18 mai, s-a numărat și prezentatoarea de televiziune Andreea Esca, care a apărut pe covorul roșu într-o apariție remarcată prin eleganță și discreție, în contextul unei seri dedicate proiecțiilor din competiția oficială.

Evenimentul a avut loc în cadrul Cannes Film Festival 2026, desfășurat la Grand Théâtre Lumière, spațiul central unde sunt prezentate filmele din competiția pentru Palme d’Or. Atmosfera serii a fost una intensă, cu participarea unor cineaști, actori și jurnaliști din mai multe țări, veniți pentru premiera unuia dintre titlurile aflate în cursa pentru marele premiu.

Cum a apărut Andreea Esca la Festivalul de Film de Cannes

Andreea Esca a fost surprinsă în compania actorului Sebastian Stan și a regizorului Cristian Mungiu, cei trei fiind văzuți discutând înainte de începerea galei. Prezența lor comună a fost remarcată de fotografii de pe covorul roșu, mai ales în contextul participării filmului „Fjord” în selecția oficială. Prezentatoarea de știri a optat pentru o ținută all black.

Regizorul Cristian Mungiu, cunoscut pentru premiul obținut la Cannes în 2007, a revenit în competiția festivalului cu producția „Fjord”, primul său film realizat în limba engleză. Proiectul marchează o etapă importantă în cariera cineastului, fiind o extindere a preocupărilor sale tematice către un context internațional. Filmul explorează tensiunile din interiorul unei familii de evanghelici din Norvegia, aflate într-un conflict direct cu autoritățile responsabile de protecția copilului.

Distribuția include nume cunoscute ale cinematografiei internaționale, printre care Sebastian Stan și actrița Renate Reinsve, ale căror interpretări contribuie la construirea unei drame cu puternic impact emoțional. Pelicula a fost proiectată în fața unei săli pline, iar reacțiile publicului au fost intense încă din timpul derulării proiecției.

