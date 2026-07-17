Ce mai face Mihai Coadă, actorul care l-a interpretat pe Nelu Curcă în „La Bloc”. După ani de discreție monahală, a reapărut în mediul online

Mihai Coadă, actorul devenit celebru pentru rolul lui Nelu Curcă din sitcomul „La Bloc”, s-a retras de ani buni din lumina reflectoarelor și s-a dedicat vieții spirituale. Deși multă vreme s-a spus că s-ar fi călugărit, actorul a negat acest lucru. Recent, el și-a surprins admiratorii după ce a reapărut pe rețelele sociale alături de actorul Tomi Cristin, alături de care realizează scurte momente umoristice și spune bancuri.

A revenit în atenția publicului prin sketch-uri alături de Tomi Cristin

După o lungă perioadă în care a preferat discreția, Mihai Coadă poate fi văzut din nou în mediul online. Actorul apare în clipuri scurte alături de bunul său prieten, actorul Tomi Cristin, cei doi mizând pe umorul care i-a consacrat și pe bancuri spuse într-o manieră relaxată.

Aparițiile au fost primite cu bucurie de cei care și-l amintesc din serialul „La Bloc”, unde personajul Nelu Curcă a devenit unul dintre cele mai îndrăgite din televiziunea românească.

Actorul despre care s-a spus că s-a călugărit

De-a lungul anilor au circulat numeroase informații potrivit cărora Mihai Coadă ar fi renunțat complet la actorie pentru a se călugări. Actorul a explicat însă că lucrurile nu au stat niciodată astfel.

El a mărturisit că s-a apropiat foarte mult de credință după un moment dificil din viața personală și că, într-adevăr, s-a gândit la viața monahală, însă nu a făcut niciodată acest pas. În schimb, a ales să meargă frecvent la biserică și la mănăstiri și să își simplifice viața.

Rolul lui Nelu Curcă l-a făcut celebru, dar nu l-a împlinit

Născut la Ploiești, pe 17 iunie 1952, Mihai Coadă a urmat Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București începând cu anul 1983, iar din 1985 a devenit actor al Teatrului „Toma Caragiu” din Ploiești.

În 2002 a primit rolul lui Nelu Curcă în serialul „La Bloc”, producție care s-a transformat rapid într-un fenomen al televiziunii românești. Deși personajul i-a adus o popularitate uriașă, actorul a mărturisit ulterior că nu s-a simțit niciodată pe deplin confortabil cu acel rol.

„Când mă întorceam de la filmări seara, nu mă mai puteam ruga. Mă murdărea meseria asta. Nu mă mai puteam liniști după hărmălaia de la filmări. Din 2002 până în 2008 am jucat încordat, nu era un personaj agreat de mine.”

Actorul a povestit că inițial nici nu a vrut să meargă la casting, convins că producătorii vor găsi un actor potrivit în București.

S-a retras din actorie în 2012

După pensionare, în 2012, Mihai Coadă a decis să renunțe complet la scenă și la filmări. Spune că și-a dorit o viață mai liniștită și fără tentațiile pe care le presupunea profesia de actor.

„În 2012 a fost pensionarea, am vrut să nu mai fie ispitele din teatru. Atât cât mi-a dat Dumnezeu. Trăiesc din pensie și ce mai pică de la CREDIDAM datorită serialului, drepturile de autor, praful de pe tobă. Am vrut să simplific lucrurile și am ieșit la pensie.”

Astăzi, actorul spune că își ocupă timpul cu familia, cu gospodăria și cu viața spirituală.

„Nu mai fac multe. Am un drum pe care mi l-a rânduit Dumnezeu și asta fac. Mi-am simplificat viața să fie plăcută lui Dumnezeu. Ca actor nu mai puteam să lucrez.”

Greșeala care i-a schimbat viața

În podcastul „Acasă la Măruță”, Mihai Coadă a vorbit deschis despre momentul care i-a schimbat complet perspectiva asupra vieții. Actorul a recunoscut că și-a înșelat prima soție, iar acel episod l-a făcut să se apropie de credință.

„Am căzut într-un păcat greu, adulterul. Eu am greșit și poate că i-am nenorocit viața. De multe ori cazi, dar prin spovedanie reușești să treci peste ele. Am stat singur trei ani, nu știam ce să fac. Voiam să mă călugăresc, îmi venea să-mi las meseria.”

În cele din urmă, nu a ales viața monahală. După trei ani a cunoscut-o pe actuala sa soție, cu care s-a căsătorit, iar astăzi spune că și-a găsit echilibrul într-o viață simplă, dedicată familiei și credinței, fără a renunța însă definitiv la umorul care l-a făcut atât de iubit de public.

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