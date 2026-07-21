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Dan Armeanca, omul care a schimbat pentru totdeauna manelele din România. Ce face astăzi „generalul manelelor” și când promite să revină acasă

De: Paul Hangerli 21/07/2026 | 07:30
Dan Armeanca, omul care a schimbat pentru totdeauna manelele din România. Ce face astăzi „generalul manelelor” și când promite să revină acasă
Dan Armeanca revine cu un nou proiect, sursa-colaj CANCAN.RO
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Puțini artiști au schimbat definitiv un gen muzical așa cum a făcut-o Dan Armeanca. Considerat de mulți „părintele manelelor”, „bunicul manelelor” sau chiar „generalul manelelor”, muzicianul care a lansat generații întregi de artiști trăiește de câțiva ani în Canada. Departe de scena din România, legenda manelelor nu a renunțat însă la muzică și pregătește revenirea într-un proiect pe care îl descrie drept cel mai ambițios din cariera sa.

Omul care a declanșat fenomenul manelelor moderne

Înainte ca Florin Salam, Adrian Minune, Vali Vijelie sau Sorinel Puștiu să domine scena, exista Dan Armeanca. Pentru mulți muzicieni, el este artistul care a pus bazele manelei moderne imediat după căderea comunismului și omul care a schimbat pentru totdeauna felul în care suna muzica de petrecere din România.

Piese precum „Fusta ta”, „Am un băiat și o fată”, „De ce mă minți” și multe altele au devenit repere pentru o întreagă generație, iar influența lui continuă să se simtă și astăzi.

Adrian Minune spunea, în urmă cu câțiva ani, despre cel care i-a fost mentor:

„Dan Armeanca este titanul muzicii pe care o cânt eu din toate punctele de vedere. De la el am învăţat tot ceea ce ştiu. Este un fel de Frank Sinatra al manelelor.”

Nu este întâmplător că mulți artiști îl numesc și astăzi „profesorul” lor.

De ce a dispărut din România

În ultimii ani, numele lui Dan Armeanca a fost tot mai rar auzit. Mulți s-au întrebat dacă s-a retras definitiv sau dacă a renunțat la muzică.

Adevărul a fost dezvăluit de fiul său, Elis Armeanca. Artistul a plecat în Canada după ce s-a confruntat cu probleme personale care l-au obligat să părăsească România pentru o perioadă lungă.

„Tata a plecat că a avut niște probleme, a mai revenit, atunci când, Dumnezeu să o ierte, a murit mama mea, după aceea, a plecat iarăși, a trebuit să își ia o cetățenie de pe acolo, în Canada, și-a luat-o și acum e sănătos. S-au dus în mare parte și problemele, cu toții avem probleme, important e să fim sănătoși, că problemele le trecem”, a povestit Elis Armeanca.

Plecarea sa a fost grea pentru întreaga familie, iar soția artistului a rămas în România alături de copii.

„Mamei i-a fost greu să rămână singură aici fără el, tuturor ne-a fost greu, dar până la urmă lucrurile trebuie să le luăm așa cum vin”, a mai spus fiul muzicianului.

Trăiește în Canada, dar promite că se întoarce

Chiar dacă locuiește în continuare în Canada, Dan Armeanca nu și-a abandonat planurile din România. Potrivit lui Elis Armeanca, artistul pregătește o revenire spectaculoasă.

„Tata este în Canada, e bine, e sănătos, trebuie să vină acasă, are niște proiecte de făcut aici în România. O să facă o trupă mare, stil balcanic, genul Goran Bregovic, cu fanfară în spate, și o să cânte în țigănește. O zic în premieră.”

Este un proiect despre care Dan Armeanca vorbește de mai mulți ani și care reflectă direcția muzicală pe care și-a dorit-o încă din perioada în care revenise pentru scurt timp în România.

Visul lui: o orchestră mare și întoarcerea la rădăcini

Dan Armeanca a povestit într-un interviu că își dorește o orchestră numeroasă, cu aproximativ 15 muzicieni, instrumente de fanfară și un repertoriu inspirat din muzica balcanică și tradițională romă.

Artistul spune că intenționează să revină la limba romani, explicând că multe dintre melodiile pe care le-a creat în această limbă au fost ulterior adaptate și cântate în română de generațiile următoare.

În același timp, mărturisește că nu și-a schimbat niciodată filosofia muzicală. Crede că o orchestră trebuie să cânte echilibrat, cu respect între instrumentiști și fără excese de volum, chiar dacă tendințele actuale merg în altă direcție.

„Am pornit stilul ăsta de muzică”

Dan Armeanca susține că începuturile au fost extrem de dificile. În anii ’80 cânta la formația Uzinei 23 August, unde a început să experimenteze combinația dintre muzica orientală, armoniile occidentale și lăutăria tradițională.

„Am pornit stilul ăsta de muzică la Uzina 23 August”, spunea artistul, amintindu-și că studia aproape fără oprire și că inspirația venea inclusiv din muzica orientală pe care familia sa o aducea pe casete din Libia, Egipt sau Irak.

Primul său disc, lansat în 1990, avea să deschidă un nou capitol în muzica de petrecere din România.

Critic cu generația nouă, dar deschis către tineri

Deși apreciază numeroși artiști ai noii generații, Dan Armeanca consideră că muzica actuală suferă din cauza lipsei de originalitate. Artistul spune că prea multe piese sunt inspirate din melodii bulgărești, turcești, grecești sau armenești și crede că adevărații muzicieni trebuie să creeze, nu doar să adapteze.

În același timp, îi apreciază pe Adrian Minune și Florin Salam, pe care îi consideră interpreți foarte talentați, chiar dacă fiecare și-a construit propriul stil.

Pentru Dan Armeanca, cea mai mare satisfacție rămâne faptul că a lăsat în urmă un stil muzical care continuă să influențeze generații întregi. Iar dacă planurile sale se vor concretiza, „generalul manelelor” ar putea reveni curând pe scenele din România cu un proiect complet diferit de tot ceea ce a făcut până acum.

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