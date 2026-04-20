Ce i-a transmis Andreea Esca lui Aris Eram, după ce a văzut ce pățește la Survivor? Concurentul a început să plângă

Andreea Esca i-a transmis un mesaj emoționant lui Aris Eram după ce a văzut imaginile din Survivor și reacția puternică pe care acesta a avut-o în momentul în care a vorbit cu familia.

Prezentatoarea, care a urmărit îndeaproape parcursul fiului ei în competiție, a fost profund impresionată de felul în care Aris a cedat emoțional atunci când a auzit cuvintele celor dragi. Momentul a devenit rapid unul dintre cele mai comentate ale ediției, mai ales datorită sincerității și vulnerabilității afișate de concurent.

Ce i-a transmis Andreea Esca lui Aris Eram, după ce a văzut ce pățește la Survivor?

În timpul apelului, Alexia Eram a fost prima care a izbucnit în lacrimi, iar dialogul dintre ei a surprins publicul prin naturalețea lui.

“Alexia: Aris! Nu mai puteam… De abia așteptam să vorbesc cu tine. Aris: Ia zi, care e treaba? Alexia: Ți-am pregătit și un discurs, dar nu știu dacă mai pot să-l țin. Aris: Hai, că ai 3 minute la dispoziție. Alexia: Voiam doar să-ți spun că sunt extrem de mândră de tine… Aris: Cred că o să plângi tu întâi.”

Schimbul de replici a arătat cât de puternică este legătura dintre ei, iar emoțiile au continuat să crească pe măsură ce Alexia i-a transmis că îl iubește, că îi simte lipsa și că întreaga familie îl susține necondiționat.

Concurentul a început să plângă

Unul dintre momentele care l au răvășit pe Aris a fost cel în care Alexia i a povestit despre reacțiile bunicului său.

“Moșul tot timpul vine și ne spune ‘Ați văzut ce bun e Aris’ și m-am mirat tot timpul, e cu pumnii strânși la fiecare probă pe care o faci, la propriu, îți ține pumnii strânși.”

În acel punct, concurentul nu și-a mai putut stăpâni lacrimile.

“Când mi-a zis de bunicul meu mi-au dat lacrimile, chiar nu mă așteptam la toate astea. Vă iubesc pe toți și mai ales pe mama, să-i zici că îmi e foarte dor de ea.”

