Jador, ținta unei înscenări ca în filme! Organizatorul ar fi orchestrat totul: „Voiau să cânt forțat. Și bătut, și fără bani!”

Clipe de tensiune pentru Jador! În exclusivitate pentru CANCAN.RO, artistul povestește ce s-a întâmplat de a ajuns să anuleze concertul din Torino. Cântărețul susține că a fost intimidat și amenințat chiar înainte să urce pe scenă și îl acuză pe organizator că a încercat să îl determine să cânte fără să își primească onorariul. Din declarațiile lui Jador, suma pe care acesta ar fi trebuit să o mai încaseze de la doctorul Ciolan, organizatorul evenimentului, era undeva la 10.500 de euro.

Vă reamintim că aseară Jador trebuia să urce pe scenă la Torino în cadrul unui festival gastronomic renumit de acolo. Artistul a fost întâmpinat cu o agresivitate ieșită din comun de către „oamenii” organizatorului, așa numitul doctorul Ciolanu. Aceștia i-au blocat mașina și au încercat să îl oblige prin forță și amenințări să cânte gratis. Artistul a reușit să scape cu ajutorul unor români inimoși care l-au adăpostit în mașina lor, ajutându-l să părăseasca locația în siguranță.

Jador:„Ei voiau să cânt forțat, bătut și fără bani, nu știu cum să explic”

În urma difuzării imaginilor cu momentul în care manelistul ar fi fost bruscat și amenințat, fanii din mediul online au reacționat imediat pe rețelele de socializare. Au fost mii de mesaje de susținere și solidaritate, aceștia felicitându-l pe Jador pentru demnitatea arătată și condamnând public atitudinea violentă a celor implicați. Se pare că artistul știa că există șansa unor probleme, deoarece auzise și despre alte incidente.

CANCAN: Ce s-a întâmplat aseară la concert?

Jador: Eu aveam concertul la Torino planificat, în aer liber. Erau acolo enorm de mulți români, 20.000 de oameni, care mă așteptau. Am ajuns acolo la cântare și au venit niște oameni peste mine. Domnul doctor Ciolan, organizatorul, i-a trimis ca să mă intimideze, ca eu să urc pe scenă și să cânt fără să fiu plătit.

CANCAN: Dar nu ai semnat un contract?

Jador: Eu am făcut contract cu ei, normal, așa cum se face. Au dat un avans și urma restul după. A încercat această schemă, să trimită pe cineva la intimidare. Eu eram avertizat deja despre ce o să se întâmple. Am ajuns acolo și mi-am dat seama ce o să se întâmple.

CANCAN: Și cum ai ajuns la doamna aceea în mașină?

Jador: Eu inițial am mers acolo cu un șofer și, după aceea, am cerut ajutorul acelei doamne, pentru că nu puteam să mai plec de acolo. Ăia au devenit agresivi, eu nu mai înțelegeam nimic. Am plecat și nu am mai cântat acolo. Eu am vrut să mă duc să cânt iar, pentru că erau acolo foarte mulți oameni pentru mine, care mă întrebau: „Unde ești?”. Și i-am zis managerului meu: „Hai să încercăm să îl sunăm pe ăla, pe doctor Ciolan, să mergem să cântăm, că au venit oamenii ăștia pentru mine de la foarte mulți kilometri”. Și omul ăla, Ciolan, avea telefonul închis. Asta era scopul lui, să nu mai cânt, ca să nu îmi mai dea banii, să rămână el cu banii și să o dea pe mine, gen: „Țeapă, nu vreau eu să cânt”. Dar nu a putut face asta, pentru că eu am filmat toată faza.

CANCAN: Dar cine este acest domn?

Jador: Îl cheamă doctor Ciolan, ăsta care face acolo evenimente și este cunoscut ca fiind arțăgos. Am auzit că a mai ars lume și pe la Bruxelles.

CANCAN: Te amenință acum?

Jador: Nu are cum să mă amenințe, că nu are cum. Și mie îmi este frică doar de Dumnezeu, dar în fața lumii nu voiam să ne luăm la bătaie, că eu nu sunt bătăuș.

CANCAN: Ți-a mai zis ceva?

Jador: Da, da. Mi-a blocat mașina, mi-a zis: „Tu stai aici și cânți!”. Ei voiau să cânt forțat, bătut și fără bani, nu știu cum să îți explic.

„Mi-a blocat mașina, mi-a zis: „Tu stai aici și cânți!””

CANCAN: Cum ai scăpat?

Jador: Am avut noroc de oamenii ăia care m-au ajutat, doamna aia cu fetița. Fata s-a speriat foarte tare, ăia înjurau urât. Am vorbit și cu domnul cu mașina și am reușit să plec de acolo.

CANCAN: Acum ești acolo?

Jador: Nu, sunt în alt oraș. Ajung mâine în țară. Oamenii și-au pierdut omenia, crede-mă ce zic. Am mai dat de oameni needucați, cu patru clase, care încearcă să își câștige existența prin forță și tot felul de chestii de genul ăsta. Își folosesc inteligența prin intimidare. Mi-am pierdut două zile din viață ca să nu fac nimic aici.

CANCAN: Și câți bani?

Jador: Banii sunt puțin importanți, că eu am 200 de concerte pe an. Important este că eu am venit aici să cânt pentru oamenii ăștia, dar nu am cântat. Au venit după mine din toate colțurile. De la ora 1 au stat în soare. Eu îi iubesc pe oamenii mei, dar ce să fac eu dacă există așa nebuni și nu mă lasă să îmi fac treaba și așa știu ei să își câștige existența? Lucrurile pleacă mult mai din spate, dar o să dau eu și numele altuia, dar nu acum. Mai este cineva care stă în spatele la toate astea. Dacă mă luam la bătaie cu ei, îi băteam pe toți, nu te mint.

CANCAN: Dar câți erau?

Jador: Mulți, vreo 12. Doi au venit către mine să mă intimideze, restul erau așa. Norocul a fost că am filmat tot, că altfel mă criticau oamenii că nu am mers eu să cânt, că nu am vrut. „Ce figurant!”

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