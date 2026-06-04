Andreea Bostănică, noi dezvăluiri despre scandalul cu surorile Beregoi: ”Iubitul Anei m-a lovit”

Conflictul dintre Iuliana, Ana Beregoi și Andreea Bostănică s-a mutat din mediul online într-un restaurant. Joi, 4 iunie, Andreea a postat pe rețelele de socializare un videoclip în care povestește scandalul care a degenerat rapid. Cele trei tinere s-ar fi agresat reciproc, iar influencerița a ajuns la spital.

Scandalul momentului dintre Iuliana Beregoi, sora sa și Andreea Bostănică este unul neașteptat. Rivalitatea dintre cele trei tinere din Republica Moldova a degenerat și s-a ajuns la agresiune fizică. Totul s-a întâmplat în incinta unui restaurant, iar videoclipul a devenit viral în mediul online. Andreea a povestit în detaliu prin ce a trecut și de ce a avut nevoie de îngrijiri medicale.

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Joi, 4 iunie, Andreea Bostănică a împărtășit experiența neplăcută cu fanii ei. Aceasta se întorcea de la spital și poliție, acolo unde a depus plângere împotriva Iulianei Beregoi și surorii sale, Ana. Totul a pornit de la rivalitatea celor două, care a trecut granițele internetului și a ajuns la agresiune fizică.

Andreea povestește că s-a dus la masa celor două fete pentru a vorbi despre o prietenă a ei, pe care, susține ea, Iuliana ar fi împins-o pe stradă. Discuția a devenit din ce în ce mai aprinsă, iar Ana și iubitul ei Islam, de origine arabă, o atacă pe influenceriță. Tânărul i-ar fi dat telefonul pe jos pentru a nu mai filma discuția, astfel că i-a dat o lovitură la brațul drept. Ulterior, aceasta spune că ar fi tras-o de păr și ar fi lovit-o la cap.

Islam, iubitul Anei, de origine arabă, apropo. Sfânta noastră Ana, unicorn. Mi-a dat o lovitură la brațul drept. M-a lovit, mi-a dat telefonul jos. Telefonul meu este foarte zgâriat în momentul de față. Mi-au spus «tu nu ai dreptul să filmezi», atașez și video mai departe. Scuzați-mă că sunt atât de palidă, de albă, pur și simplu am avut niște ore…Eu n-am crezut că o să ajung vreodată la așa ceva. Și încă nu am început să apăs pe filmare și a început să mă tragă de păr și să-mi ofere lovituri la cap, la care normal că eu am răspuns, a declarat Andreea Bostănică pe TikTok.

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