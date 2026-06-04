Abush intervine în scandalul dintre Andreea Bostănică și surorile Beregoi. Dezvăluiri despre conflictul care a șocat internetul: „Adevărul iese la iveală!”

Este subiectul momentului, iar tot mai multe informații și detalii ies la iveală referitor la altercația care a avut loc între Andreea Bostănică, Iuliana Beregoi și sora ei, Ana. După ce spiritele s-au încins la un restaurant din Chișinău, iar autoritățile au fost nevoite să intervină, ambele părți au ajuns la spital. Vina se mută dintr-o parte în alta, însă lucrurile par să se clarifice din moment în moment. Akbar Abdullaev (Abush) a făcut primele declarații, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre scandalul care pare departe de a se încheia.

Persoanele care au făcut parte din trecutul cuiva sunt cele care cunosc detalii importante despre reacțiile și comportamentul unei persoane. Abush și Andreea Bostănică au avut o relație (de scurtă durată, ce-i drept), iar opinia lui în legătură cu altercația care a luat pe toată lumea prin surprindere este una fermă. Din perspectiva milionarului, Iuliana Beregoi și sora ei, Ana, sunt victimele în toată această poveste.

Mai mult decât atât, Akbar Abdullaev spune că este convins că mai există și alte persoane care au trecut prin experiențe similare, însă aleg deocamdată să păstreze tăcerea.

Abush intervine în scandalul dintre Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi: „Adevărul iese la iveală”

Războiul dintre cele două artiste durează de ceva vreme, la fel și problemele cu legea pe care le are Andreea Bostănică în procesele cu Abush. Altercația din restaurant a reprezentat momentul culminant al unei povești care vine după alte probleme, dacă e să amintim episodul în care șatena a cerut ordin de protecție (care i-a fost respins în instanță).

Sunt la curent cu situația. Din perspectiva mea, surorile Beregoi sunt victime ale manipulărilor, minciunilor și conflictelor generate de Andreea Bostănică și de cercul apropiat acesteia, format din mama, fratele și, mai nou, mătușa sa. Totodată, consider că există suficiente elemente care ridică serioase semne de întrebare cu privire la presupuse infractiuni ce au relevanță juridică și care vor fi analizate de autoritățile competente. Sunt convins că există și alte persoane care au trecut prin experiențe similare, dar care, din diverse motive, aleg încă să păstreze tăcerea. În timp, adevărul iese la iveală, iar atunci când aceleași tipare de comportament se repetă în raport cu persoane diferite, acestea devin din ce în ce mai greu de ignorat. Nu trebuie să uităm că oricare dintre noi poate fi în această situație, a declarat Abush pentru CANCAN.RO.

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