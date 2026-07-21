Cătălin Cazacu a schimbat din nou partenera. Cine e bruneta tatuată care-l răsfață ca pe un rege

Gata cu Roxana, gata cu blondina Sabina! Cătălin Cazacu a fost surprins de CANCAN.RO în compania unei noi „zeițe”, de data asta o fată îndrăgostită de tatuaje (și de Cătălin). Fata îl răsfață de zici că sunt în luna de miere, nu altceva! Avem imagini cu cel mai nou cuplu din showbiz!

Între o investiție gastronomică în Zanzibar cu Cătălin Scărlătescu, o emisiune de televiziune și un show acvatic pe Dunăre cu skijetul, Cătălin Cazacu mai are timp și de iubire. Destul de mult timp, dacă e să numărăm „cuceririle” din ultimul an. Dar de data asta pare că și-a găsit „nănașa”. Fata aceasta nouă pare hotărâtă să rămână, pentru că se poartă cu Cătălin cu mănuși! O fi defect profesional, pentru că e de profesie stomatolog.

Pe plaja de la Fratelli Mamaia, Cătălin Cazacu și noua lui iubită par să fie împreună de o viață întreagă. Între ei sunt gesturi mărunte de oameni căsătoriți de ani buni. Au găsit un șezlong departe de apă, dar aproape de bar, iar Cătălin profită imediat de acest avantaj strategic. Dar berea rece i-o aduce chiar fata și i-o pune în mână. Sunt scene halucinante pentru mai toți bărbații, care sunt obișnuiți ca femeia de lângă ei să le ia berea din mână, nu să le-o pună.

Pe Cătălin Cazacu îl știm de mult. E un bărbat atrăgător, născut pe 11 mai 1984 la Timișoara, în zodia Taur, probabil cea mai senzuală zodie inventată vreodată de om. Cu siguranță și asta explică atracția pe care o simt femeile când îl văd pe Cătălin Cazacu. Uneori ies și scântei, pentru că se suprapun atracțiile și unele femei mai tenace vin după el în club, decise să-și încerce norocul la loteria iubirii cu Cătălin, cum s-a întâmplat în seara de neuitat din Loft, când a venit după el blonda ce nu acceptase înfrângerea – detalii AICI.

Nu e exclus să fie niște valuri de gelozie, dar e tardiv. După cum îl drăgălește și-l ține ca pe palme, cu berica adusă la botul calului (pardon, motociclistului), e cam game over, fetelor. Miroase a logodnă anunțată în toamnă și poze de Crăciun în fața bradului împodobit.

Sunt imagini greu de privit (dacă ești o fostă de-a lui Cătălin Cazacu). La un moment dat, stomatoloaga tatuată îl șterge pe botic pe Cătălin, nu doar pentru că e el așa dulce, ci și pentru că ea e specializată în sănătatea orală. Cu siguranță îl pune să folosească firul dentar!

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