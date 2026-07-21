Gabriel Nebunu intervine în scandalul în care a fost implicat Jador și dezvăluie ce a trăit la concertul din Torino: „Uneori, din prea mult fanatism, se poate întâmpla”

Scandalul de la Torino, văzut prin ochii unui alt artist care a cântat acolo! Gabriel Nebunu a povestit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, cum a trăit incidentul în care a fost implicat Jador și ce părere are despre întreaga situație. Artistul spune că, din experiența lui, colaborarea cu organizatorul, doctorul Ciolan, a decurs fără probleme și consideră că, indiferent de neînțelegerile apărute, trebuia găsită o cale de mijloc, din respect pentru publicul care a așteptat ore întregi, în căldură, să-și vadă artiștii preferați pe scenă.

Jador a anulat concertul pe care urma să îl susțină în Torino după ce, potrivit declarațiilor sale, a fost întâmpinat cu jigniri și un comportament agresiv. Artistul a rămas în mașină și a refuzat să urce pe scenă, explicând că nu existau condiții potrivite pentru a cânta. Ulterior, acesta a publicat imagini de la fața locului și le-a transmis un mesaj de regret fanilor care îl așteptau la eveniment

„Uneori, din prea mult fanatism, se poate întâmpla ceva”

După publicarea imaginilor, Jador a primit numeroase mesaje de susținere din partea fanilor, care au condamnat comportamentul agresiv al celor implicați. Artistul ar fi anticipat posibilitatea unor probleme, deoarece aflase anterior despre incidente similare.

CANCAN: Când ați ajuns la Torino?

Gabriel Nebunu: La ora 12 am aterizat la Milano și de acolo m-au luat organizatorii și m-au dus la hotel, la Torino, să mă pregătesc de eveniment. La ora 18 am ajuns unde era scena. De la poartă m-a întâmpinat organizatorul, m-a salutat, foarte de treabă, să fie sănătos. El își vindea marfa lui, fiind un festival gastronomic. După aceea, m-au preluat doi bărbați mai înalți decât Munții Carpați din securitate, m-au dus la scenă și au avut grijă de mine. Dar și oamenii au fost deosebiți, nici nu trebuia securitate, doar că au facilitat drumul mai ușor până la scenă. Mi-am făcut programul de o oră, publicul a fost în delir. 40 de grade căldură. Trebuie luat în calcul și acest lucru, că oamenii au venit de la ora 11 dimineața să ne vadă. Unii au leșinat de la căldură, au făcut insolație. Toate astea ca să ne vadă pe noi, cei care trebuia să cântăm. Eu cred că trebuie să aducem un omagiu publicului. Indiferent că se întâmplă ceva la început, poate o neînțelegere, trebuie găsit un numitor comun și de ieșit în fața oamenilor, că altfel el pleacă.

CANCAN: Mi-ați zis că nu știți ce a pățit Jador și nu v-ați intersectat cu el.

Gabriel Nebunu: Din păcate, nu. Eu, cât m-am aflat acolo, a fost totul superb, fantasmagoric. După concert am făcut fotografii două ore și după aceea m-au luat și m-au dus la hotel. Nu m-am intersectat cu niciun artist și nici nu am văzut agitație acolo sau ceva. Pe el, cel puțin, nu l-am văzut.

CANCAN: Domnul doctor cum s-a purtat cu dumneavoastră?

Gabriel Nebunu: Foarte bine, să fie sănătos.

„Unii au leșinat de la căldură, au făcut insolație. Toate astea ca să ne vadă pe noi!”

CANCAN: V-ați luat onorariul?

Gabriel Nebunu: M-a achitat așa cum ne-am înțeles. Să meargă nunta foarte bine. (râde) Nu a fost vreo problemă, nimic, că dacă era, vă ziceam, sincer.

CANCAN: Dar ce credeți că s-a întâmplat acolo cu Jador?

Gabriel Nebunu: Eu știu că el este foarte iubit de lume. Uneori, din prea mult fanatism, se poate întâmpla ceva. Ca și pe mine… vin și mă trag de costum, îmi bagă un deget în ureche, în nas, că prea tare le este drag. Eu înțeleg așa ceva, dar cine știe ce a fost acolo. Eu, din respect pentru publicul care mă aștepta la 40 de grade, am cântat. Eu, după ce am ajuns la hotel, toată noaptea am stat cu prosopul ud, cu apă rece pe cap, pentru că scena era cu fața la soare. Am făcut și eu o migrenă, o durere de cap, dar, scuză-mă, vrei succes? Succesul costă. Trebuie să ne asumăm niște chestii.

CANCAN: Ați mai avut evenimente cu domnul doctor sau acesta a fost primul?

Gabriel Nebunu: Am mai avut. M-a chemat des. Dar, înainte să colaborez cu cineva, eu mereu întreb: „Voi sunteți oameni serioși?”. Am pățit și eu cu alți oameni să ajung la eveniment, să-mi fac treaba și, la urmă, dispăreau și trebuia eu să umblu după ei. Eu nu mă avânt să plec cu orice organizator, mai ales peste hotare, să nu rămân la marginea drumului, să mă ia vulturii de acolo. El m-a chemat de multe ori, dar eram prins. A colaborat și cu alți artiști și nu am mai auzit de rău nimic. Noi vorbim între noi. M-a chemat și la Bruxelles, în noiembrie, și am să merg și acolo, că nu am avut nicio treabă.

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