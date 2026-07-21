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BANCUL ZILEI | „Ajutor! A intrat o pisică în casă”

De: Denisa Crăciun 21/07/2026 | 19:29
BANCUL ZILEI | Ajutor! A intrat o pisică în casă
BANCUL ZILEI | "Ajutor! A intrat o pisică în casă"
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Este marți, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să râzi cu gura până la urechi. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești numaidecât.

-Alo? 112?

-Da!

-Ajutor! A intrat o pisică în casă!

-Și, pentru asta apelezi numărul de urgență puștiule?

-Nu sunt puști! Sunt papagalul Coco și vorbesc în numele hamsterului Rocky și al peștișorului Ov

BANCUL ZILEI |
BANCUL ZILEI | „Ajutor! A intrat o pisică în casă”

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Soțul și soția

Soția își sună soțul:

– Marcele, unde ești?

– La vânătoare.

– Cine respiră așa greu lângă tine?

– Un urs.

– De ce geme?

– Pentru că l-am rănit.

– Dar de ce are voce de femeie?

– Da’ dracu mai știe, ce-s eu, veterinar?

Soacra și ginerele

Soacra către ginere:

— No, ginerică, am auzit că nevastă-ta, duduia de fiică-mea, te cam pune la respect prin casă, zise soacra, zâmbind pe sub mustață.
— Apăi, mamă soacră, nu-i chiar așa… Ne înțelegem omenește, fiecare face ce știe mai bine, răspunde Gheorghe.
— Ioi, măi băiatule, lasă că știu eu! Că și taică-său, Dumnezeu să-l ierte, tot așa făcea: când strigam la el, fugea direct sub pat!
— No, vedeți? Vezi că structural suntem diferiți, mamă soacră?
— Cum adică sunteți diferiți, măi Gheorghe? Tot bărbați sunteți amândoi!
— Apăi, când strigă fiică-ta la mine, eu nu fug sub pat ca socru-meu… Eu o trimit direct pe ea la mămica ei, să mai învețe bunele maniere!

Vânătorul și ursul

Un vânător merge în pădure hotărât să prindă cel mai mare urs.
După câteva ore, vede un urs uriaș și trage. Ursul dispare după un copac.
Când ajunge acolo, ursul îl bate pe umăr și spune:
– Ai ratat. Acum ai două variante: ori te bat zdravăn, ori…
Vânătorul, rușinat, pleacă acasă.
A doua zi vine cu o pușcă și mai mare. Îl vede din nou pe urs, trage… iar ratează.
Ursul apare iar:
– Iar ai ratat. Știi regulile.
Vânătorul pleacă și mai hotărât.
A treia zi vine cu un lansator de rachete. Țintește, trage… explozie uriașă!
Se ridică fumul, iar ursul apare complet nevătămat:
– Auzi… fii sincer. Tu nu vii aici la vânătoare, nu-i așa?

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