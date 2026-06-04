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Ana Beregoi, noi dezvăluiri despre bătaia cu Andreea Bostănică. De la ce ar fi început scandalul: ”Una mă ținea, una lovea și alta filma”

De: Simona Vlad 04/06/2026 | 23:07
Andreea Bostănică și Iuliana Bergoi, scandal de proprții 
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Ana Beregoi a rupt tăcerea la Dan Capatos Show, după scandalul cu Andreea Bostănică! Sora Iulianei Beregoi a povestit în detaliu conflictul care s-a lăsat cu vizite la spital, petrecut într-un restaurant din Chișinău, unde spune că a fost agresată de Andreea Bostănică, mama și mătușa acesteia. CANCAN.ro are toate detaliile în premieră!

Potrivit Anei, Andreea Bostănică i-ar fi urmărit pe cei trei, care merseseră la un restaurant din centrul Chișinăului. Disputa ar fi degenerat după ce Andreea le-ar fi făcut semne obscene pe geam, ca ulterior să se ajungă la agresiuni fizice. Vezi emisiunea integrală aici!

„Totul a început când am ajuns la restaurant după o zi lungă de filmări, eram cu sora mea și un prieten și voiam doar să mâncăm liniștiți. La un moment dat am văzut-o pe Andreea împreună cu mama ei și cu mătușa ei, iar ele au început să ne arate semne obscene, degetul mijlociu, să scoată limba și să facă gesturi de genul ăsta.”

Ana povestește că momentul ar fi degenerat rapid, după ce cele trei femei ar fi intrat în restaurant și s-ar fi apropiat de masa lor cu telefoanele scoase, filmând tot.

„După aceea au intrat în restaurant și s-au apropiat de masa noastră cu telefoanele în mână, ne filmau constant, voiau clar un circ. Eu m-am simțit foarte speriată. Iuliana a mers să cheme un ospătar să ne ajute.”

Ana Beregoi descrie o presupusă agresiune fizică, spunând că a fost ținută și lovită.

„Andreea a început să mă înjure, să se apropie agresiv de mine și la un moment dat a sărit efectiv la bătaie. M-a ținut mama ei în timp ce ea încerca să mă lovească, m-a zgâriat pe față, am avut urme la ochi, sânge, am rămas cu urechea afectată și aparatul auditiv stricat. După tot haosul ăsta am ajuns la urgențe pentru că mi-a fost foarte rău și am vomitat de mai multe ori din cauza șocului. Mama ei mă ținea foarte tare de mâini, efectiv mă imobiliza ca să poată să mă lovească Andreea. Nu era doar ea, erau toate trei asupra mea, una mă ținea, una lovea și alta filma tot. Eu nu mai înțelegeam nimic, eram complet în șoc. Sora mea tremura de frică, nu putea să reacționeze, era îngrozită de ce vede. (…) Sincer, mi-e frică să ies din casă și mi-e frică să merg pe stradă după tot ce s-a întâmplat. Am fost amenințată și nu știu de ce sunt în stare în continuare. Eu am ajuns la spital, am fost la urgențe, am primit injecții de calmare, am vomitat de mai multe ori.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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